  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 минут назад
Evgenia Vavilova
4

Ученые использовали синхротрон и тонкие пленки для новой системы подтверждения подлинности

5.1

Междисциплинарная команда ученых использовала лазерную систему и свойства тонких пленок теллурида германия-сурьмы (Ge₂Sb₂Te₅) для создания нового способа защиты оригинальной продукции. Новый метод обещает сделать идентификационные метки стабильными в условиях высоких температур.

Физика
# gst
# подделки
# поляризация
# синхротронное излучение
# тонкие пленки
# ускоритель частиц
(a) Считывание метки с помощью спектроскопии кругового дихроизма на основе синхротронного излучения. (b) Считывание метки более простым способом, за основу прибора взяты светоизлучающий диод и фотодетектор с системой линз. Синий — круговой дихроизм (КД), вызванный светом с правой круговой поляризацией; красный — КД, вызванный светом с левой круговой поляризацией; зеленый — КД, вызванный линейно поляризованным светом или светом нанесенной аморфной пленки. / © Diamond Light Source/Applied Sciences
(a) Считывание метки с помощью спектроскопии кругового дихроизма на основе синхротронного излучения. (b) Считывание метки более простым способом, за основу прибора взяты светоизлучающий диод и фотодетектор с системой линз. Синий — круговой дихроизм (КД), вызванный светом с правой круговой поляризацией; красный — КД, вызванный светом с левой круговой поляризацией; зеленый — КД, вызванный линейно поляризованным светом или светом нанесенной аморфной пленки. / © Diamond Light Source/Applied Sciences

С 2019 года торговля поддельными объектами составляет более двух с половиной процентов мирового товарооборота. Покупатели далеко не всегда приобретают фальшивые лекарства, обувь и электронику сознательно, и использование подделок может причинить значительный вред, а компаниям и государствам, продукцию которых подделали, — репутационный и финансовый ущерб. 

Голограммы активно используют на банкнотах, паспортах, коробках обуви и электроники, они приняты как надежный способ аутентификации, однако так будет не всегда. Это гонка технологий — как только новый способ защиты подлинности выводят на рынок, изготовители подделок начинают работать над повторением или способом украсть технологию.

Поэтому потребность в новых, более защищенных технологиях остается постоянной. Технологи и исследователи особенно заинтересованы в способах изменить или дополнить существующие способы создавать метки подлинности.

Ученые из Оксфордского университета, Университета Саутгемптона и британского синхротрона Diamond Light Source провели исследование, посвященное разработке технологии нанесения и считывания скрытой информации на аутентификационных метках. Их научная работа опубликована в журнале Applied Sciences.

Исследователи использовали в новой технологии свойства тонких пленок на основе Ge₂Sb₂Te₅, GST, теллурида германия-сурьмы. Это вещество меняет структуру под воздействием лазерного излучения. Применив лазеры с круговой или линейной поляризацией света, ученые смогли «записать» скрытый код на пленке. Записанную информацию можно считать с помощью простого устройства, что делает технологию доступной для широкого использования.

Для создания меток ученые использовали слой вещества толщиной 55 нанометров. Лазером с поляризатором на пленке «записали» заранее заданный узор. После узор считали на мощностях синхротрона Diamond Light Source. Для считывания использовали явление кругового дихроизма — свет с левой и правой поляризацией по разному поглощает свет.

Дизайн метки и фото реальной метки © Diamond Light Source/Applied Sciences

Исследования показали, что из всего спектра излучения сигналы на длине волны 520 нанометров считывать легче всего. Их могут обрабатывать и сложные спектрометры, и простые. Более того, такую кодировку данных можно с легкостью встраивать в широко используемые сейчас голографические метки.

Созданные учеными метки продемонстрировали высокую стабильность: они не теряли записанные данные в течение шести месяцев хранения при комнатной температуре и влажности, а также выдерживали нагревание до 100 градусов Цельсия. Такой уровень устойчивости обещает возможность долгосрочного использования технологии.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Физика
# gst
# подделки
# поляризация
# синхротронное излучение
# тонкие пленки
# ускоритель частиц
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
08 Дек
500
Три недели с палаткой на самом большом болоте в мире
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Дек
Бесплатно
Мрак и пустота: крупномасштабная структура вселенной
Библиотека № 166
Москва
Лекция
09 Дек
700
Хронический стресс
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Дек
Бесплатно
Мозг и язык
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Такие разные часы — от солнечных до электрических
Политехнический музей
Москва
Лекция
11 Дек
700
Сердечно-сосудистая система и железы внутренней секреции
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Дек
450
Путешествие по галактике
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
11 Дек
700
Чем языки отличаются друг от друга
Гиперион
Москва
Лекция
12 Дек
700
Систематический обзор птиц: воробьинообразные
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 07:26
Полина Меньшова

Психологи объяснили, почему люди помнят одни события и забывают другие

Со временем одни воспоминания заменяются другими, но почему люди запоминают именно то, что запоминают? На этот вопрос ответили ученые из США, проанализировав более 100 исследований эпизодической памяти.

Психология
# воспоминания
# запоминание
# память
# эпизодическая память
Вчера, 19:47
Егор Быковский

Что общего у квантовой физики и воли человека? Интервью с Алексеем Кавокиным

О том, как совмещать успешную работу в физике и литературе, об экситонах и фотонах, о жидком свете, поляритонике и о мировом лидерстве России в этой области мы поговорили с Алексеем Кавокиным, директором Международного центра теоретической физики имени А. А. Абрикосова (МФТИ), руководителем группы квантовой поляритоники Российского квантового центра, руководителем лаборатории оптики спина Санкт-Петербургского государственного университета.

Интервью
# поляритон
# поляритоника
# теория поля
# физика
# фотон
# фотоника
Выбор редакции
Вчера, 09:17
Любовь

Древний квазар выбросил радиоджеты длиннее нашей Галактики

Одни из самых ярких объектов во Вселенной — квазары — представляют собой активные ядра галактик, питаемые центральными сверхмассивными черными дырами. Электромагнитное излучение, испускаемое этими объектами, позволяет астрономам изучать структуру Вселенной на ранних этапах ее развития, однако мощный радиоджет, исходящий от недавно обнаруженного экстремально яркого квазара J1601+3102, ставит под сомнение существующие представления о «космической заре».

Астрономия
# джеты
# квазары
# радиоастрономия
# радиотелескопы
# ранняя вселенная
# сверхмассивные черные дыры
Вчера, 07:26
Полина Меньшова

Психологи объяснили, почему люди помнят одни события и забывают другие

Со временем одни воспоминания заменяются другими, но почему люди запоминают именно то, что запоминают? На этот вопрос ответили ученые из США, проанализировав более 100 исследований эпизодической памяти.

Психология
# воспоминания
# запоминание
# память
# эпизодическая память
5 декабря
РНФ

Древние жители Кавказа проходили 200 километров в поисках высококачественного оранжевого кремня

Ученые определили, что люди, населявшие Центральный Кавказ 18–10 тысяч лет назад, использовали для создания орудий охоты камень обсидиан из единственного месторождения — Заюковского. При этом другое популярное сырье — кремень — они добывали из десяти разных источников. Оказалось, что за кремнем оранжевого цвета древним охотникам приходилось путешествовать на расстояния более 200 километров, что указывает на наличие культурных связей с соседними регионами, где в этот период были распространены стоянки той же культурной традиции.

РНФ
# Кавказ
# камень
# кремень
# обсидиан
# эпипалеолит
Вчера, 19:47
Егор Быковский

Что общего у квантовой физики и воли человека? Интервью с Алексеем Кавокиным

О том, как совмещать успешную работу в физике и литературе, об экситонах и фотонах, о жидком свете, поляритонике и о мировом лидерстве России в этой области мы поговорили с Алексеем Кавокиным, директором Международного центра теоретической физики имени А. А. Абрикосова (МФТИ), руководителем группы квантовой поляритоники Российского квантового центра, руководителем лаборатории оптики спина Санкт-Петербургского государственного университета.

Интервью
# поляритон
# поляритоника
# теория поля
# физика
# фотон
# фотоника
Выбор редакции
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые использовали синхротрон и тонкие пленки для новой системы подтверждения подлинности

    7 минут назад

  2. Потепление океана могло вызвать рост Большого Барьерного рифа 700 тысяч лет назад

    3 часа назад

  3. За полвека популяции акул и скатов сократились вдвое

    4 часа назад

  4. Что общего у квантовой физики и воли человека? Интервью с Алексеем Кавокиным

    Вчера, 19:47
Выбор редакции

Что общего у квантовой физики и воли человека? Интервью с Алексеем Кавокиным

Вчера, 19:47

Последние комментарии

No Information
38 минут назад
Всю статью можно сжать в одно слово - капитализм.

