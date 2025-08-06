Ученая рассказала, почему клещи опасны даже, когда не заражены энцефалитом

Согласно данным Роспотребнадзора, в 2025 году по поводу укусов клещей в медицинские организации обратились 484 тысяч человек. Наибольшее количество жалоб зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Томском области, Пермском крае и Удмуртской Республике. Эксперт Пермского Политеха рассказала, какие виды клещей самые опасные и где они обитают, почему можно заразиться даже без укуса, как эффективно защититься от паукообразных, по каким признакам они выбирают жертву, и кто предпочтительнее – мужчины или женщины.

Клещи кусали динозавров

Клещи появились на 100 млн лет раньше динозавров. Они существуют на нашей планете уже как минимум 320 млн лет, а возможно и дольше, в некоторых источниках указано 400 млн лет. Это время, когда на Земле активно развивалась растительность, а животные начали осваивать сушу. В отличие от динозавров, которые появились примерно 230 млн лет назад и просуществовали всего 165 млн лет, клещи живут до сих пор.

Вероятно, их далекие предки жили в воде и выглядели как ракообразные, но в процессе эволюции постепенно преобразовались в современный вид.

– Клещи не являются насекомыми, как думают многие, а относятся к классу паукообразных и представляют собой отдельный подкласс членистоногих. В отличие от своих хищных сородичей, охотящихся на мух и других насекомых, эти существа приспособились к паразитическому образу жизни, питаясь исключительно кровью. Причины такого выбора рациона заключаются в том, что самки клещей нуждаются в большом количестве белка и других полезных веществ для откладывания яиц. Кровь предоставляет им все необходимые компоненты для успешного размножения. Также, в отличие от пауков, которые являются активными охотниками, клещи ведут малоподвижный образ жизни, подстерегая жертву. Их строение и физиология не приспособлены для добычи мух или других насекомых, – рассказывает сотрудник кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Анна Перевощикова.

Существуют разные версии появления клещей в России, в том числе говорят о преднамеренном завозе. По информации Роспотребнадзора, медики обнаружили, что клещи переносят вирус энцефалита только в 1937–1938 годах, когда массово стали болеть солдаты в войсковых частях на Дальнем Востоке. Но это не значит, что клещей не было раньше. По словам эксперта, эти членистоногие появлялись в России постепенно, как и другие виды животных. В деревнях люди заражались аналогичными инфекциями еще задолго до 30х годов, но никто не знал истинную причину заражения.

Самые опасные виды

Клещи делятся на паразитических, представляющих угрозу для здоровья и жизни человека и животных, и свободноживущих – полезных или нейтральных. Самый опасный вид, переносящий различные заболевания, и который обычно имеют в виду, когда говорят о клещах, – иксодовый. К свободноживущим можно отнести водяных (паразитируют на других насекомых, обитают в пресных водоемах), амбарных (поедают зерно – встречаются в муке, крупах, домашних запасах) и панцирных (перерабатывают лесную подстилку – живут в почве, опавших листьях и гнилой древесине).

Всего на планете насчитывается 54617 видов клещей – 42233 свободноживущих и 12384 паразитических, причем из них только 1,6% –иксодовые.

Самые распространенные и опасные виды клещей в России – таежный, собачий и луговой – это подвиды иксодовых. Они являются переносчиками таких тяжелых заболеваний, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма (боррелиоз).

– Таежный клещ чаще встречается в регионах с обширными лесными массивами, преобладает в Сибири, особенно в Томской и Новосибирской областях, Красноярском крае, на Дальнем Востоке, в Уральском и Северо-Западном регионах, включая Ленинградскую область и Карелию. Период его активности приходится на начало весны при достижении температуры почвы +5–7°C и длится до конца сентября при снижении до +10–15°C. Именно этот вид является основным переносчиком вируса клещевого энцефалита в России, – сообщает Анна Перевощикова.

Собачий клещ, встречающийся во всех регионах страны, с особой активностью в районе Черного моря, паразитирует преимущественно на животных, но может нападать и на человека, способен образовывать колонии в местах обитания собак, например, в их будках. Он переносит пироплазмоз, опасный для животных, который разрушает их красные кровяные клетки, вызывая анемию и интоксикацию, а также энцефалит и боррелиоз, которые передаются человеку.

