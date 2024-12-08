Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые использовали синхротрон и тонкие пленки для новой системы подтверждения подлинности
Междисциплинарная команда ученых использовала лазерную систему и свойства тонких пленок теллурида германия-сурьмы (Ge₂Sb₂Te₅) для создания нового способа защиты оригинальной продукции. Новый метод обещает сделать идентификационные метки стабильными в условиях высоких температур.
С 2019 года торговля поддельными объектами составляет более двух с половиной процентов мирового товарооборота. Покупатели далеко не всегда приобретают фальшивые лекарства, обувь и электронику сознательно, и использование подделок может причинить значительный вред, а компаниям и государствам, продукцию которых подделали, — репутационный и финансовый ущерб.
Голограммы активно используют на банкнотах, паспортах, коробках обуви и электроники, они приняты как надежный способ аутентификации, однако так будет не всегда. Это гонка технологий — как только новый способ защиты подлинности выводят на рынок, изготовители подделок начинают работать над повторением или способом украсть технологию.
Поэтому потребность в новых, более защищенных технологиях остается постоянной. Технологи и исследователи особенно заинтересованы в способах изменить или дополнить существующие способы создавать метки подлинности.
Ученые из Оксфордского университета, Университета Саутгемптона и британского синхротрона Diamond Light Source провели исследование, посвященное разработке технологии нанесения и считывания скрытой информации на аутентификационных метках. Их научная работа опубликована в журнале Applied Sciences.
Исследователи использовали в новой технологии свойства тонких пленок на основе Ge₂Sb₂Te₅, GST, теллурида германия-сурьмы. Это вещество меняет структуру под воздействием лазерного излучения. Применив лазеры с круговой или линейной поляризацией света, ученые смогли «записать» скрытый код на пленке. Записанную информацию можно считать с помощью простого устройства, что делает технологию доступной для широкого использования.
Для создания меток ученые использовали слой вещества толщиной 55 нанометров. Лазером с поляризатором на пленке «записали» заранее заданный узор. После узор считали на мощностях синхротрона Diamond Light Source. Для считывания использовали явление кругового дихроизма — свет с левой и правой поляризацией по разному поглощает свет.
Исследования показали, что из всего спектра излучения сигналы на длине волны 520 нанометров считывать легче всего. Их могут обрабатывать и сложные спектрометры, и простые. Более того, такую кодировку данных можно с легкостью встраивать в широко используемые сейчас голографические метки.
Созданные учеными метки продемонстрировали высокую стабильность: они не теряли записанные данные в течение шести месяцев хранения при комнатной температуре и влажности, а также выдерживали нагревание до 100 градусов Цельсия. Такой уровень устойчивости обещает возможность долгосрочного использования технологии.
Со временем одни воспоминания заменяются другими, но почему люди запоминают именно то, что запоминают? На этот вопрос ответили ученые из США, проанализировав более 100 исследований эпизодической памяти.
О том, как совмещать успешную работу в физике и литературе, об экситонах и фотонах, о жидком свете, поляритонике и о мировом лидерстве России в этой области мы поговорили с Алексеем Кавокиным, директором Международного центра теоретической физики имени А. А. Абрикосова (МФТИ), руководителем группы квантовой поляритоники Российского квантового центра, руководителем лаборатории оптики спина Санкт-Петербургского государственного университета.
Одни из самых ярких объектов во Вселенной — квазары — представляют собой активные ядра галактик, питаемые центральными сверхмассивными черными дырами. Электромагнитное излучение, испускаемое этими объектами, позволяет астрономам изучать структуру Вселенной на ранних этапах ее развития, однако мощный радиоджет, исходящий от недавно обнаруженного экстремально яркого квазара J1601+3102, ставит под сомнение существующие представления о «космической заре».
Со временем одни воспоминания заменяются другими, но почему люди запоминают именно то, что запоминают? На этот вопрос ответили ученые из США, проанализировав более 100 исследований эпизодической памяти.
Ученые определили, что люди, населявшие Центральный Кавказ 18–10 тысяч лет назад, использовали для создания орудий охоты камень обсидиан из единственного месторождения — Заюковского. При этом другое популярное сырье — кремень — они добывали из десяти разных источников. Оказалось, что за кремнем оранжевого цвета древним охотникам приходилось путешествовать на расстояния более 200 километров, что указывает на наличие культурных связей с соседними регионами, где в этот период были распространены стоянки той же культурной традиции.
О том, как совмещать успешную работу в физике и литературе, об экситонах и фотонах, о жидком свете, поляритонике и о мировом лидерстве России в этой области мы поговорили с Алексеем Кавокиным, директором Международного центра теоретической физики имени А. А. Абрикосова (МФТИ), руководителем группы квантовой поляритоники Российского квантового центра, руководителем лаборатории оптики спина Санкт-Петербургского государственного университета.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Вопросы читателей (ч. 6)
Сколько миллионов жителей России получат «слабую» вакцину и кто в этом виноват?
Хватит ли нам лития?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии