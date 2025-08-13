Уведомления
Работающие мужчины-пенсионеры оказались счастливее женщин
Израильские социологи провели исследование, чтобы понять, как работа на «заслуженном отдыхе» сказывается на эмоциональном благополучии людей. Осознание человеком своего социального положения в обществе важно и после выхода на пенсию. Эту потребность он может закрыть вместе с финансовыми, будучи занятым.
Ученые из Хайфского и Тель-Авивского университетов (Израиль) анализировали факторы, связанные с выбором работы по достижении пенсионного возраста, и «измерили» уровень удовлетворенности жизнью и эмоционального благополучия трудящихся пожилых людей и их неработающих ровесников в зависимости от пола. Результаты работы социологи представили в научной статье, опубликованной в Journal of Happiness Studies.
Используя данные социального опроса, собранные Центральным статистическим бюро Израиля за 2017-2020 годы, для участия в исследовании ученые отобрали 3326 женщин (старше 62 лет) и 2003 мужчин (старше 67 лет). Для оценки эмоционального благополучия ученые разделили полную и неполную занятость. Также они классифицировали «хорошие рабочие места» (стабильные и высокооплачиваемые) и «плохие рабочие места» (как правило, с неполной занятостью, нестабильные, стрессовые и низкооплачиваемые).
Респондентам предстояло оценить свою удовлетворенность жизнью в целом, экономическим положением и отношениями в семье. Кроме того, участники исследования отвечали на вопросы: «Испытывали ли вы депрессию в течение последнего года?», «Испытываете ли вы беспокойство, которое мешает вам спать?», «Чувствуете ли вы, что можете справиться со своими проблемами?»
Результаты показали, что пенсионеры с более высокими экономическими потребностями чаще стремятся работать полный рабочий день. Однако есть и гендерные различия: если мужчины устраиваются на полную ставку из-за экономических соображений, то женщины более избирательны — их мотивируют перспективы на рынке труда и престижность места.
Доля мужчин, продолжающих работать полный рабочий день, была выше, чем доля женщин (18,3% и 11,7% соответственно), тогда как доля женщин, работающих неполный рабочий день, была несколько выше (13,5% по сравнению с 12,6% мужчин). Шансы получить хорошую работу были велики у тех, кто имеет высшее образование и достаточный опыт. Независимо от типа деятельности, первые в целом оставались ею довольны, тогда как для вторых был важен доход.
Кроме того, работающие пенсионеры чувствовали себя более счастливыми, чем неработающие. Они испытывали удовлетворение от достигнутого экономического статуса, а социальная вовлеченность влияла на самооценку.
Ученые отметили, что занятость после выхода на пенсию может способствовать здоровому старению и облегчить переход от трудовой деятельности к заслуженному отдыху, особенно у мужчин. Для них работа традиционно выступает основным (возможно, единственным) фактором самоидентификации, в то время как женщины сохраняют другие социальные роли.
По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.
В эксперименте с женщинами, перенесшими рак груди, однократное занятие с силовой или высокоинтенсивной интервальной нагрузкой повысило в крови участниц уровень миокинов — особых белков, которые вырабатываются мышцами и способны подавлять раковые клетки.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
