Работающие мужчины-пенсионеры оказались счастливее женщин

Израильские социологи провели исследование, чтобы понять, как работа на «заслуженном отдыхе» сказывается на эмоциональном благополучии людей. Осознание человеком своего социального положения в обществе важно и после выхода на пенсию. Эту потребность он может закрыть вместе с финансовыми, будучи занятым.

Ученые из Хайфского и Тель-Авивского университетов (Израиль) анализировали факторы, связанные с выбором работы по достижении пенсионного возраста, и «измерили» уровень удовлетворенности жизнью и эмоционального благополучия трудящихся пожилых людей и их неработающих ровесников в зависимости от пола. Результаты работы социологи представили в научной статье, опубликованной в Journal of Happiness Studies.

Используя данные социального опроса, собранные Центральным статистическим бюро Израиля за 2017-2020 годы, для участия в исследовании ученые отобрали 3326 женщин (старше 62 лет) и 2003 мужчин (старше 67 лет). Для оценки эмоционального благополучия ученые разделили полную и неполную занятость. Также они классифицировали «хорошие рабочие места» (стабильные и высокооплачиваемые) и «плохие рабочие места» (как правило, с неполной занятостью, нестабильные, стрессовые и низкооплачиваемые).

Респондентам предстояло оценить свою удовлетворенность жизнью в целом, экономическим положением и отношениями в семье. Кроме того, участники исследования отвечали на вопросы: «Испытывали ли вы депрессию в течение последнего года?», «Испытываете ли вы беспокойство, которое мешает вам спать?», «Чувствуете ли вы, что можете справиться со своими проблемами?»

Результаты показали, что пенсионеры с более высокими экономическими потребностями чаще стремятся работать полный рабочий день. Однако есть и гендерные различия: если мужчины устраиваются на полную ставку из-за экономических соображений, то женщины более избирательны — их мотивируют перспективы на рынке труда и престижность места.

Доля мужчин, продолжающих работать полный рабочий день, была выше, чем доля женщин (18,3% и 11,7% соответственно), тогда как доля женщин, работающих неполный рабочий день, была несколько выше (13,5% по сравнению с 12,6% мужчин). Шансы получить хорошую работу были велики у тех, кто имеет высшее образование и достаточный опыт. Независимо от типа деятельности, первые в целом оставались ею довольны, тогда как для вторых был важен доход.

Кроме того, работающие пенсионеры чувствовали себя более счастливыми, чем неработающие. Они испытывали удовлетворение от достигнутого экономического статуса, а социальная вовлеченность влияла на самооценку.

Ученые отметили, что занятость после выхода на пенсию может способствовать здоровому старению и облегчить переход от трудовой деятельности к заслуженному отдыху, особенно у мужчин. Для них работа традиционно выступает основным (возможно, единственным) фактором самоидентификации, в то время как женщины сохраняют другие социальные роли.

Елена Авдеева 65 статей Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.