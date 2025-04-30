Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
На Карибах нашли останки древнего хищника, который при жизни походил на огромного крокодила
Долгое время палеонтологи считали, что древние крупные наземные хищники никогда не населяли острова Карибского моря. По крайней мере, после исчезновения динозавров. Эта картина казалась логичной: изолированность от материка не позволяла таким хищникам туда перебраться. Но острые зубы, по форме характерные для крупных плотоядных, которые ученые находили в скалах и пещерах, заставили усомниться в этой гипотезе.
Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences, сообщили, что в Доминиканской Республике им удалось найти останки представителя себекидов (Sebecidae) — семейства доисторических наземных крокодиломорфных рептилий, которые, как предполагалось, вымерли в Южной Америке 11 миллионов лет назад. Оказалось, эти существа не только добрались до островов Карибского моря, но и продержались там на пять миллионов лет дольше.
После исчезновения динозавров 66 миллионов лет назад на Земле началась эпоха млекопитающих. Но в Южной Америке главными хищниками стали не они, а себекиды — семейство наземных крокодиломорфных существ подотряда Notosuchia. Эти рептилии, в отличие от водных родственников, охотились на суше. Строением тела они напоминали помесь динозавра и крокодила: длинные ноги, толстая защитная кожа, покрытая рядами костяных пластин, острые зубы, способные разрывать плоть.
Себекиды могли достигать шести метров в длину. Считается, что они правили континентом чуть более 50 миллионов лет и исчезли 11 миллионов лет назад. Но находки на островах Карибского моря заставили пересмотреть эту гипотезу.
В начале 1990-х на Кубе ученые нашли пару окаменелых зубов возрастом почти 18 миллионов лет. Их форма — заостренная, с мелкими зазубринами — говорила о том, что они принадлежали крупному плотоядному. Позже похожий зуб обнаружили в Пуэрто-Рико, тогда возраст находки оценили в 29 миллионов лет.
Открытия сбили ученых с толку. Ведь они полагали, что после исчезновения динозавров в Карибском регионе не должно было остаться крупных сухопутных хищников. Причина — в изолированности островов и водных препятствиях, которые мешали таким существам добраться до конечного пункта.
Настоящий прорыв случился в 2023 году, когда в Доминиканской Республике палеонтологи нашли зуб и два позвонка возрастом шесть миллионов лет. Материала оказалось достаточно, чтобы определить вид. Выяснилось, что позвонки и зуб с большой долей вероятности принадлежат Sebecus icaeorhinus из семейства себекидов. Значит, эти существа смогли добраться до островов Карибского моря и прожили там на пять миллионов лет дольше, чем предполагали ранее.
Но как сухопутные себекиды оказались на Карибских островах? Авторы научной работы, предположили, что приблизительно 35 миллионов лет назад существовали временные сухопутные мосты или цепочки островов, которые соединяли Южную Америку с Карибским регионом (гипотеза GAARlandia). Себекиды не умели плавать — следовательно, они попали на острова по суше или мелководью. Скорее всего, их путь пролегал через регион, который сейчас скрыт под водой.
Если предположить, что зубы, обнаруженные на других островах, также принадлежали себекидам, можно говорить о том, что эти хищники долгое время господствовали в экосистемах региона. Однако сегодня о них почти ничего не напоминает. Их место заняли более мелкие хищники — птицы, змеи и небольшие крокодилы.
Найти останки представителя себекидов в Доминиканской Республике помог случай: дорожные рабочие прорезали трассу через древние отложения, где и оказались кости. Студент Элсон Коре (Elson Core) из Университета Пуэрто-Рико, изучавший геологические слои, первым заметил нечто странное. Он позвал коллег, и вскоре туда приехали американские палеонтологи из Флоридского университета.
Это исследование стало лишь одной из множества новостей, которые в последние годы потрясли палеонтологическое сообщество Карибского бассейна. Ранее ученые нашли там останки мозазавров — гигантских морских рептилий. А на острове Гаити обнаружили древнейшие останки ленивца.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ впервые применил в одном эксперименте два метода — магнитоэнцефалографию и морфометрический анализ — для изучения детей с расстройствами аутического спектра. Оказалось, что мозг детей с аутизмом хуже справляется с фильтрацией и пониманием звуков, особенно в той части, которая обычно отвечает за речь.
Исследователи из Италии и США вдохновились историей Эммы Марии Мацценги, которая в 90 лет преодолела дистанцию в 200 метров за 51,47 секунды и побила мировой рекорд в своей категории. Целью медиков было узнать, за счет чего стал возможен такой результат.
Владимир Донченко (Volodymyr Donchenko) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Пекине. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с высокотехнологичными визуальными образами, создавая футуристические города, космические станции и машины будущего. Его работы впечатляют масштабом и вниманием к деталям.
Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
Прошлые научные работы показали, что высокие люди чаще зарабатывают больше. Исследователи из США решили проверить, не закладывается ли основа для этого преимущества еще в школе. Чтобы разобраться в вопросе, специалисты проанализировали данные около полумиллиона нью-йоркских школьников.
В космической области, которую десятилетиями считали «пустой», астрофизики обнаружили гигантское молекулярное облако. Масса структуры в тысячи раз превышает солнечную. Облако открыли благодаря свечению молекулярного водорода в дальнем ультрафиолетовом диапазоне. Этот метод еще никогда не применяли для поиска подобных объектов.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Старые кости: когда люди придумали набор «сделай сам» из человеческого скелета
«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным
Вопросы читателей (ч. 9)
Найди в себе рыбу
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии