Сегодня сорняки занимают огромные территории и вредят сельскому хозяйству. Один из них — это лопух большой, или репейник, который негативно влияет на рост других культур и истощает почвы. При этом его листья богаты полезными соединениями и потенциально могут использоваться для создания пребиотических средств — причем более комплексных, чем аналоги из другого растительного сырья. Проблема в том, что технологий их эффективной переработки нет. Ученые Пермского Политеха впервые в мире разработали технологию ферментации листьев лопуха в биопрепарат с пребиотическими свойствами. Он сохраняет более 90% полезных веществ, что позволяет превращать растение в продукт для поддержки здоровья кишечника и нормализации обмена веществ.

Сорняковые растения сегодня встречаются повсеместно и занимают огромные площади — только в России ими заросло порядка 1,87 миллиона гектаров. Одним из самых распространенных считается лопух большой (Arctiumlappa L.), или репейник, который часто растет на пустырях, у дорог и на заброшенных участках.

Главный его вред в том, что он способен угнетать рост полезных культур и одновременно истощать почву, забирая у других растений влагу и питательные вещества, из-за чего урожайность со временем падает.

Однако лопух — это не столько сорняк, сколько целебное растение. Его корни включены в Государственную фармакопею Российской Федерации — официальный сборник требований к лекарствам и, по научным данным, обладают противовоспалительным, антиоксидантным, антибактериальным и общеукрепляющим действием. Из них делают мази, шампуни, экстракты, настойки и порошки.

При этом другие части этого растения, такие как листья, также богаты полезными соединениями. Из них можно изготавливать различные пребиотические продукты, которые улучшают иммунитет и пищеварение. Кроме того, они содержат флавоноиды, органические кислоты и витамины, обладающие антиоксидантными, противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами.

Продукт из такого сырья может не только «подкармливать» полезную микрофлору, но и сдерживать нежелательную. Это значит, что он может стать более комплексным, чем другие аналоги из растительного сырья. Однако чаще всего листья растения считаются отходом и никак не используются для создания лекарств и других полезных продуктов. До сих пор в мире отсутствуют технологии их эффективной переработки, которые обеспечивали бы высокий выход полезных веществ.

Ученые Пермского Политеха впервые в мире разработали технологию, которая позволяет получить из листьев лопуха продукт с пребиотическим потенциалом. Его можно заваривать в фильтр-пакетах, как чай: при этом в напиток переходит более 90 % полезных веществ. Статья опубликована в журнале «Бутлеровские сообщения».

В качестве сырья исследователи использовали высушенные листья лопуха. Сначала их обработали ультразвуком, который разрушает плотные стенки растительных клеток, благодаря чему полезные вещества легче выходят во внешнюю среду.

Далее в это сырье добавляли полезные молочнокислые бактерии Lactobacillusplantarum 8P-A3. Они помогают высвободить больше ценных веществ и обогащают продукт веществами, которые они сами вырабатывают, — органическими кислотами.

Затем ученые проводили ферментацию и с помощью специальных расчетов выяснили, как на результат влияют основные параметры процесса: температура, длительность и количество добавленных бактерий.

— Мы измерили, сколько полезных компонентов удалось получить из листьев лопуха. Почти 40 % массы продукта составляют вещества, которые растворяются в воде и переходят в напиток, а около 14 % — полезные растительные волокна. Для растительного сырья это высокий результат, которого достаточно для создания продукта с пребиотическим потенциалом, — комментирует Руслан Хайбуллин, аспирант кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ.

Также важно было решить, в каком виде продуктом удобнее всего пользоваться. Ученые выбрали фильтр-пакеты с ферментированным порошком и подобрали оптимальную степень помола, количество сырья и время заваривания.

Пакет нужно залить горячей водой: порошок остается внутри, а полезные вещества переходят в напиток. Уже через 15 минут в настой переходит более 90 % полисахаридов и других растворимых веществ. Получается, что такая форма одновременно удобна и эффективна.

Главное отличие нового продукта от обычного травяного чая в том, что он содержит не только вещества самого растения, но и вещества, выработанные бактериями, которые считаются полезными для пищеварения. Например, в напитке из одного фильтр-пакета содержится около 1,6 мг/мл молочной кислоты, а также уксусная кислота. Благодаря им у напитка характерный слегка кисловатый вкус.

Водная суспензия листьев после ультразвуковой обработки с внесенными бактериями / © Пресс-служба ПНИПУ

— Преимущество нового решения в том, что оно не требует редких компонентов или сложного импортного оборудования. В основе технологии — доступное растительное сырье и пробиотические бактерии. Поэтому разработка может быть экономически выгодной, а наладить такое производство в России будет несложно, — поделилась Лариса Волкова, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук.

В итоге ученые разработали научно обоснованную технологию получения из листьев лопуха ферментированного продукта с пребиотическим потенциалом. В будущем сочетание ультразвуковой обработки и ферментации можно будет применять и для переработки других растений. Следующим шагом исследователи планируют подробно изучить, как полученный продукт действует на организм.

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ПНИПУ 1469 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.