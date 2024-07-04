В Пермском Политехе рассказали о вреде и пользе поцелуев

Всемирный день поцелуев отмечают 6 июля. Ученые Пермского Политеха рассказали, какие гормоны выделяются при поцелуе и какую роль они играют в укреплении отношений, что этот процесс символизировал в Средневековье, можно ли заболеть поцеловавшись, что грозит маленьким детям, какие животные умеют целоваться, каков состав слюны человека и покажет ли ее анализ депрессию.

«Точного ответа на вопрос о том, зачем люди целуются, не существует. Единственное, что известно — с поцелуями не все так просто. Прикосновения к лицу есть у высших приматов (обезьян) и, похоже, они таким образом выражают свою привязанность. Следовательно, поцелуи нам достались эволюционно.

Эксперимент, проведенный американским физиологом Говардом Гэллапом, показывает, что люди решают продолжить отношения на основе того, как целуется человек. Ученый назвал это «поцелуем смерти» или «решающий поцелуй» и предположил, что такое поведение является устойчивой стратегией ухаживания», — рассказывает Юлия Неверова, старший преподаватель кафедры социологии и политологии ПНИПУ.

Поцелуи действительно укрепляют отношения?

Во время поцелуя задействовано множество нервных окончаний, которые активизируют дофаминовую и окситациновую системы головного мозга, а еще начинают вырабатываться гормоны, которые определяют степень нашей привязанности. Поцелуи укрепляют наши отношения, и чем сильнее нам нравится человек, тем больше гормонов образуется в нашем организме», – отмечает Юлия Неверова.

Олег Долгих, доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, рассказал, что поцелуй активизирует выделение следующих гормонов. Тестостерон регулирует степень влечения у обеих полов. Он стимулирует поиск партнеров, придает уверенности, побуждает к риску и соревновательности. Эстрадиол поддерживает либидо при оптимальной концентрации.

Дофамин действует как энергетик, заряжая нас силами для достижения целей. Под его влиянием возникает острое желание быть рядом с объектом влечения. Окситоцин отвечает за привязанность, чувство безопасности и доверия, начиная вырабатываться при физическом контакте, таком как поцелуи и объятия. Под его воздействием мы осознаем, что чувствуем любовь. Эндорфины, гормоны радости, выделяющиеся во время поцелуев, обладают на 200 раз сильнее наркотическим эффектом, чем морфий.

Могут ли существовать отношения, если не целоваться?

«Специфику взаимодействия в паре определяют не только поцелуи, поэтому и без них отношения могут существовать. Правда, доля приятностей между партнерами уменьшится. Для отношений самое важное — их поддерживать. Подойдет все, что помогает паре сохранить влюбленность, доброжелательность, взаимное уважение, поддержка. Чаще всего срабатывают сочувствие, умение разговаривать с партнером, проявление симпатии — комплименты, похвала, объятия. Главное, делать это регулярно», — считает Юлия Неверова.

Как давно люди начали целоваться?

Исследователи из Оксфордского и Копенгагенского университетов обнаружили древние записи о поцелуях, сделанные 4500 лет назад в Месопотамии или Древнем Египте. Ранее считалось, что первые поцелуи у людей появились лишь примерно 3500 лет назад на территории современной Индии.

В древности существовали два основных вида поцелуев: дружески-родительский и романтично-сексуальный. В культурах с выраженной социальной стратификацией преобладал последний тип, что было связано с влиянием элиты.

В древности поцелуи использовались для оценки общего состояния здоровья партнера, включая состояние зубов. Однако такая практика также способствовала распространению различных инфекций, включая герпес.

Какие еще значения имеет поцелуй?

«Это показатель не только любовных или родственных отношений. Поцелуй носил сакральный, социальный, политический смыслы. Например, в католицизме с периода Средних веков те, кто удостоился приема Папы Римского, целовали его руку с перстнем. Это символизировало послушание, подчинение воле понтифика. Лишь во время пандемии стали отходить от этой традиции», — рассказывает Константин Антипьев, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского Политеха.

В Древнем мире и Средневековье монарх или знатный вельможа мог удостоить менее статусного человека поцелуя определенной части тела. А те, кто сильно провинился, могли целовать ступни и молить о пощаде. Если сам правитель поцеловал вас в лоб, это означало поддержку и благосклонность.

