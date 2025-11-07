Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Комета 3I/ATLAS приблизилась к Солнцу на максимально близкое расстояние и продолжила свой путь через Солнечную систему. В СМИ и социальных сетях появились сообщения, что Американское космическое агентство (NASA) активировало протокол планетарной защиты после обнаружения изменений в траектории и яркости межзвездной кометы 3I/ATLAS.

На изображении показано наблюдение кометы 3I/ATLAS в момент ее открытия 1 июля 2025 года / © ATLAS / University of Hawaii / NASA

В NASA действительно есть Управление по координации планетарной защиты (PDCO), созданное в 2016 году. Однако нет каких-либо официальных подтверждений, что агентство активировало протокол планетарной защиты. При этом нельзя исключать, что силы управления задействованы в общих наблюдениях.

Точно известно, что NASA и Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) запустили глобальную кампанию наблюдений за 3I/ATLAS. В IAWN пояснили, что 3I/ATLAS вызывает большой интерес со стороны научного сообщества. Кроме того, положение кометы позволяет длительное время наблюдать за ней с Земли.

Кампания по наблюдению за 3I/ATLAS пройдет с 27 ноября 2025 года по 27 января 2026 года. Цель кампании — внедрить методы улучшения астрометрии при наблюдении за кометами. В рамках подготовки к кампании IAWN проведет семинар по техникам правильного измерения астрометрии комет, регистрация на который заканчивается 7 ноября.

NASA и IAWN подчеркивают, что комета не представляет угрозы. Однако с помощью этой кометы ученые хотят собрать данные, полезные для обнаружения и прогнозирования перемещений околоземных объектов. Эта информация в перспективе может помочь контролировать реально опасные объекты, если они появятся в будущем.

Наблюдения за кометами и астероидами — одна из приоритетных задач NASA. Агентство продолжает отслеживать объекты и публиковать о них информацию, так как существует малая вероятность, что они потенциально могут представлять угрозу для Земли.

В октябре, кстати, ученые представили обновленный вариант декларации на случай первого контакта. В обновленной версии акцент сделали на прозрачности, научной добросовестности и этике коммуникации.