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10 минут назад
МГППУ
13

Психологи узнали, где подростки учатся с наибольшим желанием — в школе или колледже

4.7

По всей стране прозвучали последние звонки, началась пора ЕГЭ, и вчерашние школьники вскоре будут принимать важные решения: продолжать обучение в 10 классе или поступать в колледж. Отличается ли мотивация студентов колледжа от мотивации старшеклассников? Влияет ли престиж учебного заведения на учебную мотивацию? Психологи МГППУ провели исследование, результаты которого ответили на эти вопросы.

МГППУ
# колледж
# мотивация
# подростки
# студенты
# школа
# школьники
В МГППУ сравнили мотивацию к учебе школьников и студентов колледжей / © StratigONwiki, ru.wikipedia.org

Статья с исследованием опубликована в научном журнале «Психологическая наука и образование».

Исследования показывают, что основа успешного развития личности формируется еще в подростковом возрасте, когда человек учится в школе или колледже. В данной работе изучалась мотивация к учебе у старших подростков Москвы и Московской области 16–18 лет, которые учатся в трех разных образовательных средах : в обычной школе, в престижном колледже с высоким проходным баллом, требующим от поступающих подготовки и хорошей успеваемости в школе (колледж 1), и в менее престижном колледже, для поступления в который подготовка и хорошие отметки не требуются  (колледж 2).

Чтобы понять, что движет подростками, исследователи использовали специальную методику: ребятам предлагалось закончить 10 незаконченных фраз, например, «Я хочу…», «Я планирую…», «Я не хочу…». Ответы анализировали по девяти основным категориям мотивов: учеба, другая активность, цели, связанные с личностью обучающегося, саморазвитие, общение, познавательный интерес, желание владеть чем-либо, отдых и деньги.

Результаты показали, что для всех групп подростков на первом месте стоят мотивы, связанные с собственной личностью, — стремление к успеху, желание реализовать мечты, быть или стать каким-то, добиться своих целей. Это говорит о том, что в этом возрасте молодые люди больше всего заняты поиском себя и определением своего будущего. Интересно, что этот приоритет сохраняется вне зависимости от того, где учится подросток — в школе или колледже. До сих пор продолжаются дискуссии о том, какая деятельность является ведущей у старших подростков: традиционно считается, что это учебно-профессиональная деятельность. Однако результаты данного исследования опровергают это мнение.

Учеба как мотив занимает разное место в зависимости от учебного заведения. Для школьников она на втором месте по важности, для студентов престижного колледжа — на четвертом, а для студентов колледжа 2 — только на шестом. Для школьников важно хорошо закончить школу и поступить в университет. В колледже 1 учебная мотивация связана с желанием стать профессионалом и развиваться в выбранной профессии. В колледже 2 учеба не так важна, здесь больше значат другие виды активности и саморазвитие.

Познавательные мотивы — желание узнавать новое, исследовать, изучать — оказались на последнем месте у всех групп. Особенно низкий интерес к новому у студентов колледжа 2, а самый высокий — у студентов колледжа 1, что объясняется их профессиональными интересами.

Исследование также показало, что удовлетворенность жизнью у всех групп примерно средняя, но у школьников и студентов колледжа 2 она выше, чем у студентов колледжа 1. Возможно, это связано с тем, что студенты престижного колледжа чаще испытывают тревогу, сомнения и стремятся разобраться в себе.

Важно отметить, что чем выше у подростка мотивация к учебе и стремление к развитию, тем выше его удовлетворенность жизнью. И наоборот, если мотивация низкая, подросток чаще бывает недоволен своей жизнью. Таким образом, позитивное отношение к учебе и активная жизненная позиция напрямую связаны с ощущением счастья и удовлетворенности.

В целом, исследование показало, что для современных подростков на первом месте стоит личное самоопределение, а не учеба как таковая. Учебная мотивация сильнее у тех, кто видит в учебе путь к достижению своих целей и развитию, а не просто как обязательство. Эти выводы могут помочь педагогам и родителям лучше понять подростков и поддержать их в выборе жизненного пути.

Исследование провели психологи МГППУ Никитская Мария и Толстых Наталия.

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Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
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МГППУ
# колледж
# мотивация
# подростки
# студенты
# школа
# школьники
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# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
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