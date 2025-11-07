Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?
Комета 3I/ATLAS приблизилась к Солнцу на максимально близкое расстояние и продолжила свой путь через Солнечную систему. В СМИ и социальных сетях появились сообщения, что Американское космическое агентство (NASA) активировало протокол планетарной защиты после обнаружения изменений в траектории и яркости межзвездной кометы 3I/ATLAS.
В NASA действительно есть Управление по координации планетарной защиты (PDCO), созданное в 2016 году. Однако нет каких-либо официальных подтверждений, что агентство активировало протокол планетарной защиты. При этом нельзя исключать, что силы управления задействованы в общих наблюдениях.
Точно известно, что NASA и Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) запустили глобальную кампанию наблюдений за 3I/ATLAS. В IAWN пояснили, что 3I/ATLAS вызывает большой интерес со стороны научного сообщества. Кроме того, положение кометы позволяет длительное время наблюдать за ней с Земли.
Кампания по наблюдению за 3I/ATLAS пройдет с 27 ноября 2025 года по 27 января 2026 года. Цель кампании — внедрить методы улучшения астрометрии при наблюдении за кометами. В рамках подготовки к кампании IAWN проведет семинар по техникам правильного измерения астрометрии комет, регистрация на который заканчивается 7 ноября.
NASA и IAWN подчеркивают, что комета не представляет угрозы. Однако с помощью этой кометы ученые хотят собрать данные, полезные для обнаружения и прогнозирования перемещений околоземных объектов. Эта информация в перспективе может помочь контролировать реально опасные объекты, если они появятся в будущем.
Наблюдения за кометами и астероидами — одна из приоритетных задач NASA. Агентство продолжает отслеживать объекты и публиковать о них информацию, так как существует малая вероятность, что они потенциально могут представлять угрозу для Земли.
В октябре, кстати, ученые представили обновленный вариант декларации на случай первого контакта. В обновленной версии акцент сделали на прозрачности, научной добросовестности и этике коммуникации.
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Расширение Вселенной начало замедляться, вопреки устоявшейся теории о его ускорении под действием темной энергии. Ключевые космические «маяки» — сверхновые типа Ia — оказались не такими уж стандартными, а их яркость зависела от возраста родительских звезд.
В новом выпуске видеоподкаста Naked Science «С точки зрения науки» гость студии — Егор Плахотнюк, эксперт в области биофабрикации (Росатом). Вместе с ведущим Егором Быковским (Naked Science, МФТИ) он обсуждает технологии, которые делают идею «органов на заказ» не фантастикой, а направлением современной прикладной науки.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
