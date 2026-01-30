  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
30 января, 14:05
Игорь Байдов
82

Детеныши зауроподов спасали хищников юрского периода от голодной смерти

❋ 3.3

Авторы нового исследования с помощью комплексного моделирования восстановили пищевую цепь древних хищников поздней юры и определили ее самое уязвимое звено.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# зауроподы
# тероподы
# Юрский период
экосистема динозавров
Реконструкция экосистемы поздней юры / © Sergey Krasovskiy, Pedro Salas

Приблизительно 150 миллионов лет назад, в позднем юрском периоде, значительную часть территории современного запада Соединенных Штатов занимала обширная система рек и пойм. Эта местность, известная сегодня как формация Моррисон, простиралась на 1,5 миллиона квадратных километров. Породы формации, включающие глины, песчаники и известняки, стали своего рода «саркофагом» для невероятного разнообразия жизни, превратив эти земли в самый плодотворный источник ископаемых динозавров в Северной Америке.

В тот период главными хищниками местной экосистемы были небольшие аллозавры (Allosaurus), которые достигали 8,5 метра в длину. Но самыми крупными и распространенными динозаврами формации считались зауроподы (Sauropoda) — четвероногие травоядные гиганты с невероятно длинными шеями и хвостами. Например, некоторые группы зауроподов — диплодоки (Diplodocus) и брахиозавры (Brachiosaurus) — достигали более 30 метров в длину, превосходя даже современного синего кита.

Палеонтологи давно задаются вопросом, как в одной экосистеме соседствовали свирепые хищники и их потенциальная добыча — настоящие титаны суши, зауроподы. Даже для стаи аллозавров охота на такого гиганта могла представлять определенные риски. Что же тогда составляло основу меню этих теропод?

Международная команда палеонтологов под руководством Кассиуса Моррисона (Cassius Morrison) из Университетского колледжа Лондона в Великобритании попыталась реконструировать пищевую цепь той эпохи. Фокусом исследования стал один конкретный карьер — Драй-Меса в штате Колорадо. Это место — уникальная капсула времени, где за относительно короткий, по геологическим меркам, срок, почти 10 тысяч лет, накопились остатки множества видов, включая минимум шесть видов зауроподов.

Ученые не просто перечислили найденных животных, а скрупулезно проанализировали их рацион: кто кем мог питаться. Для этого собрали воедино данные о размерах динозавров, износе их зубов, соотношении стабильных изотопов в костях. В некоторых редких случаях помогло прямое свидетельство — окаменевшее содержимое желудков, показывающее последний обед динозавра. Все данные загрузили в специальную программу, которую обычно используют экологи для моделирования современных пищевых цепей.

Анализ показал, что зауроподы, а точнее — их детеныши, были центральным звеном пищевой цепи хищников поздней юры. Другие крупные травоядные вроде стегозавров (Stegosaurus) хотя и подвергались нападению со стороны теропод, могли дать отпор, потому что их защищала броня и шипы. Зауроподы оказывали большее влияние на пищевую цепь, так как их детеныши служили более доступной пищей.

Ученые сделали вывод: даже если хищник получал раны, пытаясь атаковать стегозавра, он все равно мог выжить, поскольку рядом всегда было много маленьких зауроподов, которых легко поймать и съесть. То есть наличие таких динозавров давало хищникам «страховку» — они получали пищу, даже когда рисковали жизнью во время сложной охоты.

Причина такой уязвимости кроется в биологии гигантов. Взрослый зауропод весил десятки тонн и физически не мог заботиться о яйцах диаметром всего 30 сантиметров, не раздавив их. Палеонтологическая летопись свидетельствует: молодые зауроподы, подобно современным черепашатам, с момента вылупления предоставлялись сами себе. Им требовались многие годы, чтобы достичь гигантских размеров. Все это время они оставались легкой добычей для целого ряда теропод.

Моррисон и его коллеги предположили, что тероподам, возможно, было проще добывать пищу, чем их сменщикам тираннозаврам (Tyrannosaurus) 70 миллионов лет спустя. К тому времени, когда на планете начали царствовать тираннозавры, гигантские зауроподы в Северной Америке стали редкостью. Источник легкой калорийной пищи иссяк. Эволюционное давление заставило хищников адаптироваться для охоты на более опасную и хорошо вооруженную добычу, такую как трицератопсы (Triceratops) с их огромными рогами. Это могло стать драйвером для развития у тираннозавров невероятной силы укуса, увеличения размеров тела и совершенствования зрения.

Выводы исследования опубликованы в журнале New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
480 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# зауроподы
# тероподы
# Юрский период
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Животные Красной книги в Московском зоопарке
Московский зоопарк
Москва
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Мамонт в русской сказке
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург
Лекция
30 Янв
1200
Экологические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Забавы Ледяного дома, или страшные сказки племянницы Петра I
ВДНХ
Москва
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Информационная безопасность
Музей криптографии
Москва
Лекция
31 Янв
800
Александр Первый: от реформ, конституционных проектов и ограничений крепостничества — к контрреформам и аракчеевщине
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Космические телескопы завтрашнего дня
Урания
Москва
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Старые и новые космические монстры
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
31 Янв
Бесплатно
Лунные горизонты
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 января, 19:38
Александр Березин

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Биология
# арктика
# белые медведи
# глобальное потепление
# Шпицберген
28 января, 15:14
ФизТех

Зоркий глаз бури: сканирующая квантово-вихревая микроскопия помогла увидеть слабые места сверхпроводника

Ученые МФТИ с коллегами сравнили возможности классической магнитной силовой микроскопии (МСМ) и разработанного ими ранее нового метода для изучения дефектов в сверхпроводящих пленках. Оказалось, что в ходе сканирования поверхности с помощью квантового вихря, «ухватившегося» за магнитный зонд, можно визуализировать несовершенства структуры в толще материала, получив разрешение на порядок выше возможностей МСМ. Способность метода находить неразличимые для поверхностных методов скрытые дефекты задает новые стандарты в контроле качества сверхпроводников и сверхпроводящих приборов.

