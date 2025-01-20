Опубликован новый снимок китайского истребителя шестого поколения

Марсианский кратер Гейл, возможно, когда-то был озером. Во всяком случае, там миллиарды лет сохраняются довольно многочисленные следы воды, которые второй десяток лет продолжает находить марсоход Curiosity. Недавно на очередных присланных им снимках заметили еще две необычные особенности — волнообразные «ребристые» структуры, в которых планетологи опознали следы, оставленные плескавшейся в кратере водой.