Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Психологи исследовали восприятие драмы у школьников
Специалисты МГППУ изучили особенности понимания драматического произведения школьниками 5-6 классов.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Психолого-педагогические исследования».
Понимание искусства – многогранная проблема, исследуемая во многих научных областях – от философии до психологии образования. Она требует особого внимания в контексте исследования проблем обучения литературе, ведь воспитание грамотного, чуткого читателя – одна из важнейших задач школы. Наряду с восприятием «словесного» уровня текста и интерпретацией логико-грамматических структур языка, понимание художественной литературы требует от младшего подростка применения более сложных читательских умений, позволяющих вступать в своеобразный диалог с автором, извлекать подтекст, формировать собственное отношение к прочитанному.
Передовые образовательные практики показывают, что глубинное понимание художественного текста невозможно без ориентации на родовое деление литературы, представленной эпическими, лирическими и драматическими текстами. Наиболее сложным родом для освоения школьниками является драма, что связано с рядом формально-содержательных особенностей, характерных для текстов этого типа: диалогической формой и, как следствие, отсутствием рассказчика, наличием так называемого рамочного текста (списка действующих лиц, заглавия, ремарок) и другими родовыми чертами, обусловленными сценической природой драмы.
Эти сложности, опосредующие вхождение юного читателя в мир драматического произведения, усугубляются тем, что ядро программы по литературе в основной школе составляют главным образом эпические и лирические произведения; обучение читательским умениям, необходимым для понимания драмы, осуществляется непоследовательно, без учета логики читательской деятельности.
Поиск наиболее эффективных методов обучения невозможен без качественного психодиагностического инструментария, поэтому главной задачей исследователей стала разработка методики, направленной на диагностику понимания драматических произведений. Диагностическая процедура, предлагаемая исследователями, включала прочтение одноактной пьесы А.В. Вампилова «Свидание», обладающей ключевыми родовыми чертами драмы, и письменный ответ на вопросы.
Методика позволяла интегрально оценить понимание драматических текстов по четырем критериям: 1) Интерпретация паратекста (то есть рамочного текста); 2) Понимание эмоционального тона произведения; 3) «Воссоздание» образа героя; 4) Выявление авторской позиции. Уровень проявления каждого критерия – недостаточный, базовый или высокий – определялся в зависимости от глубины, полноты и адекватности интерпретации испытуемого, при этом высокому уровню понимания соответствовали ответы эталонной группы читателей, профессионально связанных с литературой и театром.
Результаты исследования показали, что большая часть школьников испытывает затруднения при интерпретации драматического текста. При этом уровень читательского развития младшего подростка может достигнуть уровня взрослого читателя-профессионала при определенных условиях, однако зачастую этот потенциал остается нераскрытым из-за сложившегося в практике преподавания литературы подхода. Результаты исследования могут быть использованы не только для оценки читательского развития детей, но и для теоретического осмысления общих закономерностей понимания текстов различных типов.
Работа проведена специалистами МГППУ — кандидатом психологических наук, доцентом кафедры педагогической психологии имени профессора В.А. Гуружапова Анной Адаскиной, совместно с Зарецкой Анной, аспирантом кафедры ЮНЕСКО «Культурно-историческая психология детства».
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Есть много исторических свидетельств о том, что народы, населявшие Южную Америку до колумбовых завоеваний, использовали в ритуалах психоактивные вещества. Однако ученым нужны прямые доказательства — следы химических соединений. Они уже получили данные о галлюциногенах в археологических памятниках в южном Перу, Боливии, на северо-западе Аргентины. И вот новая сенсация — в Чавин-де-Уантар на севере Перу нашли части одурманивающих растений.
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
25 самых щедрых компаний
Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки
О чем думают животные?
Михаил Гельфанд: «Каждый кричащий о страшном вреде ГМО ответственен за слепых детей в Азии»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии