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Палеонтологи нашли древнейшую нелетающую птицу

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Древнейшие птицы известны с юрского периода, но их нелетающие представители, как до сих пор считали, появились лишь через 70 миллионов лет. Авторы новой работы, опубликованной в журнале Nature показали, что на деле даже среди самых ранних птиц были нелетающие. Это ставит и вопрос о том, сколько же раз птицы «изобрели» полет.

Палеонтология
# динозавры
# нелетающие птицы
# птицы
# Юрский период
Найденная древнейшая нелетающая птица в представлении художника
Найденная древнейшая нелетающая птица в представлении художника / © Mr. Chung-Tat Cheung

Птицы — единственные представители динозавров, что пережили падение астероида 66 миллионов лет назад. Много лет палеонтологи считали, что эволюционные адаптации птиц с самого начала благоприятствовали их господству в воздушной среде, но мешали добиться господства на твердой поверхности. Скелет, насыщенный воздушными полостями, более легок, что упрощает полет, но менее прочен, что усложняет выживание в наземных схватках — и это не единственная адаптация с подобными свойствами. Первые нелетающие птицы, по мнению ученых, появились лишь 80 миллионов лет назад (в мелу), а первые летающие — 150 миллионов, то есть еще в юрском периоде.

Новая работа, опубликованная в Nature, показала менее однозначную ситуацию. Ее авторы описали Yuezhuornis yangyuanensis — новый открытый ими вид и род, названный в честь юэчжо, одного из пяти фениксов китайской мифологии, традиционно считающегося благим знамением. Полное название переводится как «птица юэчжо из [уезда] Чжэнхэ», сам уезд находится в провинции Фуцзянь на юге Китая.

По размерам открытый вид весьма скромен — всего 50 сантиметров от кончика клюва до кончика хвоста (впрочем, мы не знаем возможной длины его перьев). План тела сравнительно близок к археоптериксу, древнейшей бесспорной птице, тоже жившей в юрском периоде, только на другом континенте. Но есть и важные отличия: передние конечности существенно короче и тоньше задних. То есть это существо не могло летать. Зато когти на передней паре конечностей развиты сильнее и позволяют эффективнее удерживать добычу.

Исследователи отметили, что в то же самое время в тех же местах жили плохо летающие птицы Zhengheornis и Fujianvenator, а над ними парили другие птицы — Baminornis, уже хорошо летающие. Серьезную трудность в такой ситуации вызывает анализ эволюции группы птиц. Вероятнее всего, общий их предок был летающим, а уже затем предки Yuezhuornis yangyuanensis утратили эту способность. Но трудно исключать и другую ситуацию.

Как недавно писал Naked Science, в этом году палеонтологи установили, что у динозавров микрорапторинов способность к полету возникла независимо от птиц. А значит, трудно исключать, что и у разных птиц она возникала несколько раз. Возможно, что и общий предок всех птиц в итоге был нелетающим. Если это так, то это очень необычная ситуация. Например, у всех насекомых крылья возникли только один раз в их эволюционной истории, треть миллиарда лет назад.

Другой вопрос, встающий сейчас перед палеонтологией — причины довольно быстрой диверсификации птиц и занятия ими столь разных экологических ниш. Понятно, что летающие виды испытывали слабую конкуренцию с остальными животными юрского периода. Но в мире, полном динозавров других типов, небольшой сухопутный нелетающий хищник или всеядный должен был подвергаться огромному давлению со стороны конкурентов — тем более что детеныши сухопутных динозавров, в том числе хищных, были сравнимы с ним по размеру, то есть конкурировали напрямую, а не косвенно, как их более крупные родственники.

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Палеонтология
# динозавры
# нелетающие птицы
# птицы
# Юрский период
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