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В России впервые вылечили недержание мочи без помощи имплантов
В Клинике урологии Сеченовского Университета начали лечить стрессовое недержание мочи у женщин, используя только собственные опорные мышечно-связочные структуры женщины. Впервые в российской урологической клинической практике трем пациенткам, страдающим смешанным недержанием с преобладанием стрессового компонента, провели пликации пубоуретральных связок — именно так называется метод. Операции проходят под спинномозговой анестезией или наркозом. Длительность каждого вмешательства составила 20 минут. В итоге стрессовый компонент инконтиненции (недержания) был устранен во всех трех случаях.
Более тридцати лет во всем мире хирургия стрессового недержания мочи у женщин реализовывается исключительно с помощью сетчатых полипропиленовых имплантов — слингов. Ими полностью заменяют пубоуретральные связки, которые растянулись и больше не поддерживают уретру. Несмотря на высокую эффективность слинговых техник (около 80-90%) у них есть недостатки. Один из самых опасных — хроническая тазовая боль, которая может возникнуть, если слинг проходит близко к нервным окончаниям, а также протрузии сетчатого материала сквозь слизистую оболочку влагалища с дальнейшей ее эрозией. И тогда урогинекологи вынуждены извлекать импланты.
Поэтому длительное время клиницисты занимались поиском альтернативных «безслинговых» техник, которые будут также обладать высокой эффективностью, но значительно меньшей безопасностью. И несколько лет назад в мировой пельвиоперинеологии — науке о восстановлении тканей тазового дна женщины, была разработана техника укорочения и укрепления основных связок уретры. Она называется пликация пубоуретральных связок.
«К сожалению, владеют новой хирургической методикой всего несколько экспертов. Российские урогинекологи привезли технику в Россию из Турции. Операция осуществляется через два небольших разреза три сантиметра справа и слева от уретры на передней стенке влагалища. При этом не требуется «слепое» прохождение мышц тазового дна троакарами, что характерно для всех слинговых операций, то есть у хирурга минимум шансов на ошибку. Укорочение пуборетральных связок позволяет стабилизировать и несколько приподнять мочеиспускательный канал без использования сетчатого материала», — говорит Михаил Еникеев, заведующий урологическим отделением Клиники урологии Сеченовского Университета.
Пациентки, которым была проведена пликация пубоуретральных связок, в течение двух дней наблюдения в стационаре не испытывали подтекания мочи при нагрузках. На контрольных исследованиях установили, что женщины могут накапливать без потерь до 300-400 миллилитров мочи – это показатели здорового человека.
«Пликация пубоуретральных связок обладает высокой эффективностью в среднесрочной перспективе, отсутствием даже потенциальных осложнений, а также очень низкой себестоимостью. Безусловно, необходимо длительное наблюдение за пациентками, чтобы исключить дальнейшее растягивание пубоуретральных связок и рецидив заболевания. Но уже сегодня понятно, что метод станет основной, конкурирующей со слинговыми техниками, модификацией. Его широкое внедрение в систему здравоохранения позволит повысить эффективность и безопасность медицинской помощи пациенткам, страдающим стрессовым недержанием мочи», — подчеркивает профессор Еникеев.
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