Советский лидер Леонид Брежнев, практиковал поцелуи с руководителями дружественных стран, что выглядело нетипично со стороны. Считается, что такую практику он увидел в Палестине во время приема у Ясира Арафата в 1968 году, и она показалась ему уместной. Такими поцелуями он выражал доверие, уверенность в крепости дружбы не только между лидерами, но и между народами. Поцелуи Брежнева нашли отражение в массовой культуре. Например, один с лидером ГДР Эрихом Хоннекером был запечатлен в виде граффити на фрагменте Берлинской стены.

Зачем нужна слюна?

При поцелуе происходит обмен жидким секретом — слюной. Она производится тремя парами крупных слюнных желез (подчелюстными, околоушными, подъязычными) и множеством мелких желез, расположенным по всей полости рта.

«Этот жидкий состав не только увлажняет ротовую полость, влияет на артикуляцию и восприятие вкусовых нюансов, но и выполняет важные функции, такие как смазывание, склеивание и размягчение пережеванной пищи, что облегчает процесс глотания. Кроме того, слюна играет ключевую роль в очищении полости рта и защите зубов от повреждений», — рассказывает Анна Портнова, кандидат химических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.

Благодаря ферментам, содержащимся в слюне, начинается процесс расщепления углеводов в полости рта. Уникальная способность этого секрета — нейтрализовать как кислоты, так и щелочи. Интересно, что длительное употребление углеводной пищи может снизить эту функцию, в то время как потребление белков усиливает ее эффективность, способствуя укреплению зубов и защите от кариеса.

Каков состав слюны?

Состав слюны варьируется, но обычно она состоит на 98,5-99,5 процентов из воды, а остальное – это растворенные минеральные вещества и органические компоненты. В состав входят соли различных кислот, микроэлементы, муцин (который формирует и склеивает пищевой комок), лизоцим (бактерицидный агент), различные ферменты, витамины группы В.

«Кроме того, секрет слюнных желез меняется в зависимости от раздражителя. Более высокая кислотность создает более благоприятную среду для развития микроорганизмов, что происходит после употребления углеводов. Органические вещества слюны включают белки, небелковые азотистые соединения, углеводы, клетки микроорганизмов и их метаболиты, а также различные компоненты пищи», — добавляет Анна Портнова.

Какую еще информацию несет слюна?

«Изучение микро- и макроэлементного состава слюны остается актуальной темой исследований. Содержание различных элементов в слюне демонстрирует тесную корреляцию с их уровнем в крови. Было установлено, что концентрации микроэлементов в слюне связаны с различными заболеваниями и даже экологической обстановкой в месте проживания. Кроме того, слюна содержит гормоны и иммунные компоненты, такие как лизоцим и IgA, которые играют важную роль в обеспечении противовирусной защиты. Анализ образцов слюны позволяет провести генетическую оценку и дать ответы на вопросы о предрасположенности к различным заболеваниям», — отмечает Олег Долгих.

Что можно узнать, если сдать слюну на анализ?

«Мы сдаем на исследование свой биологический материал для того, чтобы с помощью разнообразных аналитических методов в нем обнаружили (а лучше не обнаружили) маркеры различных заболеваний. Так называют всевозможные органические молекулы малого размера: продукты метаболизма, нуклеиновые кислоты или их фрагменты, белки, углеводы и другие вещества. Их классифицируют по группам заболеваний, которые можно с их помощью диагностировать. Например, онкомаркеры, маркеры аутоиммунных заболеваний, диабета», — объясняет Ольга Красных, кандидат химических наук, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха.

Количество обнаруженного маркера позволит сделать вывод об отсутствии или наличии заболевания, включая самые ранние стадии, когда оно еще не проявило себя. Такой анализ может дать информацию, адекватно ли организм реагирует на назначенное лечение.

Анализ слюны и легкость забора материала делает это направление в диагностике чрезвычайно привлекательным. Растет количество тестов, как и заболеваний, которые можно выявить по жидкому секрету.

«В клинико-диагностических лабораториях по слюне выявляют, например, фрагменты РНК бактерий и вирусов. Во время пандемии Covid-19 почти все проходили тест на его наличие в нашем организме. В качестве материала у нас брали слизистую из зева, которая содержит и слюну», — отмечает Ольга Красных.

Диагностика депрессии по слюне — это возможно?

Поскольку слюнная жидкость содержит целый комплекс стероидных гормонов и их молекулярных предшественников, можно диагностировать широкий круг отклонений, связанных с их уровнем. В образцах слюны определяют мелатонин — гормон особого типа, регулирующий циркадный ритм, то есть биологические часы организма. Он также выполняет множество других функций, включая регулирование степени ожирения.

