Ученые использовали синхротрон и тонкие пленки для новой системы подтверждения подлинности

С 2019 года торговля поддельными объектами составляет более двух с половиной процентов мирового товарооборота. Покупатели далеко не всегда приобретают фальшивые лекарства, обувь и электронику сознательно, и использование подделок может причинить значительный вред, а компаниям и государствам, продукцию которых подделали, — репутационный и финансовый ущерб.

Голограммы активно используют на банкнотах, паспортах, коробках обуви и электроники, они приняты как надежный способ аутентификации, однако так будет не всегда. Это гонка технологий — как только новый способ защиты подлинности выводят на рынок, изготовители подделок начинают работать над повторением или способом украсть технологию.

Поэтому потребность в новых, более защищенных технологиях остается постоянной. Технологи и исследователи особенно заинтересованы в способах изменить или дополнить существующие способы создавать метки подлинности.

Ученые из Оксфордского университета, Университета Саутгемптона и британского синхротрона Diamond Light Source провели исследование, посвященное разработке технологии нанесения и считывания скрытой информации на аутентификационных метках. Их научная работа опубликована в журнале Applied Sciences.

Исследователи использовали в новой технологии свойства тонких пленок на основе Ge₂Sb₂Te₅, GST, теллурида германия-сурьмы. Это вещество меняет структуру под воздействием лазерного излучения. Применив лазеры с круговой или линейной поляризацией света, ученые смогли «записать» скрытый код на пленке. Записанную информацию можно считать с помощью простого устройства, что делает технологию доступной для широкого использования.

Для создания меток ученые использовали слой вещества толщиной 55 нанометров. Лазером с поляризатором на пленке «записали» заранее заданный узор. После узор считали на мощностях синхротрона Diamond Light Source. Для считывания использовали явление кругового дихроизма — свет с левой и правой поляризацией по разному поглощает свет.

Дизайн метки и фото реальной метки © Diamond Light Source/Applied Sciences

Исследования показали, что из всего спектра излучения сигналы на длине волны 520 нанометров считывать легче всего. Их могут обрабатывать и сложные спектрометры, и простые. Более того, такую кодировку данных можно с легкостью встраивать в широко используемые сейчас голографические метки.

Созданные учеными метки продемонстрировали высокую стабильность: они не теряли записанные данные в течение шести месяцев хранения при комнатной температуре и влажности, а также выдерживали нагревание до 100 градусов Цельсия. Такой уровень устойчивости обещает возможность долгосрочного использования технологии.

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