Луговой клещ обитает на открытых пространствах — полянах, побережьях небольших рек и менее привязан к лесным массивам, чем таежный. По размеру и окрасу аналогичен собачьему. Особую опасность представляет для сельскохозяйственных животных, а человек уже может заразиться через некипяченое молоко инфицированного скота крымской геморрагической лихорадкой, которая вызывает кровотечения, и энцефалитом.

– Несмотря на различия, все виды клещей являются переносчиками различных инфекций, имеют схожий механизм поиска жертвы и требуют одинаковых мер предосторожности при встрече с ними, – добавляет ученая ПНИПУ.

Как клещи выбирают жертву?

Клещи находят своих жертв по целому ряду характерных признаков. В первую очередь они ориентируются на запах – эти членистоногие чувствуют углекислый газ, который мы выдыхаем, улавливают запах пота. Особенно сильно их привлекает аромат жирных кислот, содержащихся в кожном сале человека. Влажная после физической активности кожа кажется им особенно привлекательной.

– Не менее важны для клещей температурные показатели и уровень влажности. Они активно реагируют на тепло человеческого тела, предпочитая самые горячие участки кожи, например, подмышечные впадины. Помимо химических и температурных ориентиров, клещи воспринимают и механические сигналы. Они способны улавливать вибрации почвы, возникающие при движении человека или животного в траве, что помогает им определить направление к потенциальной жертве, – рассказывает эксперт ПНИПУ.

Клещи любят влажную кожу и предпочитают самые горячие ее участки / © Courtesy, Erbe, Pooley: USDA, ARS, EMU, ru.wikipedia.org

Наиболее привлекательной добычей для клещей являются мужчины с высоким уровнем тестостерона (он усиливает потоотделение, активизирует работу сальных желез), беременные (гормональный фон меняет состав пота, повышается температура тела) и дети (из-за низкого роста и большего контакта с растительностью).

Также клещи любят кусать длинношерстных питомцев – в отличие от короткошерстных, которые быстрее остывают и меньше пахнут, их густой ворс создает идеальное теплое и влажное укрытие для клеща, где он может незаметно прикрепиться к коже и остаться там надолго.

Меньше всего клещей привлекают пожилые люди, так как у них замедлен метаболизм и снижено потоотделение.

Какие болезни переносят клещи?

Укус клеща может привести к заражению несколькими опасными заболеваниями.

– По состоянию на 2025 год клещи являются переносчиками опасных заболеваний. Клещевой вирусный энцефалит зафиксирован в 2308 случаях. Это заболевание поражает нервную систему человека, проявляясь следующими симптомами: тремор, параличи, нарушения координации, высокая температура, интенсивная головная боль, общая слабость организма. Крайне важно начать лечение в течение 3–5 дней после укуса, так как при отсутствии своевременной терапии риск летального исхода крайне высок. Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз диагностирована у 7429 человек. Характерным признаком заболевания является кольцевидная сыпь. Опасность болезни заключается в способности переходить в хроническую форму с поражением: лицевого нерва, сердечной мышцы, суставов. При своевременном лечении антибиотиками прогноз благоприятный: полное выздоровление наступает у 98% пациентов, – рассказывает Анна Перевощикова.

Еще существует риск заражения гранулоцитарным анаплазмозом. Он разрушает клетки крови, проявляясь высокой температурой, мышечными болями, расстройством ЖКТ, а в тяжелых случаях поражает печень и почки.

Не менее опасен и моноцитарный эрлихиоз, при котором происходит поражение сосудистой системы, что проявляется волнообразной лихорадкой, характерной сыпью и неврологическими нарушениями (головные боли, спутанность сознания). Часто болезнь путают с обычной простудой на начальной стадии в то время, когда в организме уже происходят серьезные патологические изменения.

Некоторые заболевания могут протекать бессимптомно, в скрытой форме и постепенно ослаблять нервную и иммунную системы в течение нескольких лет. Поэтому, вне зависимости от того, как вы себя чувствуете после укуса, необходимо принять профилактические меры.

