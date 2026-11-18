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SK Hynix строит завод микросхем высотой с 50-этажный небоскрёб

Первый завод полупроводникового кластера в южнокорейском Йонгине достигает примерно 150 метров. В феврале 2027 года SK Hynix рассчитывает открыть там первое чистое помещение для выпуска микросхем памяти.

Строительство первого завода SK Hynix в Йонгине / © SK Hynix, пресс-фото

Завод Y1 строят к югу от Сеула. Как сообщает Seoul Economic Daily, третий этаж корпуса находится примерно в 50 метрах над землёй. Высокие пролёты нужны, в частности, для инженерных систем. Под фальшполом проходят коммуникации, которые подают сверхчистую воду, хладагент и технологические газы.

В середине ноября, по данным компании, на площадке ежедневно работали около 20 тысяч человек. На заводе Y1 запланировано шесть чистых помещений, которые будут открывать поэтапно. В таких залах из воздуха удаляют частицы, способные повредить микросхемы при обработке кремниевых пластин.

В Йонгине SK Hynix рассчитывает расширить выпуск динамической оперативной памяти DRAM, в том числе для высокоскоростной памяти HBM. Её используют вместе с вычислительными ускорителями, которым нужно быстро получать большие объёмы данных при обучении и работе моделей искусственного интеллекта.

Под испытательный центр Trinity Fab выделили часть третьего этажа Y1. Производители материалов, деталей и оборудования смогут проверять там разработки в условиях, близких к серийному производству. Центр планируют достроить в мае 2027 года, а после монтажа оборудования вывести на полную мощность в четвёртом квартале.

Работы на площадке испытательного центра Trinity Fab внутри завода Y1 / © SK Hynix, пресс-фото

Всего в Йонгине появятся четыре завода. SK Hynix оценивает вложения в строительство и оснащение кластера в 600 триллионов вон. Первое чистое помещение четвёртого завода планируют закончить к 2033 году. Установка оборудования и расширение мощностей продолжатся и после этого срока.

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