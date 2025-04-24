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Цитомегаловирус помог лечить больных раком
Некоторые виды рака кожи, например меланома, очень плохо поддаются лечению. Иммунотерапия рака не всегда легко переносится больными. Онкологи обнаружили, что широко распространенный и обычно безвредный цитомегаловирус может облегчить реакцию пациентов на современные методы лечения и даже снизить риск смерти.
Большую часть раковых клеток иммунная система человека уничтожает еще в самом начале. Но постепенно злокачественные клетки начинают адаптироваться, изменяться и ускользают от нее. Кроме того, иммунитет может давать сбой из-за возраста или других заболеваний.
Иммунотерапия, которую применяют для лечения многих видов рака, направлена на восстановление утраченной или ослабленной способности организма распознавать и уничтожать «врага». Она, как правило, улучшает показатели выживаемости пациентов с меланомой. Но такое лечение имеет серьезные побочные эффекты, что приводит к снижению качества жизни, а иногда даже к смерти.
Ученые из Оксфордского университета (Великобритания) обнаружили: цитомегаловирус может улучшить результаты лечения пациентов с меланомой и заметно снизить частоту побочных эффектов. Результаты исследования они опубликовали в журнале Nature Medicine.
Онкологи распределили почти три с половиной сотни пациентов (341 человек, из них 45 процентов — женщины), страдающих меланомой и проходящих иммунотерапию, на две группы. Первая состояла из тех, кто получал один препарат (150 мужчин и женщин), вторая (191 человек) — два лекарства. В первой группе у 45 человек в крови выявили цитомегаловирус, 78 человек из второй группы тоже уже были носителями ЦМВ. Таким образом, разделение проходило сразу по двум параметрам: виду иммунотерапии и серологическому статусу ЦМВ.
Оказалось, активность иммунных клеток и, как следствие, реакция на лечение кардинально различаются в зависимости от того, заражены больные меланомой цитомегаловирусом или нет.
Статистический анализ результатов лечения и частоты осложнений показал: пациенты с цитомегаловирусом лучше реагируют на терапию, которая блокирует белок PD-1, помогая иммунной системе атаковать раковые клетки. У таких больных было меньше рецидивов болезни и побочных эффектов, чем у пациентов без ЦМВ.
Так, риск тяжелой интоксикации снизился на 22 процента, поражения легких — на 97,2 процента, а риск колита практически отсутствовал (снижение на 99,99 процента).
Более того, в течение полугода риск смерти у пациентов с положительным статусом ЦМВ, которые получали монотерапию, опустился на 63 процента.
Все эти эффекты, вероятно, связаны тем, что ЦМВ изменяет активность иммунных клеток, которые играют решающую роль в борьбе с раком. Тем не менее важно отметить: это первое исследование, в котором изучали связь между цитомегаловирусом и иммунотерапией меланомы. Несмотря на впечатляющие результаты, гипотеза нуждается в дальнейшей проверке.
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