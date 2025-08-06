Психологи опровергли неизбежность кризиса среднего возраста

Средний возраст часто сопровождается проблемами, которые могут повысить риск развития депрессивных симптомов. Однако психологи уверены: считать, что кризис среднего возраста неминуем, было бы неверно.

Впервые психологи заговорили о кризисе среднего возраста в 1957 году. Канадский психолог Эллиот Джакс, выступив на собрании Британского психоаналитического общества в Лондоне, заявил, что люди в возрасте примерно 35 лет обычно переживают депрессивный период, длящийся несколько лет.

Джакс пришел к этому выводу, изучив биографии великих художников, у которых кризис приобретал, по словам психолога, крайние формы. У обычных людей, считал он, депрессия и тревожность в этом возрасте приводят к внезапной утрате способности радоваться жизни, разочарованиям в себе, «ипохондрической озабоченности здоровьем и внешностью» и «навязчивым попыткам сохранить уходящую молодость». В частности, Эллиот Джакс описал опыт общения с 36-летним пациентом, которого, как он признался позже, никогда не существовало: он рассказывал о собственных переживаниях.

После того как спустя восемь лет Эллиот Джакс опубликовал книгу «Смерть и кризис среднего возраста», этот феномен стали изучать серьезно. Хотя в популярной психологии он подается как нечто само собой разумеющееся, далеко не все серьезные исследователи с этим согласны.

Средний возраст действительно часто сопровождается проблемами, которые могут повысить риск развития депрессивных симптомов, согласились психолог Тита Гонсалес Авилес и ее коллеги из Берлинского университета имени Гумбольдта (Германия). Однако ученые нашли значительные различия между жителями разных стран.

Международная команда ученых проанализировала данные исследований, проведенных в 17 государства (США, Мексике, Китае, Южной Корее, Великобритании и странах континентальной и Северной Европы), в которых участвовали в общей сложности 119 534 человека (средний возраст — 55,5 года), родившиеся с 1938 по 1974 год. Такой подход позволил принять во внимание как более широкие исторические и социокультурные факторы развития кризиса, так и индивидуальные характеристики: пол, социально-экономический статус, семейное положение и состояние здоровья.

Результаты показали, что мужчины и женщины среднего возраста в США, Англии, континентальной Европе, Китае и Мексике сообщали о более высоком уровне симптомов депрессии по сравнению с Северной и средиземноморской Европой. В целом же о кризисе и депрессивных симптомах чаще рассказывали люди с более низким уровнем образования, находящиеся в разводе и имеющие больше проблем со здоровьем, чем остальные.

Таким образом, исследование, полная версия которого будет опубликована позже в журнале Американской психологической ассоциации, свидетельствует: говорить о кризисе среднего возраста без учета индивидуальных характеристик, а также широкого исторического и социокультурного контекста означает как минимум упрощать сложную и реально существующую проблему.

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Денис Яковлев 59 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.