Приматологи выяснили, как самки бонобо берут верх над самцами

В лесах Демократической Республики Конго, где живут бонобо, царит особенный порядок. Власть там принадлежит самкам, а не крупным и сильным самцам. Ученые три десятилетия наблюдали за этими человекообразными обезьянами, чтобы понять, как слабые физически самки становятся лидерами.

Бонобо (Pan paniscus) — ближайшие родственники человека наравне с обыкновенным шимпанзе (Pan troglodytes). Они живут только в тропических лесах Демократической Республики Конго. В отличие от обыкновенных шимпанзе, во главе общества бонобо стоят самки, несмотря на слабые физические показатели, в частности, меньший размер тела.

Самки решают, с кем и когда спариваться. Самцы не смеют их принуждать. Самки первыми получают доступ к еде. Пока они спокойно едят на земле, самцы ждут на деревьях. Такое поведение полностью выбивается из привычных для биологии шаблонов. У других животных с половым диморфизмом (когда самцы крупнее) доминируют мужские особи. У бонобо все наоборот, и долгое время ученые не знали почему. Гипотезы варьировались от особенностей репродукции до социальных стратегий. Проверить эти версии в дикой природе долго не получалось — бонобо скрытны, а их среда обитания труднодоступна.

Международная команда приматологов во главе с Мартином Сурбеком (Martin Surbeck) из Гарвардского университета и Барбарой Фрут (Barbara Fruth) из Института эволюционной антропологии Макса Планка собрала и обработала данные за 30 лет наблюдений за бонобо в естественной среде. Ученые проанализировали 1786 конфликтов между самцами и самками в шести сообществах бонобо. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology.

Анализ данных показал, что главный инструмент власти у самок — союз. В 85 процентах случаев самки объединялись в группы, чтобы противостоять самцам. Такие альянсы мгновенно меняли расстановку сил: даже самый сильный самец не мог противостоять нескольким самкам.

Поводом к союзу могла стать попытка самца атаковать детеныша или отобрать еду. Самки преследовали обидчика по деревьям с оглушительным криком. Иногда такие столкновения заканчивались смертельным исходом для последнего.

Коалиции формировались за секунды, причем, в них могли вступать взрослые самки даже из других сообществ, которые не росли вместе и не имели родственных связей с «‎жертвой». Авторы исследования отметили, что такое поведение редкость для животных. Даже в дикой природе подобные союзы почти не встречаются.

«Это первый пример того, как женская солидарность переворачивает типичную для млекопитающих модель власти. Вместо конкуренции самки выбирают поддержку — и выигрывают», — пояснил Сурбек.

Бонобо живут только в тропических лесах Демократической Республики Конго. Численность составляет от 29 500 до 50 000 особей / © Melodie Kreyer, LKBP

Самки бонобо доминируют не потому, что сильнее, а потому, что действуют сообща и умело используют социальные связи. Но их власть достаточно гибкая. Из 1786 проанализированных конфликтов самки выиграли 1099 (61 процент). В среднем 70 процентов самцов занимали более низкий ранг, чем самки. Но доминирование не было абсолютным: в одних группах самки контролировали 90 процентов ресурсов, в других — лишь 50. Авторы исследования подчеркнули, что это не «матриархат», а баланс, где женская солидарность играет ключевую роль.

Помимо коалиций, ученые выделили другие факторы, которые дают самкам власть. Один из них — скрытая овуляция. Самец не может понять по внешним признакам, наступил ли у самки период, когда она может забеременеть. У многих животных это видно — например, по поведению или внешнему виду самки. А у бонобо — нет.

Из-за этого самцы не могут «ловить момент», чтобы настоять на спаривании или попытаться контролировать его. Они не знают, когда стоит проявить активность, а когда — нет. Это ставит их в зависимость от решения самки: хочешь быть рядом и надеяться на шанс — оставайся в ее поле зрения и веди себя спокойно. Принуждение здесь не работает. По сути, самка остается главной в этом процессе, и это тоже помогает ей удерживать более высокое положение в группе.

Несмотря на любопытные выводы исследования, остается множество вопросов. Например, почему именно у бонобо возникла такая модель поведения? Почему именно самки бонобо, а не других человекообразных обезьян, стали создавать союзы и устанавливать свои правила? Ответы, возможно, ученые так никогда и не получат.

В любом случае, в будущем приматологи планируют изучить, как альянсы самок влияют на воспитание потомства. Возможно, новые данные помогут найти зацепку.

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