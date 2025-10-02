  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 октября, 11:56
ПНИПУ
22

Пять признаков мошенника: ученые рассказали, как распознать, что вас обманывают

❋ 5.1

В эпоху цифровых технологий мошенники стали настоящими мастерами манипуляции, играя на эмоциях и уязвимости людей. Статистика это только подтверждает: 94% россиян сталкивались с мошенничеством за последний год. Тактика аферистов — это создание искусственной срочности и информационной перегрузки, которая позволяет обмануть даже самых осторожных. Как их распознать и защититься, рассказали эксперты Пермского Политеха.

ПНИПУ
# азарт
# банк
# мошенники
# обман
# Страх
Ученые назвали пять признаков, что вас обманывают / © Milan van Kessel, unsplash.com

Современные мошенники — это опытные манипуляторы, которые умело играют на базовых чувствах: страхе, жадности и азарте. Например, звонок из «службы безопасности банка» с сообщением, что «вашу карту взломали, нужно срочно перевести деньги на защищенный счет», или email о «неожиданном наследстве» от неизвестного родственника с требованием оплатить небольшую комиссию.

Даже осведомленные люди не застрахованы от обмана

— Любое интенсивное переживание — даже связанное с приятным волнением (эустресс), например, от «неожиданного выигрыша», — подрывает когнитивные функции (внимание, способность к анализу). Именно уровень эмоциональной уязвимости и стрессоустойчивости, а не интеллект, часто определяет, станет ли человек пострадавшим. Многие склонны переоценивать свою способность сохранять хладнокровие в напряженной обстановке, — комментирует Ольга Юрьева, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук.

Второй признак — искусственно созданная срочность. Преступники активно препятствует любым попыткам замедлить ход событий: «Ваш счет заблокируется через 10 минут!» или СМС с чужого номера: «Ваш родственник в беде! Он разбил телефон. Срочно переведите деньги по этому номеру». Все это не оставляет шанса проверить информацию. Метод работает в тандеме с первым, усиливая его эффект.

— Аферист создает намеренно острую нехватку времени, активно препятствуя любым попыткам жертвы снизить скорость развития событий. Он не дает ей подумать, получить альтернативное мнение, связаться с близкими и самостоятельно проверить информацию. Эта тактика лишает человека возможности включить аналитическое мышление, оставляя его один на один с навязанной проблемой, — рассказывает Даниил Курушин, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Третий критерий — целенаправленная перегрузка сознания. Злоумышленник обрушивает на жертву лавину сложной или эмоционально окрашенной информации: «Система заблокировала подозрительную транзакцию! Для верификации нам нужен код из СМС!» или «Вы выиграли автомобиль! Для оформления страховки нужны данные паспорта прямо сейчас!».

— В этот момент мошенник искусственно занимает позицию «единственного спасителя», предлагая готовое, быстрое решение, например «просто назовите код», или «установите приложение». Он не просто мешает думать, а перехватывает исполнительные функции мозга. Люди, стремясь выйти из состояния дискомфорта, слепо доверяет тому, кто имитирует паттерн эксперта, ведущего их из кризиса, — делится Ольга Юрьева.

Четвертая примета — ограниченность знаний аферистов. Они часто используют шаблонные сценарии, устаревшую информацию или вовсе не имеют конкретных данных о человеке, которому звонят.

— Они могут знать ваше имя, но не фамилию, и избегать конкретики: «Мы из службы доставки, у нас для вас посылка» (без номера заказа) или «Это IT-отдел вашей компании, у нас сбой в системе» (без названия компании). Эта информационная «брешь» вынуждает их оперировать общими фразами, избегать точных формулировок и уходить от прямой конкретики, чтобы их ложь не была мгновенно раскрыта при малейшей проверке, — говорит Антон Каменских, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Стоит учитывать и тот факт, что инициатива контакта всегда исходит от мошенника. Сам факт того, что с вами связались без вашего запроса — например, звонок от неизвестного лица — должен насторожить.

Однако все-таки бывают реальные случаи, когда например, новые коллеги могут звонить по рабочим вопросам. Аналогично, просьба предоставить личные данные или даже коды из СМС в редких случаях может исходить от реальных сотрудников банка при оформлении услуг, но подобные ситуации всегда требуют высочайшей степени проверки и бдительности.

