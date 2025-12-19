О мероприятии

Кто на планете самые древние млекопитающие? Это не саблезубые тигры и не мамонты, а наши скромные соседи — ежи, кроты и землеройки. Эти животные, объединенные в отряд Eulipotyphla, являются живыми свидетелями начала эпохи млекопитающих, появившимися, когда по Земле еще ходили динозавры. Палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Александрович Попов вместе с участниками мероприятия погрузится в прошлое на 100 миллионов лет, чтобы узнать, почему этих животных называют «примитивными» и как они пережили все глобальные катастрофы. Слушатели детально изучат их удивительные эволюционные адаптации: от невероятно быстрого обмена веществ землеройки (которой нужно есть каждые два часа) и уникальной способности крота «плавать» под землей, до поразительного факта о том, что яд некоторых насекомоядных сравним по силе со змеиным.