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Геннадий Павлов
2 часа назад
Синтары Мидаримы на них нет🤣

Робот Toyota CUE6 установил новый мировой рекорд, забросив мяч в баскетбольную корзину с расстояния 24,55 метраРобот Toyota CUE6 установил новый мировой рекорд, забросив мяч в баскетбольную корзину с расстояния 24,55 метра

Роман Литвяков
2 часа назад
Из 267529589067 попыток

Робот Toyota CUE6 установил новый мировой рекорд, забросив мяч в баскетбольную корзину с расстояния 24,55 метраРобот Toyota CUE6 установил новый мировой рекорд, забросив мяч в баскетбольную корзину с расстояния 24,55 метра

+ + + + + | + + + + +
11 часов назад
Мусьёз кинэзесес, если вы планируете инвестмент в триллионы долларов, чтобы обосноваться на луне, почему вы не предложите утилизировать МКС на

Уничтожение МКС может нанести ущерб озоновому слоюУничтожение МКС может нанести ущерб озоновому слою

играем
13 часов назад
забавно читать в российском сегменте такую чушь про полеты)). Маску нужен тяжёлый универсальный корабль для решения прикладных задач на земле. Его

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

играем
13 часов назад
И., так же как акции спейсикс))). А тебе мама даёт деньги и потому ты можешь покупать деньги только на них и только на бирже?))) до инвестиций в стартапы

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

Гена Пастухов
14 часов назад
Степан, извиняюсь, перепутал банк. Вот оно: https://vc.ru/money/468206-istoriya-proverennaya-vremenem-velikaya-amerikanskaya-mashina-po-naduvaniyu-puzyrei

Как мы разрушили озоновый слой и что это значит для климата Земли? Интервью с Евгением РозановымКак мы разрушили озоновый слой и что это значит для климата Земли? Интервью с Евгением Розановым

vasya pupkin
15 часов назад
"Сжимаясь, вещество нагревается: многие ощущали, как тает комок снега, сильно сжатый в ладони." Вот это мощное сравнение, фантастика. Всё-таки

Ад вечного дня: как не родившаяся звезда оказалась горячее СолнцаАд вечного дня: как не родившаяся звезда оказалась горячее Солнца

Ispoved Velosipedista
15 часов назад
и это учёные? планета погибает а они, извиняюсь, письки изучают.

Психологи выяснили, как мужчины относятся к женским гениталиямПсихологи выяснили, как мужчины относятся к женским гениталиям

Иван Колупаев
16 часов назад
играем, а так вот ради чего все это 🙄 Правда гугл говорит что это частная компания, акции которой не котируются на бирже и напрямую их могут купить

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

играем
17 часов назад
И., зачем)). В отличии от тебя я то инвестирую деньги в impulse space и понимаю реальности момента и пизд"** маска

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

играем
17 часов назад
1, почитай почитай, заодно мозги прочистятся как вторичный нейтронный поток обязательно возникнет возле массивного компактного металлического

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

Геннадий Деркач
18 часов назад
Александр, ты наверное с футбольным полем ошибся

Робот Toyota CUE6 установил новый мировой рекорд, забросив мяч в баскетбольную корзину с расстояния 24,55 метраРобот Toyota CUE6 установил новый мировой рекорд, забросив мяч в баскетбольную корзину с расстояния 24,55 метра

Nicc Remark
20 часов назад
До 35 года дожить надо. А режимы так долго обычно не планируют. И цена точности, и кто за это заплатит. В гражданке есть куча методов, более дешевых,

Китайская система глобального позиционирования превзойдет GPSКитайская система глобального позиционирования превзойдет GPS

1 2
21 час назад
Ммм..."сигнатура" говоришь? Звучит как очень умная вещь, почитаю обязательно👍

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

Степан Жук
1 день назад
Что человек запоминает то, что ему кажется очень важным, эмоциональным и возбуждающим - это типа открытие? Или то, что все люди разные? Можно

Психологи объяснили, почему люди помнят одни события и забывают другиеПсихологи объяснили, почему люди помнят одни события и забывают другие

Иван Колупаев
1 день назад
Это да забавно порой листать прошлых лет анналы 😁 Впрочем вконтактик в России по-прежнему впереди хоть и не очень сильно. Несмотря на практически

Новый мессенджер Telegram не «зацепил» российскую аудиториюНовый мессенджер Telegram не «зацепил» российскую аудиторию

Иван Колупаев
1 день назад
играем, в спортлото пожалуйся

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

Victor
1 день назад
Ахахахахаха... Нашему бы теляти да волка съесть 😂😂😂

Китайская система глобального позиционирования превзойдет GPSКитайская система глобального позиционирования превзойдет GPS

играем
1 день назад
И., ну вот о чем ты пишешь? Пилотируемый проект требует максимум 4 месячного пути то есть гиперболической траектории с активным торможением иначе

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно