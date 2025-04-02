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Зоопсихологи в эксперименте показали вред фрустрации для собак-спасателей
Исследователи установили, что ситуации с невозможностью достигнуть желаемого сильнее, чем физический стресс, влияют на служебных псов и ухудшают эффективность их работы.
Как и другие высокоорганизованные животные, собаки могут испытывать фрустрацию при невозможности удовлетворить потребности и желания. К примеру, это состояние возникает, когда пес не может достигнуть цели — получить лакомство, игрушку или одобрение — либо в ситуации неоправдавшихся ожиданий.
Фрустрация проявляется в виде таких эмоций, как разочарование, тревога и раздражение, и считается разновидностью психологического стресса. Тем не менее ее порой используют в дрессировке собак как инструмент для усиления мотивации, развития навыков преодоления трудностей и формирования желаемого поведения.
Однако, как оказалось, у этого метода есть и негативная сторона. Эксперимент показал, что фрустрация может пойти во вред служебным собакам и псам поисково-спасательных служб и ухудшить их работу. Статью об этом опубликовал журнал Frontiers in Veterinary Science.
Исследование провели зоопсихологи из Вирджинского политехнического института и университета штата (США) Салли Дикинсон (Sally Dickinson) и Эрика Фойербахер (Erica Feuerbacher). Служебных собак тренируют на стрессоустойчивость, чтобы в дальнейшем они могли помогать людям в поиске пострадавших под завалами, в лесах и зонах природных бедствий. Специалисты решили сравнить, как влияют на эффективность псов разные виды стресса — психический и физический.
К эксперименту привлекли 12 сотрудников местной кинологической службы поиска и спасания вместе с их подопечными — собаками разных пород, в том числе лабрадор-ретривер, бордер-колли, немецкая овчарка и рядом других.
Животные выполняли задания по поиску целевого запаха в трех разных сценариях. В первом собаки предварительно отдыхали в течение 10 минут. Во втором у них вызывали фрустрацию: к примеру, кинолог дразнил пса игрушкой либо намеренно не обращал на подопечного внимания. В третьем собакам давали умеренную физнагрузку.
Для оценки стресса во время испытаний исследователи отслеживали частоту пульса и вариабельность сердечного ритма у собак с помощью специальных ошейников с датчиками. Кроме того, специалисты наблюдали за точностью и скоростью выполнения поисковых задач, а после тестов попросили кинологов-напарников пройти онлайн-опрос и охарактеризовать поведение питомцев.
В итоге выяснилось, что после фрустрации собаки чаще ошибались и дольше выполняли задачи по обнаружению цели. Также у них повышался пульс и падала вариабельность сердечного ритма, что указывало на более высокий уровень стресса и снижение способности к восстановлению. После физических нагрузок пульс тоже учащался, но вариабельность сердечного ритма не менялась, что говорило об отсутствии сильного стресса.
«Фрустрацию часто рассматривают как способ мотивации, но полученные результаты показали, что она может иметь обратный эффект, замедляя собак и повышая количество ошибок. Для поисково-спасательных задач, где каждая секунда на счету, это чревато проблемами», — предупредили исследователи.
Авторы новой работы рассчитывают, что их открытия побудят кинологов пересмотреть используемые методы дрессировки и делать акцент не на фрустрацию, а на положительное подкрепление и управление стрессом. Это поможет повысить благополучие служебных собак и избавит их от ненужных негативных эмоций, заключили специалисты.
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