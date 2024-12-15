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Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего
По данным Международной организации труда (МОТ), в среднем люди в мире работают 43,9 часа в неделю. Однако существуют значительные региональные различия в средней продолжительности рабочего времени, отражающие различия в культурных нормах, экономических структурах и политике в области труда.
Авторы инфографики отразили среднее количество рабочих часов в неделю на сотрудника по странам.
Данные включают выборку 108 из 187 государств — членов Международной организации труда, в нее не включены сведения о самозанятых.
Согласно стандартам МОТ, работа свыше 48 часов в неделю считается чрезмерной из-за негативного влияния на здоровье, безопасность, производительность и баланс между работой и личной жизнью.
Четыре из пяти стран с самой длинной рабочей неделей — в Азиатско-Тихоокеанском регионе: это Индия, Бутан, Бангладеш и Камбоджа. В Европе, как правило, рабочая неделя короче, а жители Нидерландов вообще работают в среднем 29,8 часа в неделю. В России, по данным МОТ, трудятся по 39,6 часа в неделю.
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