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19 августа, 16:07
Татьяна Зайцева
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Найденные в Аравийской пустыне каменные орудия расширили ареал обитания неандертальцев

❋ 5.2

Вполне возможно, что примерно 55 тысяч лет назад неандертальцы обитали гораздо южнее, чем считалось до сих пор. На то, что они могли приспособиться к жизни в условиях пустыни, указали каменные орудия, обнаруженные на Аравийском полуострове.

Археология
# Аравийский полуостров
# каменные орудия
# неандертальцы
# отщеп
# пустыня
Стоянка Джебель Катеф-1 в пустыне Нефуд
Стоянка Джебель Катеф-1 в пустыне Нефуд / © Palaeodeserts Project

Изначально считалось, что неандертальцы — холодолюбивые обитатели Европы, однако в последние годы это представление изменилось. Так, в 2022-м появилось генетическое подтверждение их присутствия в среднем палеолите за тысячи километров к востоку от Европы, в горах Алтая (юг Сибири).

Позже археологи обнаружили свидетельства того, что приблизительно 59-77 тысяч лет назад неандертальцы обитали на Ближнем Востоке. Их останки и каменные орудия нашли в пещере на средиземноморском побережье Турции.

Результаты нового исследования, опубликованного в журнале Quaternary Science Reviews, возможно, расширили ареал обитания неандертальцев гораздо дальше на юг, на территорию Аравийского полуострова. Международная команда ученых заново исследовала каменные орудия, обнаруженные на севере Саудовской Аравии, на археологическом участке Джебель-Катеф-1 рядом с древним озером недалеко от города Джубба в пустыне Нефуд.

До сих пор на Аравийском полуострове никогда не находили костей неандертальцев, поэтому, не имея в своем распоряжении ДНК, ученые сосредоточились на форме каменных отщепов. Команда проанализировала сотни орудий, изготовленных по так называемой технике Леваллуа.

В эпоху палеолита это был распространенный метод обработки камня, позволявший получать острые сколы определенной формы с подготовленных каменных ядер (нуклеусов). Этой техникой пользовались как Homo sapiens, так и неандертальцы, но у орудий, изготовленных теми и другими, были уникальные особенности.

Применив статистические методы, исследователи сравнили формы отщепов из Джебель-Катеф-1 со сколами, найденными на стоянках в Леванте, Северо-Восточной Африке, Аравии, где личность изготовителей орудий была хорошо установлена. В итоге исследователи пришли к выводу, что находки со стоянки Джебель-Катеф-1 больше соответствуют творениям рук неандертальцев, чем орудиям, изготовленным Homo sapiens.

Чтобы точно определить время изготовления этих орудий, ученые выкопали на стоянке Джебель-Катеф-1 новую траншею и датировали песчинки из почвы методом оптически стимулированной люминесценции. Он показывает, как давно эти песчинки в последний раз подвергались воздействию солнечного света.

До сих пор каменные орудия из Джебель-Катеф-1 датировали периодом от 90 до 50 тысяч лет назад. Новая датировка позволила сузить этот диапазон. Орудия обнаружили в слое, где более древний пустынный песок сменился более молодыми озерными отложениями. Это показало, что те, кто изготовил орудия, обитали в этом месте примерно 55 тысяч лет тому назад.

Речь идет о периоде перехода от среднего к верхнему палеолиту, когда Homo sapiens активно расселялись из Леванта по Средиземноморью и соседствовали с неандертальцами. Что касается климата, то это была эпоха плейстоценового оледенения, когда обширные территории Северного полушария покрывали ледники, а средняя температура на планете была значительно ниже современной.

Вторжение неандертальцев в Аравию могло быть связано с изменением климата, предположили ученые. Примерно 55 тысяч лет назад климат в этих местах перешел от засушливого к влажному, близлежащее озеро наполнилось водой, а окружающая пустыня начала зеленеть. Это могло привлечь во внутренние районы пустыни животных, а неандертальцы, вероятно, последовали за ними.

Тем не менее доказательства того, что неандертальцы жили южнее, чем считалось ранее, остаются косвенными, поскольку их окаменелости, плохо сохраняющиеся в жарком климате, отсутствуют.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
142 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Археология
# Аравийский полуостров
# каменные орудия
# неандертальцы
# отщеп
# пустыня
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