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6 августа, 15:05
Денис Яковлев
13

Психологи опровергли неизбежность кризиса среднего возраста

Средний возраст часто сопровождается проблемами, которые могут повысить риск развития депрессивных симптомов. Однако психологи уверены: считать, что кризис среднего возраста неминуем, было бы неверно.

Психология
# возраст
# депрессия
# кризис
Психологи опровергли неизбежность кризиса среднего возраста
Средний возраст часто сопровождается проблемами, которые могут повысить риск развития депрессивных симптомов. Однако ученые нашли значительные различия между жителями разных стран. Кадр из фильма «Манчестер у моря» / @ Kinopoisk.ru

Впервые психологи заговорили о кризисе среднего возраста в 1957 году. Канадский психолог Эллиот Джакс, выступив на собрании Британского психоаналитического общества в Лондоне, заявил, что люди в возрасте примерно 35 лет обычно переживают депрессивный период, длящийся несколько лет.

Джакс пришел к этому выводу, изучив биографии великих художников, у которых кризис приобретал, по словам психолога, крайние формы. У обычных людей, считал он, депрессия и тревожность в этом возрасте приводят к внезапной утрате способности радоваться жизни, разочарованиям в себе, «ипохондрической озабоченности здоровьем и внешностью» и «навязчивым попыткам сохранить уходящую молодость». В частности, Эллиот Джакс описал опыт общения с 36-летним пациентом, которого, как он признался позже, никогда не существовало: он рассказывал о собственных переживаниях.

После того как спустя восемь лет Эллиот Джакс опубликовал книгу «Смерть и кризис среднего возраста», этот феномен стали изучать серьезно. Хотя в популярной психологии он подается как нечто само собой разумеющееся, далеко не все серьезные исследователи с этим согласны.

Средний возраст действительно часто сопровождается проблемами, которые могут повысить риск развития депрессивных симптомов, согласились психолог Тита Гонсалес Авилес и ее коллеги из Берлинского университета имени Гумбольдта (Германия). Однако ученые нашли значительные различия между жителями разных стран.

Международная команда ученых проанализировала данные исследований, проведенных в 17 государства (США, Мексике, Китае, Южной Корее, Великобритании и странах континентальной и Северной Европы), в которых участвовали в общей сложности 119 534 человека (средний возраст — 55,5 года), родившиеся с 1938 по 1974 год. Такой подход позволил принять во внимание как более широкие исторические и социокультурные факторы развития кризиса, так и индивидуальные характеристики: пол, социально-экономический статус, семейное положение и состояние здоровья.

Результаты показали, что мужчины и женщины среднего возраста в США, Англии, континентальной Европе, Китае и Мексике сообщали о более высоком уровне симптомов депрессии по сравнению с Северной и средиземноморской Европой. В целом же о кризисе и депрессивных симптомах чаще рассказывали люди с более низким уровнем образования, находящиеся в разводе и имеющие больше проблем со здоровьем, чем остальные.

Таким образом, исследование, полная версия которого будет опубликована позже в журнале Американской психологической ассоциации, свидетельствует: говорить о кризисе среднего возраста без учета индивидуальных характеристик, а также широкого исторического и социокультурного контекста означает как минимум упрощать сложную и реально существующую проблему.

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Денис Яковлев
59 статей
Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.
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Психология
# возраст
# депрессия
# кризис
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