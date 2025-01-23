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«Роскосмос» провел 35 огневых испытаний ракетных двигателей впервые за последнее десятилетие
В 2024 году специалисты научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») провели 35 огневых испытаний жидкостных ракетных двигателей РД-191 и РД-191М.
Пресс-служба предприятия подчеркнула, что столько огневых испытаний не проводили более 10 лет.
РД-191 — однокамерный жидкостный ракетный двигатель, работающий на керосине и жидком кислороде.
РД-191М — однокамерный жидкостный ракетный двигатель, созданный для ракеты тяжелого класса «Ангара-А5М». Работает на топливной паре керосин + жидкий кислород. Тяга РД-191М превышает тягу РД-191 на 10%.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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