ФизТех
# квантовые вихри
# микроскопия
# сверхпроводник
# технологии
30 января, 12:06
Илья Гриднев

Физики создали первый двумерный кристалл времени на квантовом компьютере

Исследователи доказали реальность двумерных дискретных кристаллов времени, которые ранее существовали лишь в теории. Для эксперимента использовали мощный квантовый процессор, позволивший материи поддерживать ритм колебаний без потери энергии.

Физика
# квантовый компьютер
# кубиты
# экзотическая материя
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Моногамия и скудная пища сделали термитов социальными насекомыми

    30 января, 14:17

  2. Детеныши зауроподов спасали хищников юрского периода от голодной смерти

    30 января, 14:05

  3. Глобальное потепление добавит кислорода морской жизни, а не удушит ее

    30 января, 13:14

  4. Физики создали первый двумерный кристалл времени на квантовом компьютере

    30 января, 12:06
Выбор редакции

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

Последние комментарии

Владимир Городецкий
7 секунд назад
Кислорода станет в воде больше из-за резкого усиления ураганов. Поверхность океана будет гораздо чаще взбалтываться. А вот как ураганы повлияют

Глобальное потепление добавит кислорода морской жизни, а не удушит ее

Александр Березин
55 минут назад
Eitan, простите, а как именно это произойдет? Ну вот как вы планируете сделать так, чтобы ни одна подлодка с Цирконом на борту не смогла подойти к АУГ

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Eitan
1 час назад
Гена, при реальных боевых действиях носители гиперзвука и не смогут приблизиться к дистанции ракетного пуска.

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Игорь Коняшов
2 часа назад
Борис, Для вменяемых людей это уже давно ясно)

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

александр сандр
2 часа назад
Elusive, он так и куб до пирамиды подрежут, а это уже где-то было!

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Elusive Joe
2 часа назад
Сначала линию обрезали, теперь куб... Похоже жадность и до них добралась

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Андрей Чадюк
3 часа назад
Возможно это просто сооружение какой-то колонии, как муравейника или термитника, отсюда и трубочки с альвеолами - ходы и камеры, с транспортировка

Палеонтологи выделили ранее неизвестное вымершее царство древних гигантов

Борис
3 часа назад
Потом выяснится, что потепление выгодно для всех.

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Василий Марципанов
3 часа назад
Автор, о каком кабеле идёт речь? Если это кривой перевод источника, то в техническом лексиконе для этого есть слово трос. Используйте редактора или

Лифт без кабеля сможет перемещаться горизонтально

Виталий Витаминов
3 часа назад
Nazari, богоизбранный народ это русичи

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Василий Лещенко
3 часа назад
Nazari, особенно у Юры получилось хорошо с определением враждебность как дИградация

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Влад Катковский
4 часа назад
Гена, конкретно у него никак. Его основная защита от ракетной атаки - корабли сопровождения в составе авианосной группы. В одиночку такие авианосцы

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Андрей ххх
4 часа назад
Nazari, очевидно, что это фигура речи. На этом месте может быть любой другой народ с экономически развитым государством

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Игорь Коняшов
5 часов назад
Андрей, И я о том же) Посему ценность данной "информации" ниже нулевой...

Инфографика: как изменится ВВП стран G20 в 2026 году

Nazari Nazari
5 часов назад
Yura, а ты видимо руку посасываешь всему еврейскому народу! У меня нет предвзятости к евреям и арабам, но и богоизбранными никто из них не является. Но

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Андрей Степанов
6 часов назад
Игорь, подозреваю что именно так они и считают. Иначе математика не сходится.

Инфографика: как изменится ВВП стран G20 в 2026 году

Iddabag 999 Aliev999
11 часов назад
Многие идиоты удивляются почему такие размеры - ответ прост ,из за ветра. Город будет ветрозащитной для территории которая находится за ним,

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

евгений Русский
12 часов назад
Ну зачем выставлять такие графики? Народ в недоумении. Что делать? России вроде нет, и есть повод поиздеваться, но и своих стран тоже нет в списке,

Наука в цифрах: рейтинг мировых расходов на НИОКР с 2000 года

Petr Petrovich
15 часов назад
Простой пример - ДБайден - что ему стоило ёбнуть по Кремлю или Ватикану - старый, больной, отжил, всё надоело, всё перекушал, всех оплевал - жизнь

Эксперты заявили, что третья мировая война неизбежна и, скорее всего, начнется в течение ближайших 10 лет

Петр Плеханов
15 часов назад
Плеханов, профессор астрономической лаборатории РАЕ установил, что хранителем тайны нагрева короны являются только чрезвычайно сложные

Гипотеза о разогреве солнечной короны нашла подтверждение в «наноджетах»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно