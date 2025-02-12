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9 минут назад
МГППУ
13

Разработана новая методика для исследования стратегий преодоления стресса

4.4

В современном мире, полном стрессовых ситуаций, особенно важно понимать, как подростки справляются с трудностями. Эффективные стратегии преодоления стресса помогают им адаптироваться и избежать негативных последствий. Психологи МГППУ разработали два новых кратких варианта методики «СОРЕ» для исследования стратегий совладания со стрессом.

МГППУ
# копинг-стратегии
# методика
# подростки
# стресс
В МГППУ разработали новую методику для исследования методики копинг-стратегий / © Алла Колтырина, пресс-служба МГППУ

Ученые МГППУ Мария Одинцова, заведующая кафедрой психологии и педагогики дистанционного обучения, и Наталия Радчикова, ведущий научный сотрудник Научно-практического центра по комплексному сопровождению психологических исследований PsyDATA, разработали два новых кратких варианта методики «СОРЕ» Ч. Карвера и М. Шейера для исследования стратегий совладания со стрессами. Результаты их работы опубликованы в научном журнале «Психолого-педагогические исследования».

Стратегии совладания со стрессом, включая когнитивные, эмоциональные и поведенческие способы, становятся хорошими инструментальными ресурсами личности в современной стресс-напряженной действительности. Инструментов, позволяющих обнаружить такие стратегии, довольно много, но не все из них являются надежными и простыми. Поэтому исследователи из МГППУ сократили и адаптировали опросник COPE (Coping Orientation to Problems Experienced). Они разработали версии для взрослых «СОРЕ-30» и для подростков «СОРЕ-30А».

В этих методиках содержится по 30 пунктов, которые позволяют выявить 15 копинг-стратегий по преодолению стресса:  «Позитивное переформулирование и личностный рост», «Использование инструментальной социальной поддержки», «Активное совладание», «Сдерживание», «Использование эмоциональной социальной поддержки», «Подавление конкурирующей деятельности», «Планирование», «Мысленный уход от проблемы», «Отрицание», «Юмор», «Поведенческий уход от проблемы», «Обращение к религии», «Использование “успокоительных”», «Концентрация на эмоциях и их активное выражение», «Принятие».

Преимущество разработанных инструментов заключается в том, что ученым удалось сохранить все 15 субшкал оригинальной версии опросника COPE, а также на основании этого выделить доминирующие стили совладания со стрессом и у взрослых, и у подростков.

Исследование и апробация новых методик проводились в два этапа. Сначала более 300 подростков заполняли полную форму опросника COPE. Был проведен статистический анализ для отбора лучших пунктов и сокращения опросника. На втором этапе уже более полутора тысяч респондентов, средний возраст которых составлял 14 лет, заполняли сокращенную версию опросника COPE-30A, а также шкалу удовлетворенности жизнью и многомерную шкалу школьной вовлеченности. Были собраны социо-демографические данные респондентов.

По результатам эксперимента методики показали свою надежность и валидность. Также ученые выяснили, что у подростков доминирующими стилями совладания со стрессом оказались когнитивно-поведенческий, избегающий, отвлекающий и эмоционально-поддерживающий. А у взрослых — когнитивно-поведенческий, социально-эмоциональный и избегающий стили совладания.

Адаптация и апробация опросника COPE — важный шаг в развитии инструментария для изучения копинг-стратегий. Разработанный инструмент обладает хорошими психометрическими свойствами и может быть использован для проведения исследований и оказания психологической помощи подросткам.

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Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
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# копинг-стратегии
# методика
# подростки
# стресс
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# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
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