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Юлия Николаева
Юлия Николаева
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Рейтинг стран с самым высоким и самым низким уровнем налоговых поступлений

Налоговые поступления существенно различаются по странам, отражая особенности налоговых систем, уровень экономического развития и наличие других источников государственных доходов.

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Рейтинг стран с самым высоким и самым низким уровнем налоговых поступлений / © Visual Capitalist 
Рейтинг стран с самым высоким и самым низким уровнем налоговых поступлений / © Visual Capitalist 

Используя последние данные Международного валютного фонда (МВФ), на этой инфографике сравнивается доля налоговых поступлений в ВВП разных стран в 2024 году.

Среди богатых стран различия весьма существенны. В Дании налоговые поступления составляют 45,3% ВВП, тогда как в Канаде и Австралии — около 29%, в США — 19,5%, а в России — 19,2%. Отчасти эти различия объясняются особенностями налоговых систем и подходами стран к финансированию государственных услуг.

Скандинавские страны, как правило, имеют широкую налоговую базу, что позволяет финансировать масштабные государственные программы. США, напротив, в большей степени полагаются на частные расходы в таких сферах, как здравоохранение и пенсионное обеспечение.

На другом конце рейтинга находятся богатые нефтью государства и некоторые из беднейших стран. И те и другие получают относительно небольшие налоговые поступления, однако причины этого принципиально различаются. Для крупных производителей нефти природные ресурсы служат альтернативным источником государственных доходов. В Кувейте налоговые поступления составляют лишь 1,4% ВВП, а в Катаре, Бахрейне и Омане — менее 5%.

В странах с низкими доходами небольшие налоговые поступления, напротив, могут быть связаны с масштабным неформальным сектором экономики и ограниченными возможностями государства по сбору налогов. Поэтому сопоставимый уровень налоговых поступлений может быть следствием ресурсного богатства в одной стране и сложностей с мобилизацией доходов — в другой.

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