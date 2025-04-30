На Карибах нашли останки древнего хищника, который при жизни походил на огромного крокодила

Долгое время палеонтологи считали, что древние крупные наземные хищники никогда не населяли острова Карибского моря. По крайней мере, после исчезновения динозавров. Эта картина казалась логичной: изолированность от материка не позволяла таким хищникам туда перебраться. Но острые зубы, по форме характерные для крупных плотоядных, которые ученые находили в скалах и пещерах, заставили усомниться в этой гипотезе.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences, сообщили, что в Доминиканской Республике им удалось найти останки представителя себекидов (Sebecidae) — семейства доисторических наземных крокодиломорфных рептилий, которые, как предполагалось, вымерли в Южной Америке 11 миллионов лет назад. Оказалось, эти существа не только добрались до островов Карибского моря, но и продержались там на пять миллионов лет дольше.

После исчезновения динозавров 66 миллионов лет назад на Земле началась эпоха млекопитающих. Но в Южной Америке главными хищниками стали не они, а себекиды — семейство наземных крокодиломорфных существ подотряда Notosuchia. Эти рептилии, в отличие от водных родственников, охотились на суше. Строением тела они напоминали помесь динозавра и крокодила: длинные ноги, толстая защитная кожа, покрытая рядами костяных пластин, острые зубы, способные разрывать плоть.

Себекиды могли достигать шести метров в длину. Считается, что они правили континентом чуть более 50 миллионов лет и исчезли 11 миллионов лет назад. Но находки на островах Карибского моря заставили пересмотреть эту гипотезу.

В начале 1990-х на Кубе ученые нашли пару окаменелых зубов возрастом почти 18 миллионов лет. Их форма — заостренная, с мелкими зазубринами — говорила о том, что они принадлежали крупному плотоядному. Позже похожий зуб обнаружили в Пуэрто-Рико, тогда возраст находки оценили в 29 миллионов лет.

Открытия сбили ученых с толку. Ведь они полагали, что после исчезновения динозавров в Карибском регионе не должно было остаться крупных сухопутных хищников. Причина — в изолированности островов и водных препятствиях, которые мешали таким существам добраться до конечного пункта.

Настоящий прорыв случился в 2023 году, когда в Доминиканской Республике палеонтологи нашли зуб и два позвонка возрастом шесть миллионов лет. Материала оказалось достаточно, чтобы определить вид. Выяснилось, что позвонки и зуб с большой долей вероятности принадлежат Sebecus icaeorhinus из семейства себекидов. Значит, эти существа смогли добраться до островов Карибского моря и прожили там на пять миллионов лет дольше, чем предполагали ранее.

Но как сухопутные себекиды оказались на Карибских островах? Авторы научной работы, предположили, что приблизительно 35 миллионов лет назад существовали временные сухопутные мосты или цепочки островов, которые соединяли Южную Америку с Карибским регионом (гипотеза GAARlandia). Себекиды не умели плавать — следовательно, они попали на острова по суше или мелководью. Скорее всего, их путь пролегал через регион, который сейчас скрыт под водой.

Если предположить, что зубы, обнаруженные на других островах, также принадлежали себекидам, можно говорить о том, что эти хищники долгое время господствовали в экосистемах региона. Однако сегодня о них почти ничего не напоминает. Их место заняли более мелкие хищники — птицы, змеи и небольшие крокодилы.

Найти останки представителя себекидов в Доминиканской Республике помог случай: дорожные рабочие прорезали трассу через древние отложения, где и оказались кости. Студент Элсон Коре (Elson Core) из Университета Пуэрто-Рико, изучавший геологические слои, первым заметил нечто странное. Он позвал коллег, и вскоре туда приехали американские палеонтологи из Флоридского университета.

Это исследование стало лишь одной из множества новостей, которые в последние годы потрясли палеонтологическое сообщество Карибского бассейна. Ранее ученые нашли там останки мозазавров — гигантских морских рептилий. А на острове Гаити обнаружили древнейшие останки ленивца.

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