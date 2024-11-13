  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
8 часов назад
Рейтинг: +597
Посты: 1397

Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая очередь строительства «Зеркальной линии» 

Агентство развития территорий Саудовской Аравии Neom выбрало австрийскую архитектурную студию Delugan Meissl Associated Architects, чтобы она отвечала за внутренний дизайн первой очереди строительства «Зеркальной линии» (The Line). Консультантом выступит американское бюро Gensler, а за инфраструктуру ответственна британская студия Mott MacDonald.

Сообщество
# архитектура
# Саудовская Аравия
# строительство
Дизайн первой очереди строительства «Зеркальной линии» от студии Delugan Meissl Associated Architects / © Delugan Meissl Associated Architects
Дизайн первой очереди строительства «Зеркальной линии» от студии Delugan Meissl Associated Architects / © Delugan Meissl Associated Architects

Первые сегменты мегапроекта горизонтального небоскреба длиной 2,4 километра будут завершены до конца нынешнего десятилетия. 

Дизайн первой очереди строительства «Зеркальной линии» от студии Delugan Meissl Associated Architects / © Delugan Meissl Associated Architects
Дизайн первой очереди строительства «Зеркальной линии» от студии Delugan Meissl Associated Architects / © Delugan Meissl Associated Architects
Дизайн первой очереди строительства «Зеркальной линии» от студии Delugan Meissl Associated Architects / © Delugan Meissl Associated Architects
Дизайн первой очереди строительства «Зеркальной линии» от студии Delugan Meissl Associated Architects / © Delugan Meissl Associated Architects
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Популярные По порядку
3 Комментария
Zhe Sh
Zhe Sh
11 секунд назад
-
0
+
Ужосс((( Ущелье какое-то, откуда солнце можно будет увидеть раз в день, и то ненадолго. Зато веселенькие фикусы в горшках! Да, и передайте там саудитам, что Трамп нефть до 50 обещал опустить, после чего им будет уже не до всяких архитектурных излишеств.
Ответить
-
0
+
Wa Tari
Wa Tari
49 минут назад
-
0
+
Почему им никто не сказал что это какая то ерунда. Любой школьник с первого курса архитектурного сделает лучше
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Ноя
700
Посткраниальный скелет
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Ноя
700
Как решаются задачи: теории решения задач
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Ноя
Бесплатно
Пушкин и Серебряный век
ВДНХ
Москва
Лекция
13 Ноя
Бесплатно
В поисках внеземного разума: научный взгляд на нестандартную тему
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
14 Ноя
Бесплатно
Как сконструировать беспилотный летательный аппарат
Политехнический музей
Москва
Лекция
14 Ноя
Бесплатно
Мозг и мышление птиц: эксперименты и выводы
Нейрокампус
Москва
Лекция
14 Ноя
350
Океанология XXI века: Современные исследования и глобальные вызовы
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Ноя
700
Анатомия и физиология птиц
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Ноя
500
Вещи и дом
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:06
Елизавета Александрова

Солнечная система оказалась внутри «межзвездного тоннеля»

По данным космической обсерватории eROSITA астрономы составили новую трехмерную карту пространства, окружающего Солнце. И обнаружили, что оно находится внутри гигантской вытянутой структуры.

Астрономия
# космос
# межзвездная среда
# межзвездное вещество
# сверхновые
# Солнечна система
Вчера, 20:40
Evgenia

Новый тип CRISPR подавил гены без разрезания ДНК

Ученые из Центра наук о жизни Вильнюсского университета нашли способ подавить активность определенных генов в клетках, не прибегая к разрезанию ДНК. Разработанный метод открывает возможность приостановки работы генетических инструкций внутри клеток.

Биология
# CRISPR-технологии
# генетика
# ДНК
Вчера, 12:51
Полина Меньшова

Словарный запас повлиял на выбор партнера

Количество слов, которые человек знает, понимает и эффективно использует, можно считать фактором выбора потенциального романтического партнера. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, проанализировав двуязычные семейные пары.

Психология
# лексикон
# отношения
# романтические отношения
# словарный запас
9 ноября
Юлия Трепалина

Названа оптимальная частота посещений сауны для поддержки энергичности и счастья

Проведенное в Швеции исследование не только подтвердило пользу сауны для хорошего самочувствия и настроения, но и показало, что для положительного эффекта нужно не так много посещений, как прежде указывалось в ряде статей финских авторов.

Психология
# баня
# психическое здоровье
# сауна
# счастье
# Швеция
8 ноября
Алиса Гаджиева

Зал короля Артура оказался неолитическим загоном для скота

Археологи определили возраст памятника, который относили к раннему Средневековью, и выяснили, что люди облюбовали это место за четыре тысячи лет до легендарного короля.

Археология
# антропология
# история
# король Артур
# мегалит
# неолит
# Средние века
Позавчера, 13:04
Елизавета Александрова

Астрономы раскрыли причину исчезновения звезды в галактике Андромеды

За последние 10 лет ученые наблюдали за необычным «поведением» красного сверхгиганта в соседней галактике. Сначала он становился ярче, потом принялся тускнеть, а теперь практически исчез. Причем никакого взрыва сверхновой, который в таких случаях бывает, астрономы не увидели.