Эксперт ПНИПУ предупреждает, что время удаления клеща имеет критическое значение: необходимо извлечь его как можно скорее, желательно в первые 24 часа после присасывания. В течение первых суток риск заражения бактериями боррелиоза минимален, так как они еще не активировались в кишечнике клеща, однако вирус клещевого энцефалита может передаваться сразу после присасывания, так как находится в слюнных железах клеща.

После удаления клеща его необходимо сдать на анализ. При положительном результате назначается необходимая терапия. Чем раньше начато лечение, тем выше шансы избежать серьезных осложнений.

Клещ может быть переносчиком сразу двух инфекций

По словам ученой ПНИПУ, один клещ действительно может быть переносчиком нескольких инфекций одновременно. Членистоногие способны переносить сразу 2–3 различных патогена, что значительно повышает риск заражения при укусе. Клещ может подхватить разные инфекции при питании на разных хозяевах, и они могут сосуществовать в его организме, не мешая друг другу. Сочетания болезней могут быть такими: энцефалит вместе с боррелиозом, боррелиоз с гранулоцитарным анаплазмозом, моноцитарный эрлихиоз в комбинации с другими инфекциями.

Можно заразиться даже без укуса

– Возбудители болезней находятся в пищеварительной системе и слюнных железах членистоногого, и для передачи инфекции необходим их прямой контакт с кровью, что и происходит при укусе. Так что простое ползание клеща по коже не приводит к заражению. Но есть одно важное исключение. Если на теле присутствуют свежие повреждения – царапины, ранки, ссадины, зараженный клещ может занести инфекцию в эти места, даже просто коснувшись их, – предостерегает Анна Перевощикова.

Поэтому важно особое внимание уделять защите таких участков кожи – заклеивать пластырем или накладывать марлевую повязку. Дополнительно можно воспользоваться специальными репеллентами или маслами герани и эвкалипта. Главное – при их нанесении не попасть на саму рану, обрабатывайте только кожу вокруг нее.

Чем опасен укус не зараженного клеща?

Укус незараженного клеща также представляет серьезную опасность для здоровья человека из-за возможных аллергических реакций различной степени тяжести: от покраснения, припухлости, зуда и болезненных ощущений вплоть до отека Квинке.

– Стоит отметить, что риск развития сильной аллергии возрастает с каждым последующим укусом клеща. После первого контакта наша иммунная система «запоминает» чужеродные вещества в слюне членистоногого и вырабатывает антитела для борьбы с ними. Это может выражаться в аллергической реакции. С каждым новым разом эти антитела вырабатываются быстрее и в большем количестве, поэтому при повторных укусах ответ организма становится более выраженным, – сообщает Анна Перевощикова.

Так, например, на пятый раз встречи с этим членистоногим можно получить отек всей ноги вместо небольшого пятнышка. Причем, перекрестная аллергия может развиться даже на другие виды клещей. То есть, если вас когда-то кусал таежный клещ, то и собачий, и луговой тоже автоматически становятся для вас опаснее.

Многие люди боятся делать прививку от клеща, потому что на нее бывает сильная аллергия. Но на самом деле реакция на укус этого членистоногого, даже не инфицированного, представляет гораздо большую опасность, чем возможные побочные эффекты от вакцинации.

– При укусе существует риск развития тяжелых осложнений, включая острую аллергическую реакцию, возможное бактериальное инфицирование, риск развития хронических заболеваний, тогда как побочные эффекты от прививки обычно ограничиваются локальным покраснением, кратковременным повышением температуры, легкой слабостью и в редких случаях сыпью или крапивницей. Статистика показывает, что тяжелые аллергические реакции на прививку встречаются крайне редко – единичные случаи на миллионы доз, в то время как более 20% клещей могут быть зараженными, – объясняет эксперт Пермского Политеха.

Как защититься от клещей?

