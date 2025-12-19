  • Добавить в закладки
Лекция
Ежи, кроты и землеройки: эволюция древнейших млекопитающих

Слушатели узнают, как животные, объединенные в отряд Eulipotyphla пережили все глобальные катастрофы.

Центр «Архэ»
22 декабря, 16:00
Бесплатно
Кто на планете самые древние млекопитающие? Это не саблезубые тигры и не мамонты, а наши скромные соседи — ежи, кроты и землеройки. Эти животные, объединенные в отряд Eulipotyphla, являются живыми свидетелями начала эпохи млекопитающих, появившимися, когда по Земле еще ходили динозавры. Палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Александрович Попов вместе с участниками мероприятия погрузится в прошлое на 100 миллионов лет, чтобы узнать, почему этих животных называют «примитивными» и как они пережили все глобальные катастрофы. Слушатели детально изучат их удивительные эволюционные адаптации: от невероятно быстрого обмена веществ землеройки (которой нужно есть каждые два часа) и уникальной способности крота «плавать» под землей, до поразительного факта о том, что яд некоторых насекомоядных сравним по силе со змеиным.

22
Понедельник
Декабрь 2025
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
19 декабря, 07:24
Александр Речкин
1
# биология
# ежи
# эволюция
