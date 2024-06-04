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Вера людей в науку или религию оказалась результатом чужих слов, а не собственного опыта
Международная группа ученых пришла к выводу, что люди формируют как научные, так и религиозные убеждения не под влиянием собственного опыта, а опираясь на авторитетное мнение других.
Несмотря на глубокие исторические корни религии, представители цивилизованных обществ более уверены в существовании невидимых глазу научных феноменов (например, кислорода или микробов), чем такого же «невидимого» Бога. При этом подавляющее число обывателей никогда не смотрели в мощный микроскоп, чтобы увидеть вирусы или движение молекул. Почему современные люди больше доверяют науке, а не религии, остается загадкой. Как и в целом то, под влиянием чего общество вообще верит во что-либо.
Ученые из Гонконгского университета науки и технологий (Китай), Гарвардского университета и Массачусетского технологического института (США) решили пролить свет на эти вопросы. Выводы своего исследования они представили в журнале Trends in Cognitive Sciences.
Авторы статьи проанализировали эмпирические данные за последние несколько десятилетий и предложили теоретическую модель, которая объясняет, как люди приходят к вере в существование невидимых глазу «субстанций» — будь то микробы, вирусы или Бог. Предыдущие модели такого рода предсказывали, что научные и религиозные убеждения формируются по-разному. Новая модель предложила единое объяснение.
Ученые выяснили, что люди убеждены в существовании микроорганизмов, потому что им говорят об этом врачи и ученые. Точно так же, а не вследствие собственных наблюдений, мы узнаем о причинно-следственных связях между тем, что заболели, и микробах или вирусах.
Модель исследователей также позволила понять: чем более достоверен источник информации и чем большее число людей с ним согласны, тем выше вероятность того, что в него поверят остальные. То есть мы доверяем тем или иным явлениям вовсе не потому, что видели их сами, а потому, что верим источникам, рассказывающим об этом. Вероятно, этот опыт пришел из детства, когда мы слушали то, что говорят старшие, то есть учитывали авторитет.
«Даже когда кажется, что мы испытываем что-то непосредственно, на наше понимание часто сильно влияет то, что нам сказали эксперты или наше сообщество. Например, ребенку, ставшему свидетелем заболевания родственника, очень трудно определить, что вирусы вызывают болезнь. Чтобы узнать о причинах, он обращается к родителям. Осознание этого может помочь определить наиболее эффективный способ доносить научную информацию до общественности. Подчеркивая достоверность научных данных, можно способствовать большему принятию научных фактов и веры в них, особенно в отношении новых тем, таких как изменение климата», — рассказала Мэри Шаокун Ма (Shaocong Ma) из Гонконгского университета науки и технологий.
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Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Авторы нового исследования считают, что у кельтских царей были весьма своеобразные обычаи, касающиеся наследования престола. Из-за этого племянниками они дорожили больше, чем сыновьями.
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