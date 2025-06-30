В России впервые вылечили недержание мочи без помощи имплантов

В Клинике урологии Сеченовского Университета начали лечить стрессовое недержание мочи у женщин, используя только собственные опорные мышечно-связочные структуры женщины. Впервые в российской урологической клинической практике трем пациенткам, страдающим смешанным недержанием с преобладанием стрессового компонента, провели пликации пубоуретральных связок — именно так называется метод. Операции проходят под спинномозговой анестезией или наркозом. Длительность каждого вмешательства составила 20 минут. В итоге стрессовый компонент инконтиненции (недержания) был устранен во всех трех случаях.

Более тридцати лет во всем мире хирургия стрессового недержания мочи у женщин реализовывается исключительно с помощью сетчатых полипропиленовых имплантов — слингов. Ими полностью заменяют пубоуретральные связки, которые растянулись и больше не поддерживают уретру. Несмотря на высокую эффективность слинговых техник (около 80-90%) у них есть недостатки. Один из самых опасных — хроническая тазовая боль, которая может возникнуть, если слинг проходит близко к нервным окончаниям, а также протрузии сетчатого материала сквозь слизистую оболочку влагалища с дальнейшей ее эрозией. И тогда урогинекологи вынуждены извлекать импланты.

Поэтому длительное время клиницисты занимались поиском альтернативных «безслинговых» техник, которые будут также обладать высокой эффективностью, но значительно меньшей безопасностью. И несколько лет назад в мировой пельвиоперинеологии — науке о восстановлении тканей тазового дна женщины, была разработана техника укорочения и укрепления основных связок уретры. Она называется пликация пубоуретральных связок.

«К сожалению, владеют новой хирургической методикой всего несколько экспертов. Российские урогинекологи привезли технику в Россию из Турции. Операция осуществляется через два небольших разреза три сантиметра справа и слева от уретры на передней стенке влагалища. При этом не требуется «слепое» прохождение мышц тазового дна троакарами, что характерно для всех слинговых операций, то есть у хирурга минимум шансов на ошибку. Укорочение пуборетральных связок позволяет стабилизировать и несколько приподнять мочеиспускательный канал без использования сетчатого материала», — говорит Михаил Еникеев, заведующий урологическим отделением Клиники урологии Сеченовского Университета.

Пациентки, которым была проведена пликация пубоуретральных связок, в течение двух дней наблюдения в стационаре не испытывали подтекания мочи при нагрузках. На контрольных исследованиях установили, что женщины могут накапливать без потерь до 300-400 миллилитров мочи – это показатели здорового человека.

«Пликация пубоуретральных связок обладает высокой эффективностью в среднесрочной перспективе, отсутствием даже потенциальных осложнений, а также очень низкой себестоимостью. Безусловно, необходимо длительное наблюдение за пациентками, чтобы исключить дальнейшее растягивание пубоуретральных связок и рецидив заболевания. Но уже сегодня понятно, что метод станет основной, конкурирующей со слинговыми техниками, модификацией. Его широкое внедрение в систему здравоохранения позволит повысить эффективность и безопасность медицинской помощи пациенткам, страдающим стрессовым недержанием мочи», — подчеркивает профессор Еникеев.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Сеченовский Университет 31 статей Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.