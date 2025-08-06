Первые российские присадки для моторного масла защитят двигатель лучше импортных

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина разработали пакет присадок для моторных масел, который позволит заместить аналоги, ранее поставлявшиеся из-за рубежа. По сравнению с импортными отечественные присадки увеличат срок службы моторного масла в три раза.

Отечественный пакет успешно прошел ресурсные моторные испытания в дизельных двигателях MAN и Cummins. Результаты подтвердили, что образцы масел с его использованием сохраняют свои физико-химические характеристики в 2,5 – 3 раза дольше по сравнению с аналогами европейского и китайского производства. В частности, небольшие изменения их свойств зафиксированы только после 50 тысяч километров пробега, тогда как импортные масла утрачивают исходные характеристики после 20 тысяч километров.

«Зарубежные аналоги демонстрировали оптимальный уровень свойств в промежутке 7 – 15 тысяч километров пробега, то есть наша разработка позволяет увеличить срок службы моторного масла, а значит, и снизить стоимость обслуживания автотранспорта», — отметила руководитель Молодежной лабораториисовременных функциональных присадок для смазочных масел Губкинского университета Анна Песковец.

Разработанный исследователями пакет представляет собой комбинацию присадок различного функционального назначения в концентрациях, подобранных по итогам лабораторных испытаний.

«До сих пор почти 70% ключевых присадок, в том числе моюще-диспергирующих и противоизносных, импортируется, поэтому важно обеспечить независимость отечественного производства. К тому же, они адаптированы только к обычным нефтяным маслам. Мы считаем, нужен новый подход. Сейчас в качестве базы часто используются полиальфаолефиновые масла и масла гидрокрекинга, поэтому в составе пакетов нужны разбавители, повышающие растворимость не только в нефтяных, но и синтетических средах», — пояснила Анна Песковец.

На первом этапе ученые синтезировали часть присадок по уже известным технологиям, но используя разбавители, ранее не применявшиеся в промышленности, чтобы повысить растворимость в синтетических маслах, термическую и коллоидную стабильность. В частности, применено масло на синтетической основе, представляющее собой полярное соединение с высокой термической и окислительной стабильностью. При синтезе использовалось отечественное сырье, чтобы в перспективе обеспечить локализацию производства в России.

Свежее (слева) и отработавшее (справа) моторные масла после пробега / © пресс-служба Губкинского университета

На втором этапе были синтезированы продукты, замедляющие высокотемпературное окисление моторного масла. Их добавление предотвращает деструкцию длинных полимерных цепей загущающих присадок, образование пероксидов и свободных радикалов, что продлевает срок службы масел.

Опытно-промышленные партии первого отечественного пакета присадок переданы в Ассоциацию автомобильных инженеров для получения допусков на использование в России. К разработке проявил интерес ряд российских компаний.

В перспективе исследователи планируют разработать пакеты присадок для трансмиссионных и других видов масел.

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Губкинский университет 6 статей Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, известен также как Губкинский университет – ведущий российский вуз по подготовке кадров и проведению научных исследований для всей цепочки нефтегазового сектора. В университете действуют два научно-исследовательских института, отраслевые научно-образовательные центры, молодежные лаборатории, работает более 40 коллективов ученых-исследователей, выполняющих перспективные фундаментальные и поисковые проекты.