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Мебель превратили в надгробия на американских кладбищах

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Домашние вещи на могилах могли служить напоминанием о жизни умершего и его связи с семьей. В США изучили 105 надгробий из старых мебельных плит на двух кладбищах и выяснили, что их использование не всегда давало заметную экономию, а потому могло иметь символический смысл.

Археология
# мебель
# надгробие
# ритуал
# смерть
# сша
Надгробие из мраморной мебельной столешницы на кладбище Ист-Энд в Ричмонде
Надгробие из мраморной мебельной столешницы на кладбище Ист-Энд в Ричмонде / © Elizabeth P. Baughan

Надгробия на кладбищах хранят не только имя человека, но и сведения о тех, кто его поставил: достатке, семейных связях и представлениях о памяти. Поэтому могильные плиты вместе с документами могут быть хорошим историческим источником.

История афроамериканских кладбищ в США тесно связана с расовой сегрегацией. Например, в Питерсберге в 1837 году запретили захоронения чернокожих на белых кладбищах, а в 1840-м представители общины купили землю для собственного места погребения. Такие территории становились свидетельством самостоятельности общины, ее взаимопомощи и заботы об умерших и хорошо сохранили культурные традиции тех лет. 

Например, христианские обряды соседствовали с привычкой отмечать могилы личными вещами, украшать памятники раковинами и камешками. Наряду с покупными мраморными плитами встречались необычные бетонные надгробия, причем исследователи изучали и их дешевизну, и самостоятельную художественную ценность.

Изготовление памятника могло быть серьезной статьей расходов. В Питерсберге членам обществ взаимопомощи ставили небольшие плиты от имени организации, а часть семей использовала доступные материалы. Однако цена не объясняет все различия в устройстве кладбищ. Оформление могил показывало также принадлежность к общине и представления о достойном прощании.

Ученые из Ричмондского университета (США) проанализировали 105 надгробий кладбищ Ист-Энд и Эвергрин, изготовленных из мебельных плит. Известные даты смертей в этих кладбищах относятся к 1899-1958 годам. Исследователи сопоставили толщину, обработку краев и крепежные отверстия с мебелью, а памятники — с переписями, свидетельствами о смерти и заказными книгами. Результаты опубликовал журнал Historical Archaeology.

Парные отверстия у заднего края, например, позволяли определить места крепления вертикальных бортиков, а сочетание прямого заднего края со скошенными боковыми и передним — установить, как плита располагалась на мебели до превращения в надгробие. 

Тем не менее выяснилось, что переделка не всегда давала существенную экономию. В 1920 году обработка принесенной плиты стоила семь доллара при цене нового памятника в восемь долларов, а в 1932-м другой заказ обошелся в те же восемь долларов, что и новая плита. В некоторые случаях надгробия заказывали через годы после смерти, по явно завышенным ценам.

Таким образом, такие надгробия делали не в целях экономии. Мебель могла сохранять связь умершего с домом и семьей. Причем памятники нередко предоставляли женщины, особенно матери и жены, то есть самые близкие люди умершего, лучше других знавшие его привычки и любимые вещи. 

Однако сохранность кладбищ разная, значит, сведения о заказчиках доступны лишь для части памятников, а только профессия не позволяет точно восстановить достаток семьи. Поэтому отсутствие связи с бедностью нельзя считать полностью доказанным. Разные семьи могли выбирать похожие памятники по разным причинам.

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Андрей Серегин
Андрей Серегин
198 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
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Археология
# мебель
# надгробие
# ритуал
# смерть
# сша
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