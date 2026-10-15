Собаки, как и люди, соотнесли звучание выдуманных слов с геометрическими фигурами

Взрослые собаки, по-видимому, склонны к эффекту «буба — кики», описанному еще в прошлом веке. Ранее его наблюдали у людей и цыплят. Новые данные позволили предположить, что связь между звуком и зрительным образом более распространена среди животных, чем считалось.

В 1929 году американский психолог немецкого происхождения Вольфганг Кёлер провел эксперимент с группой добровольцев. Он показывал людям две фигуры (одну — округлую, другую — остроугольную) и предложил соотнести их с выдуманными словами «балуба» и «такете». Большинство участников при звучании слова «балуба» указывали на округлую фигуру, а при «такете» — на остроугольную.

Через 72 года эксперимент повторили неврологи Вилейанур Рамачандран и Эдвард Хаббард. Они провели его с носителями английского языка в США и тамильского в Индии, но с небольшим отличием, заменив слова на «кики» и «буба». Примерно 95 процентов испытуемых соотнесли «буба» с округлой фигурой, а «кики» — с остроугольной.

В 2006-м группа канадских психологов, возглавляемая Дафной Маурер, выяснила, что подобные ассоциации возникают даже у детей в возрасте 2,5 года. Это указало на то, что связь между звучанием слов и образом фигуры может проявляться еще до того, как ребенок научится читать.

Обычно значение слова приходится запоминать в процессе изучения языка, причем один и тот же предмет в разных языках может называться по-разному. Однако эффект «буба — кики» показал, что некоторые звуковые ассоциации возникают спонтанно, даже если человек раньше не сталкивался с соответствующими словами. То есть люди могут связывать звучание слова с формой предмета, пусть это слово ничего для них и не означает.

Позже похожие результаты получили в экспериментах с цыплятами в возрасте от одного до трех дней, а некоторые данные указали на возможное проявление эффекта у макак. Исследователи пришли к выводу, что способность связывать определенные звуки с фигурами не уникальная особенность человека.

Международная команда исследователей под руководством Элеоноры Биффи (Eleonora Biffi) из Пармского университета в Италии решила проверить, встречается ли такая закономерность у взрослых собак.

Испытуемыми выступили 70 взрослых особей, которых распределили на две группы. В первую вошло 51 животное, во вторую — 19. Это были мезоцефалические породы среднего и крупного размеров, то есть собаки без выраженной укороченной или удлиненной морды. Средний возраст в первой группе составил 6,3 года, во второй — 5,3 года.

Перед каждой собакой установили два экрана: на одном показывали черную округлую фигуру, на другом — остроугольную, с острыми выступами. Обе фигуры изображали на светлом фоне. Одновременно из динамиков звучало одно из двух выдуманных слов — «буба» и «кики». За 30 секунд каждое слово произносили 15 раз. Чтобы расположение изображений не влияло на результаты, ученые меняли фигуры местами и чередовали последовательность звуков.

Фигуры из экспериментов / © Eleonora Biffi

Первые 20 секунд животное удерживали перед экранами и наблюдали, на какую фигуру оно смотрит. Затем, в течение последних 10 секунд, отпускали, позволяя подойти к изображениям и исследовать их. Так проверяли, на какую фигуру собака чаще смотрела и к какой проявляла больший интерес, когда могла свободно передвигаться.

Все опыты записывали на видео. Команда применила модель на основе нейросетей, которая определяла положение и поворот головы собаки и по этим данным оценивала, на какой экран смотрит животное. Она помогла обработать более 91 процента видеокадров.

Поведение испытуемых после того, как их отпускали к экрану, ученые анализировали без помощи компьютера. Отмечали, сколько времени животные смотрели на каждую фигуру и к какой из них подходили ближе. Это позволило сопоставить направление взгляда с поведением собак во время изучения изображений.

В первой части эксперимента рядом с питомцами находились их хозяева, которые видели изображения и слышали воспроизводимые звуки. Биффи и ее коллеги учитывали вероятность эффекта «умного Ганса» — когнитивное искажение, при котором человек непроизвольно подает животному сигналы, влияющие на его поведение. Поэтому во второй группе хозяевам 19 собак надели наушники с рок-музыкой, они не могли слышать слова, но по-прежнему видели изображения.

Если собаки продолжали связывать звучание выдуманных слов с конкретными фигурами, даже когда хозяева их не слышали, это говорило бы о том, что животные реагировали на сами звуки, а не на поведение людей.

Что показал анализ? В первом эксперименте животные дольше смотрели на округлую фигуру, когда звучало слово «буба» (56 процентов) и на остроугольную, когда слышали «кики» (63 процента). Во-втором закономерность сохранилась. Иными словами, реакция не сводилась к общему предпочтению одной из фигур: направление взгляда менялось в зависимости от звучащего слова. Это, по мнению исследователей, и стало главным свидетельством эффекта «буба — кики» у взрослых собак.

Схема проведения эксперимента с двумя экранами и моделью, определяющей положение и поворот головы собаки / © Eleonora Biffi

Пока неизвестно, почему у животных наблюдается такая особенность. Авторы научной работы предположили, что склонность соотносить звуки с фигурами может быть связана с общими механизмами восприятия, а не только со способностью понимать человеческую речь. Однако пока неизвестно, возникает эта особенность у собак благодаря обучению и жизни рядом с людьми или обусловлена какими-то механизмами в мозге.

Чтобы окончательно разобраться в вопросе, ученые собираются провести аналогичные эксперименты со щенками и дикими родственниками собак, в том числе лисицами. Также хотят проверить кошек. Если и у этих животных обнаружат аналогичный эффект, появятся дополнительные основания полагать, что такая закономерность связана с общими особенностями восприятия, а не только с жизнью рядом с человеком.

Выводы исследователей представлены в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

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Игорь Байдов 666 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.