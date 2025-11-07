  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
7 ноября, 15:26
Рейтинг: +94
Посты: 275

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Комета 3I/ATLAS приблизилась к Солнцу на максимально близкое расстояние и продолжила свой путь через Солнечную систему. В СМИ и социальных сетях появились сообщения, что Американское космическое агентство (NASA) активировало протокол планетарной защиты после обнаружения изменений в траектории и яркости межзвездной кометы 3I/ATLAS. 

Сообщество
# NASA
# астрономия
# кометы
# космос
На изображении показано наблюдение кометы 3I/ATLAS в момент ее открытия 1 июля 2025 года / © ATLAS / University of Hawaii / NASA
На изображении показано наблюдение кометы 3I/ATLAS в момент ее открытия 1 июля 2025 года / © ATLAS / University of Hawaii / NASA

В NASA действительно есть Управление по координации планетарной защиты (PDCO), созданное в 2016 году. Однако нет каких-либо официальных подтверждений, что агентство активировало протокол планетарной защиты. При этом нельзя исключать, что силы управления задействованы в общих наблюдениях.

Точно известно, что NASA и Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) запустили глобальную кампанию наблюдений за 3I/ATLAS. В IAWN пояснили, что 3I/ATLAS вызывает большой интерес со стороны научного сообщества. Кроме того, положение кометы позволяет длительное время наблюдать за ней с Земли. 

Кампания по наблюдению за 3I/ATLAS пройдет с 27 ноября 2025 года по 27 января 2026 года. Цель кампании — внедрить методы улучшения астрометрии при наблюдении за кометами. В рамках подготовки к кампании IAWN проведет семинар по техникам правильного измерения астрометрии комет, регистрация на который заканчивается 7 ноября.

NASA и IAWN подчеркивают, что комета не представляет угрозы. Однако с помощью этой кометы ученые хотят собрать данные, полезные для обнаружения и прогнозирования перемещений околоземных объектов. Эта информация в перспективе может помочь контролировать реально опасные объекты, если они появятся в будущем.

Наблюдения за кометами и астероидами — одна из приоритетных задач NASA. Агентство продолжает отслеживать объекты и публиковать о них информацию, так как существует малая вероятность, что они потенциально могут представлять угрозу для Земли. 

В октябре, кстати, ученые представили обновленный вариант декларации на случай первого контакта. В обновленной версии акцент сделали на прозрачности, научной добросовестности и этике коммуникации. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Ноя
750
Деление клетки как основа передачи наследственной информации
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Наивные вопросы: отвечают ученые
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Альтернативная сборка: какой могла быть жизнь на Земле
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Витамины: необходимые для жизни
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Озон — хрупкий защитник человечества
Экспериментаниум
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Океаны вне Земли
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
09 Ноя
Бесплатно
Выучить нельзя забыть: как работает наша память
ВДНХ
Москва
Лекция
10 Ноя
650
Самое раннее первобытное искусство (палеолит)
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
11 Ноя
900
Собакообразные хищники: от стайных охотников до морских адаптаций
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
7 ноября, 08:15
Юлия Трепалина

Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными

Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.

Биология
# видео
# дикая природа
# дикие животные
# соцсети
# фейки
7 ноября, 10:53
Илья Гриднев

Вселенная перешла к фазе замедленного расширения, а темная энергия ослабевает

Расширение Вселенной начало замедляться, вопреки устоявшейся теории о его ускорении под действием темной энергии. Ключевые космические «маяки» — сверхновые типа Ia — оказались не такими уж стандартными, а их яркость зависела от возраста родительских звезд.

Астрономия
# модель Лямбда-CDM
# расширение Вселенной
# темная энергия
6 ноября, 16:47
Редакция Naked Science

Органы на заказ: как биофабрикация откроет путь к долголетию

В новом выпуске видеоподкаста Naked Science «С точки зрения науки» гость студии — Егор Плахотнюк, эксперт в области биофабрикации (Росатом). Вместе с ведущим Егором Быковским (Naked Science, МФТИ) он обсуждает технологии, которые делают идею «органов на заказ» не фантастикой, а направлением современной прикладной науки.

Биология
Медицина
# naked science
# видео
# выращивание органов
# здоровье
# здравоохранение
# подкаст
3 ноября, 15:36
Адель Романова

Астрофизики нашли объяснение необычным свойствам межзвездной кометы 3I/ATLAS

Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.

