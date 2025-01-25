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Ученые выяснили, за какой срок реально формируются полезные привычки
Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?
Метаанализ провели специалисты Университета Южной Австралии. По результатам поиска в электронных базах данных Scopus, PsychINFO, CINAHL, EMBASE, Medline и PubMed они отобрали научные статьи об экспериментах по формированию здоровых привычек. В выборку вошли два десятка исследований с участием более 2600 человек. Большинство работ касались физической активности и правильного питания.
Обзор показал, что в среднем люди начинали привыкать к более здоровым правилам жизни примерно через два месяца (за 59 — 66 дней). В ряде случаев требовалось от 106 до 154 дней, то есть три — пять месяцев. Ученые отметили, что на формирование привычек влияло множество индивидуальных факторов, в результате чего на это могло уходить от четырех дней до почти года.
Обращаясь к людям, которые хотят приучить себя активнее двигаться, есть поменьше сладкого и побольше полезных продуктов, ученые призвали не отчаиваться, если добиться цели за мифические три недели не выходит. Также исследователи дали несколько практических советов на основе собранных научных свидетельств.
Судя по данным метаанализа, статья о котором вышла в журнале Healthcare, шансы закрепить новую привычку возрастают, если сделать действие частью ежедневного ритуала. Например — взять за правило выпивать утром стакан воды, заходя на кухню, или тренировать чувство равновесия, стоя на одной ноге во время чистки зубов.
Приучая себя в желаемому поведению, важно получать от него удовольствие. Также в этом помогает планирование. Как вариант, можно с вечера выложить на видное место спортивную одежду для утренней прогулки, приготовить полезную еду для перекуса в обед и поставить ее в холодильнике.
Ранее ученые выяснили, что восемь «здоровых» привычек, среди которых поддержание физической активности, правильное питание и режим сна, способны снизить риск развития хронических заболеваний и продлить жизнь на десятки лет.
В другой работе исследователи установили, что генетический риск сокращения жизни или преждевременной смерти можно компенсировать здоровым образом жизни приблизительно на 62%.
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