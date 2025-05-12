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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
Вчера, 20:35
Рейтинг: +621
Посты: 1551

Инфографика: страны с крупнейшими танковыми парками на 2025 год

За последние несколько десятилетий Китай значительно расширил свои военные силы. Инвестиции в отрасль подстегнули быстрое наращивание бронетанковых возможностей страны. С 2023 года КНР превзошла Россию, КНДР и США, создав крупнейший танковый парк в мире, насчитывающий 6800 машин.

Сообщество
# инфографика
# оружие
# статистика
# танки
Инфографика: крупнейшие танковые парки 2025 года / © Visualcapitalist
Инфографика: крупнейшие танковые парки 2025 года / © Visualcapitalist

Далее по списку следуют Россия и США с 5750 и 4640 танками соответственно. КНДР занимает четвертое место (4344), немного опережая Индию с 4201 танком.

Армии Египта, Пакистана и Турции имеют более чем по 2000 танков каждая. Несколько государств Ближнего Востока и Северной Африки, включая Иран, Алжир и Саудовскую Аравию, тоже вошли в двадцатку лидеров.

Несмотря на появляющиеся уязвимости к дронам и высокоточному оружию, танки остаются жизненно важным элементом комбинированной войны. Способность обеспечивать огневую мощь и поддерживать пехоту делает эти машины незаменимыми на поле боя.

Опубликованная выше визуализация показывает танковые парки по странам на начало 2025 года. Инфографику создали на основе данных американской компании Global Firepower.  

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Комментарии

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4 Комментария
Sam Dowson
Sam Dowson
6 минут назад
-
0
+
5750? Где-то тут вроде была инфографика с 22 000 с гаком танков у России. Куда остальные дели? Xоxлы бутылками закидали?
Ответить
-
0
+
Serg Panko
Serg Panko
2 часа назад
-
0
+
О чём вы вообще говоруны пишите.На сегодня 13.05.2025 ЗСУ уничтожило в прах 10802 танка РФ.БПЛА рулит.Зачем они вообще нужны,гробы на гусеница.Мир другой.
Ответить
-
0
+
Alexander Lipkovich
Alexander Lipkovich
10 часов назад
-
0
+
в Израиле 3657
Ответить
-
0
+
Стас Вихров
Стас Вихров
12 часов назад
-
0
+
не понял, зачем они над РФ написали про Армату. Далеко не самый массовый танк. И не уверен, что она вообще принята на вооружение.
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Serg Panko
2 часа назад
О чём вы вообще говоруны пишите.На сегодня 13.05.2025 ЗСУ уничтожило в прах 10802 танка РФ.БПЛА рулит.Зачем они вообще нужны,гробы на гусеница.Мир другой.

Инфографика: страны с крупнейшими танковыми парками на 2025 год

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