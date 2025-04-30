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Уникальный памятник на юге России «удревнили» на 80 тысяч лет
Археологи Института истории материальной культуры, вместе с коллегами из Института географии РАН возобновили полевые исследования уникального палеолитического памятника Бирючая Балка-2, расположенного недалеко от впадения реки Северский Донец в Дон в Ростовской области и обнаружили, что предложенная для нижних слоев памятника хронология не верна. Культурные слои памятника могут быть намного древнее.
Памятник Бирючая Балка-2 расположен в нижнем течении реки Северский Донец, близ ее впадения в Дон. Это уникальный объект — единственный на Русской равнине, где в одной стратиграфической колонке зафиксированы оба ключевых периода палеолита: верхний и средний. В ходе исследований здесь выявлено шесть культурных слоев, верхние из которых относятся к раннему верхнему палеолиту, а нижние — к среднему. Подробное исследование памятника связано с именем ведущего научного сотрудника ИИМК РАН Александра Ефимовича Матюхина, исследовавшего его в конце XX века.
Наиболее характерными артефактами для верхних слоев являются серии наконечников стрелецкого типа — ярких изделий, по которым до сих пор выделяют специфическую и загадочную стрелецкую культуру раннего верхнего палеолита. Нижние культурные слои памятника отражают разные среднепалеолитические традиции, связанные с неандертальцами. Проведенный в 1990-е года радиоуглеродный анализ дал предварительные датировки: около 30 тысяч лет для верхних горизонтов и свыше 40 тысяч лет — для среднепалеолитических.
Однако, как отмечают специалисты, радиоуглеродный метод, основанный на измерении распада изотопа углерода-14 в органике, имеет ограниченную точность для образцов старше 30 тысяч лет. Это заставило ученых усомниться в первоначальных выводах.
В 2019 году ИИМК РАН возобновил исследования памятника с целью уточнения хронологии. Новые данные по палеопочвам позволили выявить серьезную ошибку в прежних датировках.
«Комплексный анализ палеопочв и стратиграфии показывает, что среднепалеолитические слои могут относиться не к 40 тысячам лет, как считалось ранее, а к эпохам, возраст которых может быть около 100 тысяч лет и древнее. Это принципиально меняет наше понимание культурной динамики в регионе — теперь мы должны рассматривать эти археологические комплексы в контексте совсем иного климатического периода и, соответственно, иных условий обитания древнего человека», – сказал старший научный сотрудник отдела палеолита ИИМК РАН Александр Очередной.
Расхождение возникло из-за некорректной идентификации реперного горизонта — так называемой «брянской почвы», изначально датированной 35 тысяч лет. Повторный анализ показал, что этот слой принадлежит к более древнему Мезинскому почвенному комплексу (не моложе 80 тысяч лет).
Пересмотр хронологии ставит под сомнение прежние выводы, включая гипотезу Матюхина о возможной преемственности между культурами среднего и верхнего палеолита в этом регионе. Для верификации новых данных планируется применить метод оптически стимулированной люминесценции (OSL), обеспечивающий более точное датирование древних отложений. Дальнейшие исследования помогут уточнить культурную динамику палеолита не только на Нижнем Дону, но и на юге Русской равнины в целом.
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