Астрономия
# галактика Андромеды
# космос
# сверхновые
# Черные дыры
30 октября
Елизавета Александрова

Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

Астрономия
# Perseverance
# космос
# марс
# марсоходы
# органика в космосе
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
15 октября
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В МФТИ рассчитали оптимальные режимы маневров российского лунного корабля

    1 час назад

  2. Самореализация для молодых жителей Камчатки оказалась важнее природных красот

    1 час назад

  3. Число смертей от рака удвоится в ближайшие 25 лет

    2 часа назад

  4. Химики ТюмГУ научились превращать углекислый газ в ценные продукты с помощью свинца

    2 часа назад
Выбор редакции

Артем Фуганов: «Умершие „неправильной“ смертью у славян становились ходячими мертвецами»

2 ноября

Последние комментарии

Zhe Sh
12 секунд назад
Ужосс((( Ущелье какое-то, откуда солнце можно будет увидеть раз в день, и то ненадолго. Зато веселенькие фикусы в горшках! Да, и передайте там

Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая очередь строительства «Зеркальной линии» Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая очередь строительства «Зеркальной линии» 

Alan Kokaev
58 секунд назад
Удивительно, насколько глупы люди. Для них коммунизм — страшилка из совка, а знаний о его содержании — ноль. Думают, что Вы чушь написали.

Технологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAIТехнологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAI

Иван Колупаев
3 минуты назад
Илья, ну начать с того что никакого "коммунизма" в России не было. Социализм был. Но развалился он не поэтому. Внезапно выяснилось что

Технологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAIТехнологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAI

Biotechnological Institute
9 минут назад
https://www.youtube.com/watch?v=edrpVch90V0

Рак: нельзя остановить, но можно предупредить… Только вы не захотитеРак: нельзя остановить, но можно предупредить… Только вы не захотите

Biotechnological Institute
9 минут назад
https://www.youtube.com/watch?v=edrpVch90V0

Рак: нельзя остановить, но можно предупредить… Только вы не захотитеРак: нельзя остановить, но можно предупредить… Только вы не захотите

Biotechnological Institute
12 минут назад
https://www.youtube.com/watch?v=edrpVch90V0 -причины и способ лечить рак

Рак: нельзя остановить, но можно предупредить… Только вы не захотитеРак: нельзя остановить, но можно предупредить… Только вы не захотите

Biotechnological Institute
13 минут назад
https://www.youtube.com/watch?v=edrpVch90V0 причины и способ лечить рак

Число смертей от рака удвоится в ближайшие 25 летЧисло смертей от рака удвоится в ближайшие 25 лет

Иван Иванов
16 минут назад
Wa, сделает лучше что? Проект города в пустыне которого еще не было?

Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая очередь строительства «Зеркальной линии» Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая очередь строительства «Зеркальной линии» 

Wa Tari
49 минут назад
Почему им никто не сказал что это какая то ерунда. Любой школьник с первого курса архитектурного сделает лучше

Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая очередь строительства «Зеркальной линии» Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая очередь строительства «Зеркальной линии» 

Илья Хицков
49 минут назад
Виктор, Коммунизм - идеальная форма правления, но не самодостаточная. Необходима вера в Единого Бога, Творца Вселенной. Коммунизм в России

Технологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAIТехнологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAI

Вячеслав Иванов
55 минут назад
О какой сингулярности можно говорить, когда автор статьи (человек) не в состоянии нормально расставить пробелы в своей же статье.

Технологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAIТехнологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAI

Игорь Корн
2 часа назад
Никита, не правильно помните. Хлопок (бум) с очень высоким уровнем громкости возникает при достижении обьектом скорости звука. Причем такой хлопок,

Самолет X-59 впервые запустил двигательСамолет X-59 впервые запустил двигатель

Игорь Корн
2 часа назад
Кирилл, налицо явная путаница (в т.ч. и в прессе и уж конечно у читателей новостийников) - кроме НАСА Х-59 который "только только", есть еще один проект

Самолет X-59 впервые запустил двигательСамолет X-59 впервые запустил двигатель

Birdy
2 часа назад
Danil, идеальный ИИ, который не ограничен скоростью усваивания информации будет знать все и сразу на данном этапе развития человечества. Множество

Технологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAIТехнологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAI

Александр Березин
2 часа назад
Дождиков, история с талидомидом не демонстрирует такой пример вообще никак, поскольку там были доказательства опасности.

Правда ли, что у электромобилей опасные значения электромагнитного поля? Правда ли, что у электромобилей опасные значения электромагнитного поля? 

Александр Березин
2 часа назад
Shimon, "пду в санпинах, гостах, МУКах и прочих НД указываются без учёта постоянного, "фонового", воздействия факторов окружающей среды," Это,

Правда ли, что у электромобилей опасные значения электромагнитного поля? Правда ли, что у электромобилей опасные значения электромагнитного поля? 

Evgeny Andreev
2 часа назад
Danil, Читаем Азимова и иже с ним и отвечаем себе на многие интересующие нас вопросы. ) Кожаные мешки - лишние. В этом уравнении.

Технологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAIТехнологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAI

Александр Вин
2 часа назад
Виктор, при чем здесь коммунистическая модель экономики, технологическая сингулярность - гипотетический момент в будущем, когда технологическое

Технологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAIТехнологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAI

Юлия Дробина
3 часа назад
Арсений, я по образованию Инженер по ИС. Мне интересна тема " воспитания" и применения ИИ. могу я пообщаться на эту тему в Вами в личке?

Технологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAIТехнологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAI

Юлия Дробина
3 часа назад
Арсений, добрый день) Я по образованию инженер по ИС, мне интересна " воспитания" и применения ИИ. Могу я с вами пообщаться на эту тему в личке?

Технологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAIТехнологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAI

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно