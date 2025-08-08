Уведомления
Хоровое пение цикад помогло раскрыть механизм коллективного принятия решений
Международная группа исследователей проанализировала предрассветное стрекотание цикад, чтобы увидеть модель коллективного поведения. Ученые выявили интересную закономерность: «крещендо», то есть увеличение силы звука в музыке, в «ансамблях» рождалось не только в ответ на восход солнца, но и на звуковую активность соседей. Это похоже на рукоплескания публики, когда вслед за отдельными хлопками аплодисментами разражается весь зал.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Physical Review E, отметили, что коллективное пение птиц и насекомых — известное науке явление. «Серенады» своим самкам громко и синхронно поют тысячи самцов цикад. Однако механизм, запускающий это совместное стрекотание, до сих пор не изучали.
Полевые наблюдения за восемью роями взрослых однолетних цикад ученые вели в двух местах в Индии: на поляне, заросшей травой и кустарником, и в бамбуковом лесу. Записывающие устройства они установили на ветке на высоте одного метра от земли. Стереозаписи, которые велись непрерывно в течение восьми дней, исследователи разбили на четырехчасовые фрагменты для дальнейшего анализа с помощью платформы MATLAB.
К акустическим сигналам применили параметр порядка амплитуды «хоров», разработав математическую модель. Вычисления подтвердили гипотезу о том, что принятие решений в рое на рассвете предполагает синергию между внешними сигналами и коллективными эффектами.
Так, полученные данные показали, что пение начинается тогда, когда перед восходом солнце находится ниже уровня горизонта на 3,8 градуса, в гражданские сумерки. Если новому дню предшествовали сильные дожди и грозы, из-за облачности, то есть более низкой интенсивности света, возникали задержки коллективного стрекотания. При этом температура и влажность не играли никакой роли.
Интересным оказалось другое наблюдение: как только одна особь нарушала утреннюю тишину, все остальные присоединялись к ней примерно через минуту. Это позволило сделать вывод о том, как важен баланс между индивидуальной сенсорной информацией о яркости неба и акустической коммуникацией. Такое взаимодействие между индивидуумами приводит к точно скоординированному групповому поведению.
Кроме того, хоровое пение служит важным эволюционным преимуществом, поскольку снижает угрозу со стороны хищников. Обнаруженные закономерности помогают понять, как рои принимают групповые решения, полагаясь на сигналы окружающей среды.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Группа исследователей из Австралии и Великобритании собрала и проанализировала десятки видео из соцсетей с какаду, а также провела эксперимент с попугаями из зоопарка, чтобы детально изучить их танцевальное поведение.
Медики ежегодно фиксируют рост числа случаев колоректального рака (КРР), одного из распространенных видов онкопатологий, в молодом возрасте. Американская коллегия гастроэнтерологов ранее рекомендовала начинать скрининг рака кишечника с 50 лет, но в 2018-м порог сдвинули до 45 лет (в России диапазон еще шире — с 40 лет). Как результат, в 2018-2022 годах число скрининговых обследований на КРР среди жителей США 45-49 лет увеличилось. Параллельно в той же возрастной группе стали чаще диагностировать злокачественные новообразования кишечника. Врачи до конца не понимали, следствие это более раннего скрининга или проявление тенденции к росту заболеваемости. Ситуацию прояснили два новых исследования специалистов Американского онкологического общества.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