Надежную защиту от такого рода жульничества обеспечивают превентивные меры: полный отказ от общения с неподтвержденными контактами и обязательная проверка личности собеседника через официальные каналы. При этом крайне важно незамедлительно сообщать о любых попытках обмана в правоохранительные органы, поскольку страх перед ответственностью — главная уязвимость злоумышленников.

— Часто мошенники остаются безнаказанными, потому что люди сами считают это «мелочью» и не передают данные в полицию. Жертвы испытывают стыд («как я мог попасться на такое»), страх перед бюрократическими процедурами или уверенность, что ущерб слишком мал для возбуждения дела. Например, при потере 5-10 тысяч рублей человек думает: «Это не стоит моего времени».

Но именно этот расчет и используют преступники — они намеренно работают с небольшими суммами, создавая иллюзию «несерьезности» происшествия. Однако за каждым таким «незначительным» эпизодом стоит организованная группа, которая за месяц обманывает сотни людей. Без заявлений от пострадавших у правоохранительных органов просто нет оснований для начала расследования и отслеживания финансовых потоков. Ваша заявка — это не просто формальность, а ключевой элемент в борьбе с мошенничеством, который помогает установить схемы работы и предотвратить новые преступления, — информирует Антон Каменских.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
1286 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# азарт
# банк
# мошенники
# обман
# Страх
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Окт
Бесплатно
«Чипирование» в нейрохирургии
Нейрокампус
Москва
Лекция
02 Окт
Бесплатно
КНДР: страна, живущая в трех эпохах
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Окт
Бесплатно
География в будущем и будущее географии
Русское географическое общество
Москва
Лекция
02 Окт
500
Почему цветы цветные? Экология растительных пигментов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Орбитальный фитнес-зал
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Небо над ВДНХ: дневник наблюдателя
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
04 Окт
500
Приборы измерения времени
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Окт
1000
Форма воды
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
04 Окт
Бесплатно
Есть ли жизнь после COVID’а
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
1 октября, 13:49
ФизТех

Эксперимент с антинейтрино опроверг гипотезу дополнительных измерений

Большой коллектив российских ученых из ведущих научных центров, включая Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, Объединенный институт ядерных исследований, НИЦ «Курчатовский институт», МФТИ и Институт ядерных исследований РАН, провел один из самых чувствительных в мире поисков больших дополнительных измерений Вселенной. С помощью уникального детектора DANSS, расположенного в непосредственной близости от энергетического ядерного реактора на Калининской АЭС, физики проанализировали рекордные 5,8 миллиона событий взаимодействия антинейтрино. Хотя прямого подтверждения существования «скрытых миров» найдено не было, полученные результаты установили самые жесткие на сегодняшний день ограничения на их возможные параметры и с высокой долей уверенности исключили гипотезу о дополнительных измерениях как объяснение многолетних загадок в физике нейтрино.

ФизТех
# антинейтрино
# вселенная
# нейтрино
# параллельные вселенные
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
1 октября, 15:49
Редакция Naked Science

Черные вдовы привлекли самцов запахом «немытых ног»

Самцов пауков из рода черных вдов голодные самки после спаривания часто съедают. Поэтому, чтобы привлечь их, нужны серьезные ухищрения. Ученые выявили важнейший феромон, используемый для этих целей, и выяснили, что выделяют его самки с изменяющейся силой.

Биология
# пауки
# феромоны
# черная вдова
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
25 сентября, 13:57
Любовь С.

Консорциум «Евклид» опубликовал крупнейшую симуляцию Вселенной с 3,4 миллиардами галактик

Исследователи представили Flagship 2 — крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Она насчитывает более 3,4 миллиарда галактик и включает свыше 400 параметров для каждой из них — от яркости и положения до формы и скорости. Эта «виртуальная песочница» позволит воспроизвести данные, которые в ближайшие годы получит космическая обсерватория «Евклид».

Астрономия
# галактики
# Евклид
# космическая паутина
# симуляция
# темная материя
# темная энергия
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно