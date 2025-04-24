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В Бразилии нашли древнейшего «адского муравья» возрастом 113 миллионов лет
В бразильских горах палеонтологи нашли древнего муравья с крючковатыми челюстями, напоминающими миниатюрные косы. Это существо относится к вымершему подсемейству Haidomyrmecinae, представители которого жили только в меловом периоде. Ученые описали муравья и рассказали, как он охотился.
Муравьи появились на планете не вчера — они жили еще во времена динозавров. Но как именно развивались эти существа, ученые пока точно не знают. Все известные до недавнего времени образцы попадались в основном в янтаре, особенно бирманском и французском, и датируются возрастом почти 100 миллионов лет. Такие находки давали представление о внешнем виде и строении тела, но не всегда позволяли подробно изучить анатомию.
Команде бразильских палеонтологов под руководством Андерса Лепеко (Anderson Lepeco) из Зоологического музея Университета Сан-Паулу посчастливилось найти останки древнего муравья в известняке. Муравей на 13 миллионов лет старше предыдущих рекордсменов.
У известняка есть уникальные преимущества, которые сделали бразильскую находку ценнее для науки. В янтаре насекомые часто деформируются: смола застывает неравномерно, а со временем могут появляться трещины или помутнения, скрывающие некоторые части тела. В известняке же муравей окаменел в естественной позе, сохранив объемную структуру. Это позволило ученым применить компьютерную микротомографию и создать точную 3D-модель существа, чтобы изучить его внутренние органы, не разрушая образец. Выводы своего исследования ученые представили в статье, опубликованной в журнале Current Biology.
Лепеко и его коллеге сделали открытие во время изучения коллекции окаменелостей из формации Крату (Crato Formation) — геологического пласта на северо-востоке Бразилии, который славится хорошо сохранившимися окаменелостями. Среди тысяч экземпляров внимание исследователей привлек муравей, «вмурованный» в известняк.
После детального анализа выяснилось, что перед учеными — новый вид, представитель подсемейства Haidomyrmecinae, их еще называют «адскими муравьями». Эти существа, вымершие к концу мелового периода, обладали уникальными серповидными челюстями, которые двигались вертикально, а не горизонтально, как у современных видов. Предполагается, что такими «клещами» они прокалывали добычу, словно гарпуном.
У нового вида челюсти работали словно ловушка: сжимались вместе, придавливая или пронзая добычу. Кроме того, спереди у муравья рос специальный отросток, с помощью которого он, вероятно, захватывал жертву или удерживал ее. Эта сложная система отличается от всего, что есть у современных насекомых.
Исследователи считали, что столь сложные адаптации развивались у муравьев постепенно. Однако бразильская находка показала: если уже 113 миллионов лет назад существовали такие анатомически сложные виды, значит, эволюция шла активнее, чем предполагали ученые. Эти муравьи развили необычные охотничьи стратегии гораздо раньше.
До открытия команды Лепеко представители Haidomyrmecinae попадались только в янтаре, чаще всего в Мьянме. Теперь стало ясно, что эти существа жили не только в Азии, но и на территории современной Южной Америки. Следовательно, муравьи уже тогда активно расселялись по континентам, преодолевая древние ландшафты.
Находка из Бразилии поднимает новые вопросы. Почему «адские муравьи», столь совершенные хищники, вымерли, а их «потомки» с горизонтальными челюстями выжили? Как они преодолевали океаны мелового периода? Ученые надеются, что дальнейшее изучение формации Крату и новые технологии вроде 3D-сканирования помогут найти ответы.
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