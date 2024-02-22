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Медик выяснила, что детские книги недостаточно рассказывают о смерти ребенка
В Швеции изучили, как в детских книгах изображается и какую роль играет смерть. Оказалось, что историй о смерти героев, с которыми может соотнести себя маленький читатель, практически нет.
Смерть — одна из ключевых тем, которые, по мнению ученых, необходимо обсуждать с ребенком. Важную роль в этом играет детская литература. Она позволяет больше узнать о смерти как о явлении, с которым все рано или поздно сталкиваются в жизни, пережить скорбь или понять, что поможет с ней справиться. Однако в какой-то мере тема смерти остается табуированной и, по мнению автора нового исследования, должна раскрываться лучше.
Профессиональный медик из учебной больницы медицинского факультета Уппсальского университета, чью статью опубликовал научный журнал Death Studies, изучила 62 детские книги из шведских библиотек, которые вышли с 1983 по 2023 годы и предназначались для детей до 12 лет. Она выявила, что историй о смерти героев, с которыми может соотнести себя читатель, практически нет. Как правило, в исследованных произведениях умирало домашнее животное или пожилой родственник, например бабушка или дедушка. В половине книг упоминались причины смерти.
Главный герой — ребенок или животное, наделенное человеческими качествами — умирал только в 6% выборки, то есть в четырех книгах. Автор статьи убеждена, что подобных историй должно быть больше. Они помогут ребенку осознать, что смертны все люди на земле, в том числе он сам, и постепенно принять эту мысль. Особенно необходимы такие книги для смертельно больных детей: согласно предыдущим исследованиям, им важно, чтобы с ними честно и открыто говорили о болезни и надвигающейся смерти.
Только в 60% детских книг из выборки писатели использовали слова «смерть», «умирать», «мертвый». В остальных эти понятия заменяли эвфемизмами: «заснул», «скончался», «ушел навсегда», «перестал дышать», «отправился в рай». По мнению исследователя, детям может быть трудно правильно истолковать такие метафоры:
«Так можно даже напугать детей. Например, ребенок начнет бояться спать, потому что кто-то, кто “заснул” и не проснулся, не вернулся».
В большей части изученных книг описана скорбь. Как правило, главный герой переживает чью-то смерть в кругу близких людей: родственников, друзей. Они говорят о своем горе и вспоминают умершего человека. Автор статьи считает это правильной тенденцией, поскольку ребенок благодаря книге осознает горевание как процесс, который может быть длительным, но постепенно заканчивается. Однако исследователь отметила, что по ее наблюдениям за пределами Швеции, в других европейских странах, детской литературы с описанием скорби гораздо меньше.
Автор статьи также обратила внимание, что похороны в книгах описаны только в христианской традиции. На ее взгляд, редакторам детской литературы следует расширить количество взглядов, которые отражают произведения: «Смерть и горе тесно связаны с религией, поскольку заставляют задаваться вопросами, зачем мы живем, почему умираем и в чем смысл всего этого. В нашем обществе больше философий жизни и религий».
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