Физики взялись за проблему храпа
Целая индустрия занимается борьбой с храпом. Протоколы лечения, гаджеты, специальные подушки, скотч для рта и расширители носа давно существуют на рынке, но результаты их применения могут быть минимальными.
Многие люди храпят: женщины, мужчины, в знакомых кроватях, в гостях и на отдыхе. Для самого храпящего это может не доставлять никаких проблем, однако страдают окружающие — и уснуть, и не выпасть из сна при нерегулярном громком звуковом сопровождении сложно. Громкость храпа может превышать 90 децибел — примерно как работающий пылесос или мотоцикл. Долгое нахождение в такой звуковой среде может приводить к психологическим проблемам.
Большинство научных исследований о храпе нацелены на работу с апноэ — серьезным случаем нарушения дыхания, при котором оно останавливается на срок от 10 секунд до нескольких минут. Этот эффект в долгосрочной перспективе может привести к нарушению интеллекта и памяти. Оно заметно отличается от простого храпа.
Храп может и не сопровождаться апноэ, но все равно снижать качество жизни и самого человека, и его близких. Ученые все еще не до конца уверены в том, как именно внутри организма появляются звуки храпа. Неточное понимание процесса не дает выбрать эффективный метод борьбы с храпом.
За проблему взялись физики. Они создали 3D-модель верхних дыхательных путей и исследовали динамику воздушных потоков, поведение мягких тканей и процессы появления звуков в системе. Их исследование опубликовано в журнале Physics of Fluids.
Исследовательская группа сфокусировалась на мягком небе — складке слизистой оболочки, отделяющей ротовую полость от глотки. Она расположена над основанием языка, каждый может почувствовать ее, если проведет языком по верхней части неба от зубов назад. Твердое небо сменится мягким, язык перестанет чувствовать костное основание под слизистой оболочкой.
Ученые создали модель верхних дыхательных путей и провели симуляции движения воздуха через ротовую полость. Они выяснили, что самые громкие звуки генерировались из-за неустойчивого, непостоянного воздушного потока через складки мягких тканей.
Этот вывод показал, на чем именно стоит сосредоточить внимание при борьбе с храпом. Исследователи считают, что работать нужно с вибрациями мягкого неба и неустойчивой аэродинамической нагрузкой на него. Стоит обратить внимание на процедуры по укреплению неба и тканей носоглотки.
Физики подчеркнули, что хотя их модель способна помочь исследовать механику храпа, она все еще слишком проста для создания детализированных клинических рекомендаций. Следующий шаг — выяснить, как жесткость неба влияет на параметры его вибраций: амплитуду, производимые звуковые частоты, рисунки воздушных потоков, силу источника звука. Авторы научной работы планируют дополнить свои модели и вариантами лечения.
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