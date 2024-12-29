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Спутники показали, как Египет озеленяет пустыню

Частью масштабного проекта по озеленению пустынь Египта стал мегапроект «Новая дельта» (New Delta). Его цель — преобразование 9240 квадратных километров в основном бесплодной пустыни к западу от дельты Нила в сельскохозяйственные угодья.

Проект «Новая дельта» в ноябре 2018 года / © NASA

Спутники NASA Landsat 8 и 9 сделали пару снимков, показывающих расширение зеленых насаждений в некоторых частях мухафаз (административно-территориальные единицы) Александрия и Бухейра в ноябре 2018 года и ноябре 2024-го.

Проект «Новая дельта» в ноябре 2024 года / © NASA

Обратите внимание на канал, простирающийся на северо-восток от верхнего левого угла изображения. С помощью нескольких насосных станций этот водный путь транспортирует сточные воды из озера-сборника в Александрии на новую очистную станцию ​​на юге. Ее строительство завершили в 2023 году, там обрабатывают до 7,5 миллиона кубометров сточных вод в день — согласно Книге рекордов Гиннесса, этого достаточно, чтобы стать крупнейшим в мире заводом по очистке сточных вод,