Чтобы защитить себя, используйте специальные репелленты против клещей. Самые эффективные (до 8 часов защиты) и безопасные (можно наносить даже на кожу, в отличие от других составов) — средства с пикаридином в составе. Высокую эффективность также показывает диэтилтолуамид (ДЭТА), но его нельзя распылять на голое тело, только на одежду. Для походной экипировки лучше всего использовать перметрин – он не просто отпугивает клещей, а убивает их. Но в обычной жизни, например, для прогулки в парке, его использовать нельзя – он токсичен для животных и кожи.

Еще ряд важных советов: носите светлую одежду, чтобы на ней было видно насекомых, берите с собой антигистаминные препараты на случай, если после укуса начнется аллергия. Когда идете по лесу, возьмите длинную палку, примотайте к ее концу белую ткань и несите перед собой. Клещи будут собираться на нее – так вы минимизируете риск их контакта с вашим телом.

– Многие ошибочно полагают, что клещи прыгают на свою жертву с деревьев. На самом деле они ползут снизу вверх по одежде и телу человека. Основное правило защиты: обязательно заправляйте брюки в носки или надевайте специальную закрытую обувь. Это создаст физический барьер, который затруднит клещу доступ к коже, – советует Анна Перевощикова.

Можно ли истребить клещей полностью?

– Полностью истребить клещей невозможно. Высокая репродуктивная способность делает их популяцию практически неуязвимой — одна самка способна отложить до 3–4 миллионов яиц, что обеспечивает быстрое восстановление численности популяции. Более того, насовсем избавляться от клещей на планете даже вредно и опасно, ведь они являются важной частью экосистемы – существуют на Земле миллионы лет и выполняют определенные полезные функции в природе – служат кормом для птиц, сдерживают популяцию грызунов-вредителей, после гибели обогащают почву органическими веществами, – объясняет Анна Перевощикова.

Клещи даже приносят пользу современной медицине.

– В основном их используют в двух направлениях: для проведения аллерген-специфической иммунотерапии, АСИТ, при которой применяют экстракты клещей у пациентов с трех лет для формирования блокирующих антител и снижения чувствительности к аллергенам, а также для разработки противовоспалительных препаратов на основе особых пептидов, содержащихся в слюне клещей, которые способны подавлять воспалительные процессы, – рассказывает эксперт Пермского Политеха.

На стадии разработки находятся препараты из веществ, содержащихся в теле клещей, которые препятствуют свертыванию крови, а значит, возможно, в будущем ими можно будет лечить инсульты и инфаркты.

Попытки полного истребления клещей в прошлом, например, массовое применение запрещенного из-за токсичности дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ), показало свою неэффективность и опасность, поскольку уничтожались не только клещи, но и другие насекомые, нарушалась вся экосистема. Кроме того, даже при масштабной обработке всегда остаются необработанные участки, где клещи выживают и затем распространяются на очищенные территории.

Наиболее эффективным методом борьбы сегодня является профессиональная акарицидная обработка. Специальные химические вещества – пиретроиды и фосфорорганические соединения, которые парализуют клещей, распыляют на дачные участки, парки, детские лагеря, пастбища. Такая обработка обеспечивает защиту до полутора месяцев, но токсична для пчел и рыб. Человек также может отравиться химикатами, что проявляется в головокружении, тошноте, раздражении кожи и глаз, аллергических реакциях. Поэтому на обработанной территории, особенно детям и животным, нельзя находиться 2-3 дня.

При этом механические методы (скашивание высокой травы, уборка растительных остатков, создание защитных полос из гравия или опилок по периметру участка, регулярный осмотр территории) служат хорошей профилактикой, но обладают очень кратковременным эффектом.

Экологичный подход к борьбе

Появляется необходимость в изобретении новых экологичных и действенных подходов к борьбе с клещами.

– В настоящее время разрабатываются перспективные методы точечного воздействия на клещей с минимальным влиянием на окружающую среду. Микробиологический подход представляет собой внедрение микроорганизмов, которые препятствуют размножению бактерий и вирусов в кишечнике клеща. Биологический метод заключается в высадке растений, в которых есть вещества, токсичные для этих членистоногих, например, ромашки, содержащей пиретрин. И еще один способ – применение приманок с запахом пота, привлекающим клещей на расстоянии до 10 метров, – делится Анна Перевощикова.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 1202 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.