Астрономия
# космическая радиация
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
1 ноября, 14:20
Игорь Байдов

Биологи нашли связь микробиоты кишечника с формированием личности

Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.

Медицина
# кишечная микробиота
# микробиология
# фекалии
# фекальная трансплантация
1 ноября, 08:50
Любовь С.

Долголетие гренландских китов обеспечил белок, восстанавливающий ДНК

Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.

Биология
# ДНК
# долголетие
# киты
# мутации
# онкологические заболевания
# продолжительность жизни
# старение
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые предложили систему сбора ягод с распределением обязанностей между роботами

    7 ноября, 11:33

  2. Астрофизики объяснили быстрый рост сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной

    7 ноября, 11:10

  3. Вселенная перешла к фазе замедленного расширения, а темная энергия ослабевает

    7 ноября, 10:53

  4. Ученые научились оценивать риски повреждений мозга на фоне химиотерапии

    7 ноября, 10:27
Выбор редакции

Атом через 100 лет: как ядерная энергия изменит будущее человечества

31 октября, 13:25

Последние комментарии

Andrey Andreev
16 минут назад
Андрей, всё очень просто. Когда по ТВ рассказывают о 4-м месте по ВВП ППС, то имеют ввиду хлеб, молоко и газ. Но когда россиян приходит в магазин

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Andrey Andreev
23 минуты назад
Anatoly, кстати, а что такое ВВП по ППС? Это когда россиянин на свои доходы может больше чем испанец или японец купить в магазине Самсунг, Эппл, БМВ,

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Andrey Andreev
28 минут назад
Anatoly, а что плохого в том, что правительство США помогает материально такому большому количеству американцев? Представьте себе, что вам по почте от

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Иван Колупаев
30 минут назад
Andrey, в нынешней обстановке (сво) да, круче. Ваш джип даже простенький дрон не заборет.

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Иван Колупаев
31 минута назад
Анастасия, это вы у себя на свиносайтах пишите как вам нравится.

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Юрий Шаляпин
32 минуты назад
Евгений, я живу в Винтертуре,это кантон Цюрих,в Воронеже бывал,неплохой ЖД вокзал но это по сравнению с Курском,и очень не вкусный белый квас

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Иван Колупаев
32 минуты назад
Олег, в списке из 157 стран Россия на 51 месте, а вот Украина на 109

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Юрий Шаляпин
33 минуты назад
Evgenii, инфляция есть,например по кантону Цюрих недвижимость цена выросла на процент за три года а аренда на20% за три года,продукты цена выросла за

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Юрий Шаляпин
35 минут назад
Igor, в первую и вторую мировую Швейцария наоборот много заработала,реально Швейцария начала терять в этом веке,реальное производство,особенно в

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Vedernikov Sergey
39 минут назад
"Анна Сергеевна" - это название какого-то нового российского ЛЛМа для генерации длинных бестолковых текстов?

Алгоритм, управляющий триллионами: как работает Aladdin от BlackRock

Pozuzu AN
43 минуты назад
Michael, дядя миша, ты дурак?

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

RashidTheChechen
1 час назад
Evgenii, то то же смотрю иномарки как подешевели для нас за последние 9 лет...

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Andrey Andreev
1 час назад
Сергей, зато у россиян есть Орешник, Буревестник, Сармат и Посейдон. Ведь это же круче, чем Jeep или BMW?

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Andrey Andreev
1 час назад
Анастасия, с маленькой буквы Р(р)оссию или П(п)утина?

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

RashidTheChechen
1 час назад
Я не понял... А где великая сверхдержава Россия??

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Андрей Наумов
1 час назад
Да ладно. Пускай так и думают, жалко что ли. 🤣🤣🤣

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Evgenii Gerasimov
1 час назад
Igor, учитывая, что уровень инфляция внутри Швейцарии около 0, соответственно и рост денежной массы не велик, а курс франка относительно других валют,

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Poul The
2 часа назад
Elusive, Тепловое расширение материалов, кривизна Земли, ветровая нагрузка, неравномерная прочность грунта, вибрации и осадка, сложности с

Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» на грани провала, заявили инсайдеры

Дмитрий Глебов
2 часа назад
Владимир, может она там так и стоит, но это лишь потверждает эффективность их экономики. С такими зарплатами платежный баланс у них в плюсе, т.е.

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Алина Даурова
2 часа назад
Владимир, Значит они в состоянии заплатить за пломбу 2000 дол .

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно