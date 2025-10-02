Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Пять признаков мошенника: ученые рассказали, как распознать, что вас обманывают
В эпоху цифровых технологий мошенники стали настоящими мастерами манипуляции, играя на эмоциях и уязвимости людей. Статистика это только подтверждает: 94% россиян сталкивались с мошенничеством за последний год. Тактика аферистов — это создание искусственной срочности и информационной перегрузки, которая позволяет обмануть даже самых осторожных. Как их распознать и защититься, рассказали эксперты Пермского Политеха.
Современные мошенники — это опытные манипуляторы, которые умело играют на базовых чувствах: страхе, жадности и азарте. Например, звонок из «службы безопасности банка» с сообщением, что «вашу карту взломали, нужно срочно перевести деньги на защищенный счет», или email о «неожиданном наследстве» от неизвестного родственника с требованием оплатить небольшую комиссию.
Даже осведомленные люди не застрахованы от обмана
— Любое интенсивное переживание — даже связанное с приятным волнением (эустресс), например, от «неожиданного выигрыша», — подрывает когнитивные функции (внимание, способность к анализу). Именно уровень эмоциональной уязвимости и стрессоустойчивости, а не интеллект, часто определяет, станет ли человек пострадавшим. Многие склонны переоценивать свою способность сохранять хладнокровие в напряженной обстановке, — комментирует Ольга Юрьева, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук.
Второй признак — искусственно созданная срочность. Преступники активно препятствует любым попыткам замедлить ход событий: «Ваш счет заблокируется через 10 минут!» или СМС с чужого номера: «Ваш родственник в беде! Он разбил телефон. Срочно переведите деньги по этому номеру». Все это не оставляет шанса проверить информацию. Метод работает в тандеме с первым, усиливая его эффект.
— Аферист создает намеренно острую нехватку времени, активно препятствуя любым попыткам жертвы снизить скорость развития событий. Он не дает ей подумать, получить альтернативное мнение, связаться с близкими и самостоятельно проверить информацию. Эта тактика лишает человека возможности включить аналитическое мышление, оставляя его один на один с навязанной проблемой, — рассказывает Даниил Курушин, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, кандидат технических наук.
Третий критерий — целенаправленная перегрузка сознания. Злоумышленник обрушивает на жертву лавину сложной или эмоционально окрашенной информации: «Система заблокировала подозрительную транзакцию! Для верификации нам нужен код из СМС!» или «Вы выиграли автомобиль! Для оформления страховки нужны данные паспорта прямо сейчас!».
— В этот момент мошенник искусственно занимает позицию «единственного спасителя», предлагая готовое, быстрое решение, например «просто назовите код», или «установите приложение». Он не просто мешает думать, а перехватывает исполнительные функции мозга. Люди, стремясь выйти из состояния дискомфорта, слепо доверяет тому, кто имитирует паттерн эксперта, ведущего их из кризиса, — делится Ольга Юрьева.
Четвертая примета — ограниченность знаний аферистов. Они часто используют шаблонные сценарии, устаревшую информацию или вовсе не имеют конкретных данных о человеке, которому звонят.
— Они могут знать ваше имя, но не фамилию, и избегать конкретики: «Мы из службы доставки, у нас для вас посылка» (без номера заказа) или «Это IT-отдел вашей компании, у нас сбой в системе» (без названия компании). Эта информационная «брешь» вынуждает их оперировать общими фразами, избегать точных формулировок и уходить от прямой конкретики, чтобы их ложь не была мгновенно раскрыта при малейшей проверке, — говорит Антон Каменских, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, кандидат технических наук.
Стоит учитывать и тот факт, что инициатива контакта всегда исходит от мошенника. Сам факт того, что с вами связались без вашего запроса — например, звонок от неизвестного лица — должен насторожить.
Однако все-таки бывают реальные случаи, когда например, новые коллеги могут звонить по рабочим вопросам. Аналогично, просьба предоставить личные данные или даже коды из СМС в редких случаях может исходить от реальных сотрудников банка при оформлении услуг, но подобные ситуации всегда требуют высочайшей степени проверки и бдительности.
Надежную защиту от такого рода жульничества обеспечивают превентивные меры: полный отказ от общения с неподтвержденными контактами и обязательная проверка личности собеседника через официальные каналы. При этом крайне важно незамедлительно сообщать о любых попытках обмана в правоохранительные органы, поскольку страх перед ответственностью — главная уязвимость злоумышленников.
— Часто мошенники остаются безнаказанными, потому что люди сами считают это «мелочью» и не передают данные в полицию. Жертвы испытывают стыд («как я мог попасться на такое»), страх перед бюрократическими процедурами или уверенность, что ущерб слишком мал для возбуждения дела. Например, при потере 5-10 тысяч рублей человек думает: «Это не стоит моего времени».
Но именно этот расчет и используют преступники — они намеренно работают с небольшими суммами, создавая иллюзию «несерьезности» происшествия. Однако за каждым таким «незначительным» эпизодом стоит организованная группа, которая за месяц обманывает сотни людей. Без заявлений от пострадавших у правоохранительных органов просто нет оснований для начала расследования и отслеживания финансовых потоков. Ваша заявка — это не просто формальность, а ключевой элемент в борьбе с мошенничеством, который помогает установить схемы работы и предотвратить новые преступления, — информирует Антон Каменских.
Большой коллектив российских ученых из ведущих научных центров, включая Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, Объединенный институт ядерных исследований, НИЦ «Курчатовский институт», МФТИ и Институт ядерных исследований РАН, провел один из самых чувствительных в мире поисков больших дополнительных измерений Вселенной. С помощью уникального детектора DANSS, расположенного в непосредственной близости от энергетического ядерного реактора на Калининской АЭС, физики проанализировали рекордные 5,8 миллиона событий взаимодействия антинейтрино. Хотя прямого подтверждения существования «скрытых миров» найдено не было, полученные результаты установили самые жесткие на сегодняшний день ограничения на их возможные параметры и с высокой долей уверенности исключили гипотезу о дополнительных измерениях как объяснение многолетних загадок в физике нейтрино.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Самцов пауков из рода черных вдов голодные самки после спаривания часто съедают. Поэтому, чтобы привлечь их, нужны серьезные ухищрения. Ученые выявили важнейший феромон, используемый для этих целей, и выяснили, что выделяют его самки с изменяющейся силой.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Исследователи представили Flagship 2 — крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Она насчитывает более 3,4 миллиарда галактик и включает свыше 400 параметров для каждой из них — от яркости и положения до формы и скорости. Эта «виртуальная песочница» позволит воспроизвести данные, которые в ближайшие годы получит космическая обсерватория «Евклид».
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Разгадка парадокса Ферми: самопожирание цивилизаций или вариант Циолковского?
Свет иных миров: как превратить темную материю, галактики, черные дыры и даже Солнце в линзы супертелескопа
Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?
Что общего у чувства юмора и павлиньего хвоста?
Маньяки-убийцы: психология и классификация
Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?
Армения vs Азербайджан: о военно-воздушном потенциале
Как устроены атомные электростанции
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии