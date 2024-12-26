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Олег Гончар
Олег Гончар
50 минут назад
Рейтинг: +622
Посты: 1773

Китайский истребитель шестого поколения совершил первый полет

В китайских социальных сетях появились снимки и видеоролик первого полета китайского истребителя шестого поколения. Его сопровождал истребитель пятого поколения J-20.

Сообщество
# авиация
# истребители
# Китай
Китайский истребитель шестого поколения во время полета / © Weibo
Китайский истребитель шестого поколения во время полета / © Weibo

На китайской выставке в Чжухае ранее представили макет того, как приблизительно будет выглядеть новый истребитель шестого поколения. В реальности он отличается.

Само появление нового самолета сейчас бурно обсуждают. То, что Китай смог его сделать в условиях строжайшей секретности, — факт.

Макет истребителя шестого поколения на выставке в Чжухае / © CCTV
Макет истребителя шестого поколения на выставке в Чжухае / © CCTV
Китайский истребитель шестого поколения во время полета / © Weibo
Китайский истребитель шестого поколения во время полета / © Weibo
© Weibo
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# внеземная вода
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# Луна
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# лунный грунт
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# брюхоногие
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В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.

Астрономия
# Аполлон
# внеземная вода
# космос
# Луна
# лунная программа
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Биология
# видеонаблюдение
# Гвинея
# индивидуальность
# когнитивные способности
# орудия труда
# социальное обучение
# шимпанзе
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Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
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Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
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Naked Scientist
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Я обратил внимание на две вещи: возле елки на столе лежит что-то похожее на блокнот. Как такое возможно. У американцев у женщин волосы всегда так

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

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Sergey Sapelkin
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В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

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5 часов назад
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Глава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребители

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Павел, а КТО-это те-самые, которые "сами ничего придумать не могут"? 8-)) Если вы насчет идеи "стратосферного самолета" - то вы просто НЕ ЗНАКОМЫ с

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Максим Лобков
5 часов назад
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В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

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