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Инфографика: страны с крупнейшими танковыми парками на 2025 год

За последние несколько десятилетий Китай значительно расширил свои военные силы. Инвестиции в отрасль подстегнули быстрое наращивание бронетанковых возможностей страны. С 2023 года КНР превзошла Россию, КНДР и США, создав крупнейший танковый парк в мире, насчитывающий 6800 машин.

Инфографика: крупнейшие танковые парки 2025 года / © Visualcapitalist

Далее по списку следуют Россия и США с 5750 и 4640 танками соответственно. КНДР занимает четвертое место (4344), немного опережая Индию с 4201 танком.

Армии Египта, Пакистана и Турции имеют более чем по 2000 танков каждая. Несколько государств Ближнего Востока и Северной Африки, включая Иран, Алжир и Саудовскую Аравию, тоже вошли в двадцатку лидеров.

Несмотря на появляющиеся уязвимости к дронам и высокоточному оружию, танки остаются жизненно важным элементом комбинированной войны. Способность обеспечивать огневую мощь и поддерживать пехоту делает эти машины незаменимыми на поле боя.

Опубликованная выше визуализация показывает танковые парки по странам на начало 2025 года. Инфографику создали на основе данных американской компании Global Firepower.