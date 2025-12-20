Уведомления
Кольца Сатурна сформировали пылевое «гало» вокруг планеты
Анализ данных миссии «Кассини» показал, что вокруг главных колец Сатурна простирается гигантское пылевое «гало» — облако из мельчайших частиц минералов, подобных земных камням, тянущееся на сотни тысяч километров над и под плоскостью колец.
Одна из самых успешных миссий по исследованию планет Солнечной системы — «Кассини — Гюйгенс» — завершилась в 2017 году. Аппарат детально изучил атмосферу газового гиганта, его магнитное поле, десятки лун и знаменитые кольца — сложную систему из миллиардов частиц льда и камня, обращающихся вокруг этого мира.
Напомним, кольца газового гиганта расположены на расстоянии до нескольких сотен тысяч километров друг от друга. Поскольку они состоят на 90-95% из водяного льда, обладающего высокой отражающей способностью, увидеть их можно с Земли. В состав колец входят примеси пыли и каменистых пород — обломков комет, спутников и астероидов, разрушившихся под действием гравитации Сатурна. Определить точный возраст колец удалось в 2024 году, о чем Naked Science рассказывал ранее.
Хотя кольца долго считались относительно спокойными и неизменными структурами, они активно выбрасывают в космос вещество, формируя вокруг Сатурна «пылевой ореол» из микроскопических минеральных частиц. К такому выводу астрономы пришли, проанализировав данные, собранные зондом «Кассини» в последние месяцы его работы.
Результаты исследования, опубликованного в The Planetary Science Journal, показали, что во время последней фазы «жизни» «Кассини» бортовой прибор Cosmic Dust Analyzer зарегистрировал микроскопические частицы пыли, сталкивающиеся с детектором на скоростях до десятков километров в секунду. Проанализировав более 1600 таких частиц, ученые выяснили, что многие из них состоят из силикатов — минералов, обогащенных кремнием, магнием и кальцием. Расположились эти «каменные» пылинки на высотах до трех радиусов Сатурна над и под плоскостью колец — гораздо дальше, чем полагали астрономы.
Моделирование показало, что эти частицы могли быть выброшены из колец после ударов метеоритов: часть вещества при столкновении с ледяной поверхностью кольца испарялась, образуя горячее облако пара. Именно в нем при быстром охлаждении конденсировались крошечные частицы силикатов, способные подниматься на огромные высоты и формировать пылевое «гало».
Поскольку железо, обнаруженное в частицах, встречается в два раза реже, чем в метеоритах, исследователи предположили, что все дело в химических реакциях при испарении и повторной конденсации вещества. Некоторые частицы содержали следы серы — предположительно, от столкновений с межзвездной пылью.
Выходит, кольца Сатурна представляют собой не статичную структуру, а активную систему, постоянно взаимодействующую с окружающей средой: когда микрометеориты падают на кольца, то выбивают из них вещество, часть которого поднимается на высоту сотен тысяч километров, тем самым формируя невидимое пылевое облако, связывающее кольца, атмосферу и магнитосферу Сатурна в единую динамическую систему.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
