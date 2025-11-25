  • Добавить в закладки
25 ноября, 10:45
Игорь Байдов
4

Богачи Мадагаскара запустили моду на «чистое» мясо лемуров, чем сильно сократили их популяцию

❋ 4.3

Большие глаза, пушистый хвост и невинный взгляд — эти харизматичные приматы, известные по детским мультфильмам, оказались в центре гастрономического скандала. На родине лемуров, Мадагаскаре, их мясо стало дорогим и желанным деликатесом. Но покупают его не те, кто голодает, а состоятельные граждане, желающие «укрепить здоровье» и продемонстрировать свой статус. Шокирующие масштабы торговли мясом лемуров только начинают осознавать ученые и власти.

Биология
# животные
# лемуры
# Мадагаскар
# охота
# приматы
бурый лемур
Ученые выяснили, что чаще всего на столах богачей оказываются крупные виды, такие как бурые лемуры (на фото) и лемуры вари. Этих животных считают особенно вкусными, и их несложно поймать.

Лемуры (Lemuriformes) — эндемики Мадагаскара, то есть остров — единственное место на земле, где эти животные обитают в дикой природе. Они не только главная туристическая достопримечательность страны, но и важнейшие распространители семян и опылители, которые поддерживают здоровье местных лесов. Многие виды лемуров едят плоды и разносят семена с пометом на большие расстояния. Некоторые питаются нектаром и цветками, перенося пыльцу и помогая растениям опыляться.

Однако будущее лемуров под угрозой. Их численность сокращается из-за потери среды обитания и изменения климата. Недавно к списку угроз прибавилась еще одна. 

Как выяснила международная группа приматологов под руководством Кортни Боргерсон (Cortni Borgerson) из Государственного университета Монклера в США, богатые жители острова породили моду покупать и употреблять в пищу мясо лемуров, из-за чего число особей в дикой природе стало стремительно сокращаться. 

На Мадагаскаре охотиться на лемуров запретили еще в 1960-х годах. Правда, запрет не остановил добычу мяса ради пропитания. На это людей толкает бедность: когда в деревнях не хватало еды, лемуры становятся единственным источником белка. Теперь же авторы нового исследования доказали, что существует еще один, скрытый и наиболее мощный фактор давления на популяцию.

На протяжении четырех лет Боргерсон и ее коллеги изучали местные рынки, где торгуют мясом разных животных, и опросили более 2600 продавцов, покупателей и охотников в 17 городах страны. Почти все участники бесед признали, что знают о незаконной торговли лемурами. 

Хотя эти люди заявили, что боятся ареста, штрафов и тюрьмы, прибыльная схема все же перевешивает страх. Они даже понимают, что лемуров остается все меньше, больше половины опрошенных ожидают дальнейшего сокращения популяции. При этом все равно продолжают участвовать в незаконном обороте.

После тщательного анализа исследователи пришли к выводу, что охота на лемуров давно перестала быть исключительно историей бедных. За последние 1,5 года спрос на этих приматов значительно вырос, а создали его богатые жители острова, которые приобретают мясо как редкое лакомство. Такое мясо стало показателем достатка и способом подчеркнуть свой статус. Богатые люди платят за него в три раза больше, чем за говядину.

Кроме того, покупатели верят, что мясо лемуров, особенно тех, что питаются фруктами, обладает сладким вкусом. Ему также приписывают целебные свойства, считая, что оно укрепляет силу и здоровье. Мясо этих древесных обитателей ценят за «чистоту» и особую «натуральность». 

Команда Боргерсон выяснила, что начиная с 2024 года для приготовления дорогих блюд охотники продали заказчикам более 10 000 туш лемуров. Причем почти 95 процентов этих животных ушло напрямую конечным потребителям, минуя рестораны и рынки. Это скрытая схема торговли «от охотника к клиенту». Местные власти никогда не отслеживали такой оборот. Более того, в 2024 и 2025 годах не возбудили ни одного дела, связанного с охотой или продажей мяса этих животных.

Охота на лемуров ради продажи богачам — не разовое явление. Этим занимаются специально подготовленные охотники с ружьями. Один такой охотник способен добыть до 200 лемуров в год.

Если бедные жители острова охотятся на лемуров только в том случае, когда есть нужда, обычно в конкретный сезон, то богатым людям лемуров поставляют круглый год. Чаще всего на столах богачей оказываются крупные виды, такие как бурые лемуры (Eulemur fulvus) и лемуры вари (Varecia variegata). Этих животных считают особенно вкусными, и их несложно поймать. 

По словам Боргерсон, представители этих видов исчезают на многих охраняемых территориях, и там, где они еще сохранились, их становится все меньше.

По мнению авторов исследования, борьба с новой угрозой требует комплексного подхода. Ученые и эксперты Международного общества приматологов призвали власти ужесточить контроль над огнестрельным оружием и боеприпасами. Специалисты считают, что полиция должна обращать больше внимания не на бедных людей в деревнях, которые продают лемуров, а на богатых горожан. Именно они создают спрос и подталкивают охотников убивать животных.

Боргерсон пояснила, что еще один важный шаг — объяснить людям, что мясо диких животных может быть опасным для здоровья, потому что существует риск заболеваний, которые передаются от животных человеку.

Научная работа опубликована в журнале Conservation Letters.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
437 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Биология
# животные
# лемуры
# Мадагаскар
# охота
# приматы
