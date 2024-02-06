Ученые объяснили, почему поведение итальянских мафиози похоже на эпидемию

Исследователи из Великобритании и Италии выяснили, какой механизм лежит в основе «заразного» преступного поведения в среде итальянской организованной преступности.

Предыдущие исследования показали, что совместное насильственное поведение заразительно: члены мафиозных группировок, как носители вируса, распространяют его между собой. Впрочем, эти работы ограничены тем, что упускают из виду всю криминальную «карьеру» преступников, а потому не анализируют полностью динамику совместных правонарушений, выходящую за рамки индивидуальных характеристик участников.

Ученые из университетов Эксетерского (Великобритания) и Католического Сакро Куоре (Святого Сердца; Италия) изучили долгосрочное влияние насильственных правонарушений — как совместных, так и индивидуальных — в прошлом на поведение мафиози в будущем. Исследователи использовали данные о «карьере» 9819 итальянских преступников (среди них было всего 173 женщины, остальные — мужчины) в рамках организованных группировок. Выводы ученых представлены в Journal of Quantitative Criminology.

Самый пожилой преступник из выборки родился в 1927 году, самый молодой — в 1994-м. Большинство из них (свыше 80 процентов) появились на свет с 1950 по 1980 год. Период, в который были совершены преступления, охватывал 1964-2016 годы. Всего исследователи изучили данные о 178 427 судебных приговорах.

Исследователи пришли к выводу, что совместное совершение актов насилия (нападений, убийств, изнасилований, грабежа) в прошлом оказывает большее влияние на вероятность повторения насилия в будущем по сравнению с предшествующими одиночными актами такого поведения. Интересно, что совместное совершение насильственных преступлений в прошлом увеличивает вероятность именно групповых правонарушений такого рода в будущем, но не влияет на «сольную карьеру» мафиози.

У тех, кто когда-то прибегал к насилию совместно с другими людьми, вероятность вновь перейти к таким формам поведения оказалась в три раза выше (на 14,2 процентного пункта) по сравнению с теми, кто творил беззаконие в одиночку (на 4,9 процентного пункта). Кроме того, исследователи обнаружили, что чем в более молодом возрасте преступники начинали совершать насилие, тем больше возрастал риск его повторения в будущем.

«Наше исследование показывает то, что присутствие других людей влияет на поведение членов мафиозной группировки. Динамика насилия распространяется подобно заразной болезни. Люди могут подстрекать друг друга, мотивируя тем самым на совершение преступления. Они могут знать, что это аморально, но оправдываться всегда легче, когда кто-то рядом делает то же самое. И мы видим влияние этих психологических защит на будущее преступное поведение», — рассказала одна из авторов исследования Сесилия Менегини из Эксетерского университета.

«Мафиозные группировки создают социальную среду, благоприятную для совместного совершения преступлений. Присоединение к ним влияет на социальный статус человека и его самовосприятие, порождает некие обязательства и отношения с криминальным миром. К ним относится соучастие в насилии. Коллективное насилие имеет функциональный, рациональный оттенок внутри мафиозных группировок», — добавил другой автор работы доктор Франческо Кальдерони из Католического университета Святого Сердца.

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