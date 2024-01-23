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Подросткам из бедных семей потребовалось меньше поощрений для развития мотивации, чем обеспеченным
Американские нейробиологи пришли к выводу, что чувствительность мозга подростков к вознаграждению среди прочего зависит от социально-экономических условий, в которых они растут. Чем менее обеспечена семья, тем меньше поощрения человеку нужно для того, чтобы развить мотивацию к тому, чтобы что-то делать.
Вознаграждение и одобряющее поведение считаются одними из важнейших факторов развития мотивации. Формирование этих явлений исследовано довольно подробно, а вот их взаимосвязь с социально-экономическим положением мотивируемых (особенно детей в подростковом возрасте) изучена на удивление мало. Нейробиологи из Массачусетского технологического института, Орегонского, Йельского и Колумбийского университетов (США) решили восполнить этот пробел, представив выводы своего исследования в журнале Neuroscience.
В работе участвовали 114 детей в возрасте от 12 до 14 лет (58 из них были девочками). Подростки принадлежали к разным слоям населения, что оценивали по уровням дохода семьи и образования родителей. Ученые предложили детям поиграть в игру, а сами в это время следили за их мозгом с помощью фМРТ. Испытуемым показывали серию чисел от одного до девяти и перед каждым испытанием просили угадать, будет ли следующее число меньше или, наоборот, больше пяти. За каждый верный ответ участникам полагался один доллар, за каждый неверный они теряли 50 центов.
Подростки не знали, что игра была настроена особым образом: ученые могли контролировать число правильных и неправильных ответов. Таким образом смоделировали ситуацию, когда у каждого из участников был похожий опыт, в итоге все выиграли одинаковую сумму денег (в дополнение к стипендии, которую каждый получал за участие в исследовании).
Ученые ожидаемо обнаружили, что в то время, когда выигрыши происходили наиболее интенсивно, участники быстрее реагировали на происходящее (чтобы не упустить возможность назвать как можно больше правильных ответов). Такая реакция характерна не только для людей, но и для животных — науке известно об этом давно.
Полосатое тело в мозге участников было активнее, когда вознаграждения давали чаще, чем в периоды, когда их было мало. Интересно другое: этот эффект был менее выражен у детей из семей с более низким доходом по сравнению с подростками из обеспеченных социальных слоев. Поэтому ученые предположили, что бедные дети меньше зависят от вознаграждений и поощрений, чем богатые.
«Социально-экономический статус связан с количеством вознаграждений, которые вы получаете в течение жизни. Поэтому, возможно, получение большого числа таких наград приводит к активации поведения, которое заставляет вас получать больше вознаграждений и каким-то образом настраивает мозг на более высокую чувствительность к поощрениям. Если же вы находитесь в среде, где поощрений немного, ваш мозг со временем может стать менее чувствительным к ним», — поделилась мнением первый автор работы Александра Декер из Массачусетского технологического института.
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