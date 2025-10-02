Пять признаков мошенника: ученые рассказали, как распознать, что вас обманывают

В эпоху цифровых технологий мошенники стали настоящими мастерами манипуляции, играя на эмоциях и уязвимости людей. Статистика это только подтверждает: 94% россиян сталкивались с мошенничеством за последний год. Тактика аферистов — это создание искусственной срочности и информационной перегрузки, которая позволяет обмануть даже самых осторожных. Как их распознать и защититься, рассказали эксперты Пермского Политеха.

Современные мошенники — это опытные манипуляторы, которые умело играют на базовых чувствах: страхе, жадности и азарте. Например, звонок из «службы безопасности банка» с сообщением, что «вашу карту взломали, нужно срочно перевести деньги на защищенный счет», или email о «неожиданном наследстве» от неизвестного родственника с требованием оплатить небольшую комиссию.

Даже осведомленные люди не застрахованы от обмана

— Любое интенсивное переживание — даже связанное с приятным волнением (эустресс), например, от «неожиданного выигрыша», — подрывает когнитивные функции (внимание, способность к анализу). Именно уровень эмоциональной уязвимости и стрессоустойчивости, а не интеллект, часто определяет, станет ли человек пострадавшим. Многие склонны переоценивать свою способность сохранять хладнокровие в напряженной обстановке, — комментирует Ольга Юрьева, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук.

Второй признак — искусственно созданная срочность. Преступники активно препятствует любым попыткам замедлить ход событий: «Ваш счет заблокируется через 10 минут!» или СМС с чужого номера: «Ваш родственник в беде! Он разбил телефон. Срочно переведите деньги по этому номеру». Все это не оставляет шанса проверить информацию. Метод работает в тандеме с первым, усиливая его эффект.

— Аферист создает намеренно острую нехватку времени, активно препятствуя любым попыткам жертвы снизить скорость развития событий. Он не дает ей подумать, получить альтернативное мнение, связаться с близкими и самостоятельно проверить информацию. Эта тактика лишает человека возможности включить аналитическое мышление, оставляя его один на один с навязанной проблемой, — рассказывает Даниил Курушин, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Третий критерий — целенаправленная перегрузка сознания. Злоумышленник обрушивает на жертву лавину сложной или эмоционально окрашенной информации: «Система заблокировала подозрительную транзакцию! Для верификации нам нужен код из СМС!» или «Вы выиграли автомобиль! Для оформления страховки нужны данные паспорта прямо сейчас!».

— В этот момент мошенник искусственно занимает позицию «единственного спасителя», предлагая готовое, быстрое решение, например «просто назовите код», или «установите приложение». Он не просто мешает думать, а перехватывает исполнительные функции мозга. Люди, стремясь выйти из состояния дискомфорта, слепо доверяет тому, кто имитирует паттерн эксперта, ведущего их из кризиса, — делится Ольга Юрьева.

Четвертая примета — ограниченность знаний аферистов. Они часто используют шаблонные сценарии, устаревшую информацию или вовсе не имеют конкретных данных о человеке, которому звонят.

— Они могут знать ваше имя, но не фамилию, и избегать конкретики: «Мы из службы доставки, у нас для вас посылка» (без номера заказа) или «Это IT-отдел вашей компании, у нас сбой в системе» (без названия компании). Эта информационная «брешь» вынуждает их оперировать общими фразами, избегать точных формулировок и уходить от прямой конкретики, чтобы их ложь не была мгновенно раскрыта при малейшей проверке, — говорит Антон Каменских, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Стоит учитывать и тот факт, что инициатива контакта всегда исходит от мошенника. Сам факт того, что с вами связались без вашего запроса — например, звонок от неизвестного лица — должен насторожить.

Однако все-таки бывают реальные случаи, когда например, новые коллеги могут звонить по рабочим вопросам. Аналогично, просьба предоставить личные данные или даже коды из СМС в редких случаях может исходить от реальных сотрудников банка при оформлении услуг, но подобные ситуации всегда требуют высочайшей степени проверки и бдительности.

Надежную защиту от такого рода жульничества обеспечивают превентивные меры: полный отказ от общения с неподтвержденными контактами и обязательная проверка личности собеседника через официальные каналы. При этом крайне важно незамедлительно сообщать о любых попытках обмана в правоохранительные органы, поскольку страх перед ответственностью — главная уязвимость злоумышленников.

— Часто мошенники остаются безнаказанными, потому что люди сами считают это «мелочью» и не передают данные в полицию. Жертвы испытывают стыд («как я мог попасться на такое»), страх перед бюрократическими процедурами или уверенность, что ущерб слишком мал для возбуждения дела. Например, при потере 5-10 тысяч рублей человек думает: «Это не стоит моего времени».

Но именно этот расчет и используют преступники — они намеренно работают с небольшими суммами, создавая иллюзию «несерьезности» происшествия. Однако за каждым таким «незначительным» эпизодом стоит организованная группа, которая за месяц обманывает сотни людей. Без заявлений от пострадавших у правоохранительных органов просто нет оснований для начала расследования и отслеживания финансовых потоков. Ваша заявка — это не просто формальность, а ключевой элемент в борьбе с мошенничеством, который помогает установить схемы работы и предотвратить новые преступления, — информирует Антон Каменских.

ПНИПУ