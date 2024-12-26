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Китайский истребитель шестого поколения совершил первый полет

В китайских социальных сетях появились снимки и видеоролик первого полета китайского истребителя шестого поколения. Его сопровождал истребитель пятого поколения J-20.

Китайский истребитель шестого поколения во время полета / © Weibo

На китайской выставке в Чжухае ранее представили макет того, как приблизительно будет выглядеть новый истребитель шестого поколения. В реальности он отличается.

Само появление нового самолета сейчас бурно обсуждают. То, что Китай смог его сделать в условиях строжайшей секретности, — факт.

Макет истребителя шестого поколения на выставке в Чжухае / © CCTV

Китайский истребитель шестого поколения во время полета / © Weibo

© Weibo