Низкий уровень мелатонина может приводить к депрессивным состояниям. Анализ уровня этого гормона может пролить свет на клиническую картину пациента. Исследование слюны на работу генов, отвечающих за метаболизм препаратов-антидепрессантов, покажет врачу эффективность действия применяемых пациентом антидепрессантов.

«Количество научных публикаций, посвященных исследованиям слюны, увеличивается. Из крайне перспективных следует отметить маркеры онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Во всем мире активно развиваются исследования, посвященные разработке выявляющих систем. Делаются попытки создать эффективные тесты на содержание в слюне гормона серотонина, вовлеченного в регуляцию настроения, а также полового и пищевого поведения», — добавляет Ольга Красных.

Заболеть из-за поцелуя — возможно ли?

«Прежде всего, речь о заболеваниях, которые передаются воздушно-капельным путем, возбудителями которых являются вирусы: ОРВИ (грипп, короновирусная инфекция), корь, паротит и так далее. Помимо этого, высока вероятность передачи герпетических заболеваний, например, мононуклеоза, цитомегаловирусной инфекции, и гепатита А. Реже возможно заражение вирусом папилломы человека, но такая вероятность есть. Считается, что ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С через поцелуй не передаются», — рассказывает Лариса Нестерова, кандидат биологических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.

Через поцелуй могут передаваться болезнетворные бактерии, которые являются причиной кариеса и гастрита. Заболевания в этом случае наиболее вероятно развиваются при сниженном иммунитете. Считается, что заражение сифилисом таким путем возможно при наличии язв в ротовой полости.

«Согласно статистике, возрастает вероятность заразится инфекциями, передающимися через слюну, если больше контактов. Но достаточно проконтактировать с одним больным человеком, чтобы с высокой вероятностью получить заболевание, чего не случится при поцелуях с большим количеством здоровых людей. Не следует целоваться с человеком, имеющим признаки ОРВИ, например», — добавляет Лариса Нестерова.

Можно ли целовать младенцев?

«При поцелуях с ними особенно важно соблюдать правила гигиены. С медицинской точки зрения это понятно: поцелуи могут переносить различные вирусы и бактерии, которые представляют опасность для незрелого организма. Некоторые инфекции могут проходить бессимптомно у взрослых, но для маленького ребенка без сформировавшегося иммунитета они могут стать серьезной угрозой. Чаще всего передача инфекций происходит через ранки или слизистые оболочки, особенно рискованными являются поцелуи в области губ, глаз и носа. Вирусы и бактерии могут не передаваться от родителей на ребенка при рождении, но могут быть переданы через поцелуи как от матери, так и других родственников», — объясняет Олег Долгих.

Умеют ли целоваться животные?

«Чтобы поцелуй получился, как у человека, нужны подвижные, мягкие губы. Похвастаться этим могут, например, обезьяны. Некоторые виды вместо поцелуев вылизывают или покусывают партнера, смысл тот же — ухаживание. Но птицы и даже земноводные прикасаются друг к другу головами, клювами, мордами, выражая таким образом свою симпатию. В общем, целоваться в мире животных умеют многие — от медведей до черепах», — отмечает Юлия Неверова.

Кого целовать безопаснее — человека или питомца?

«Животные, в том числе и домашние, могут являться источником инфекционных заболеваний, которыми болеет и человек. Возбудители этих заболеваний — вирусы, грибки, бактерии и гельминты. Заразиться можно не только от больного животного, но и от питомца, который сам не болеет, но является переносчиком. Иммунная система животных и человека защищает их от разных заболеваний», — объясняет Лариса Нестерова.

Олег Долгих добавляет, что в слюне питомцев может содержаться некоторое количество белка, которое наша именная система воспринимает как нечто враждебное, чужеродное, поэтому в ответ развивается воспалительная реакция.

Если домашний любимец родился от здоровых родителей, вакцинирован от наиболее распространенных заболеваний и не выходит из дома, как большинство кошек, человек вряд ли заразится от него инфекционным заболеванием. Однако даже в этом случае исключить вероятность заражения полностью нельзя, поскольку болезнетворные микроорганизмы могут быть принесены хозяином или гостями на обуви. Сложнее дело обстоит с животным, которое выходит на улицу. Не всегда возможно контролировать его контакты и то, что он съедает.

Если животное получает в качестве пищи сырое мясо и рыбу – это еще одна возможность попадания в его организм паразитов и возбудителей различных инфекций.

«Исходя из этого, сложно сказать — кого целовать безопаснее. Здоровую домашнюю кошку, например, безопаснее целовать, чем больного человека», — добавляет Лариса Нестерова.

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ПНИПУ 700 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.