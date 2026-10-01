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ЦРУ восстановило легендарный вертолет, доставивший группу JAWBREAKER в Афганистан

К 25-летию первой миссии ЦРУ в Афганистане после терактов 11 сентября музейному вертолету вернули окраску 2001 года. Машина с номером 91101 стоит в Лэнгли. Ее история включает перелет через Гиндукуш, 310 вылетов и сделанные от руки английские подписи в кабине.

Тот самый вертолет Ми-17 / © ЦРУ

Центральное разведывательное управление США завершило реставрацию вертолета, на котором 26 сентября 2001 года в долину Панджшир прибыла группа JAWBREAKER. Работы приурочили к 25-летию этого полета. Как сообщает Defence Blog, экспонату вернули камуфляж, который он носил во время афганской миссии. В официальных материалах ЦРУ машина обозначена как Ми-17.

Группу возглавлял опытный сотрудник ведомства Гэри Шроен, отложивший выход на пенсию ради новой операции. На борту находились семь сотрудников ЦРУ, три члена экипажа и два афганских партнера. Посадка в Панджшире состоялась через 15 дней после терактов в США. Задачей прибывших было установить взаимодействие с Северным альянсом и подготовить условия для последующей американской военной кампании против «Аль-Каиды» и талибов.

Вертолет Ми-17 на территории штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли / © ЦРУ

Выбор машины советской разработки имел практический смысл. Вертолеты этого типа уже использовали в регионе, поэтому их появление не выглядело необычным. ЦРУ приобрело свой борт в 1990-х годах. Для экипажа при этом оставалась сложная задача: провести загруженный вертолет через горы. Маршрут в Панджшир проходил через перевал Анджуман высотой около 4400 метров. Помимо людей, на борту были оружие, боеприпасы, топливо и оборудование.

Выступая на церемонии установки вертолета в Лэнгли в 2019 году, Шроен вспоминал, как машину трясло при наборе высоты перед перевалом. В опубликованном ЦРУ рассказе о той церемонии сохранилась его оценка конструкции:

«Русские строили его для работы и службы, а не ради внешнего вида и стиля».



Гэри Шроен, руководитель группы JAWBREAKER

Перед использованием вертолет доработали под задачи американской разведки. В музейном каталоге ЦРУ перечислены как установка новой авионики, так и гораздо более простые изменения. Над надписями на кириллице в кабине жирным карандашом сделали английские переводы. Эта деталь хорошо передает характер подготовки: рядом с заменой оборудования применяли решения, позволявшие экипажу быстрее освоиться с рабочим местом.

У вертолета были радиосвязь и аварийный радиомаяк, но отсутствовал транспондер. Для визуального опознавания американскими и коалиционными силами на горизонтальное оперение нанесли надпись USA и изображение флага США. Даже здесь пришлось обойтись тем, что оказалось под рукой: синей краски не было, поэтому на флаге нарисовали только красные и белые полосы. Уже в Афганистане на машине появился номер 91101 — напоминание о дате терактов, 11 сентября 2001 года.

Каталог позволяет уточнить и послужной список борта. Вертолет построили в 1991 году, а за время службы он выполнил 310 миссий ЦРУ в Афганистане. Последний полет состоялся в 2012-м. Таким образом, его история не ограничилась доставкой первой группы: машина еще долгие годы перевозила людей и грузы. Поэтому распространенное описание «более 300 вылетов» можно заменить точной цифрой, которую приводит само ведомство.

Музейная история началась задолго до нынешнего юбилея. В штаб-квартиру ЦРУ вертолет доставили осенью 2018 года, а 26 сентября 2019-го торжественно открыли постоянную экспозицию. Машину разместили среди деревьев, на площадке с камнями, напоминающей афганский ландшафт. Долгое время музей располагал лишь часами из ее кабины. Получение целого вертолета позволило показать масштаб техники, использованной в операции, а не только отдельные предметы экипировки.

Нынешние работы относятся к сохранению этого экспоната и восстановлению его исторического облика. На нем также восстановили обозначение «607» — позывной афганского пилота первой миссии. Сообщений о возвращении машины в летное состояние нет. В Лэнгли она остается памятником конкретной операции: борт, который когда-то выбирали за привычный для Афганистана силуэт, теперь рассказывает о начале американского присутствия в стране после 11 сентября.

Реставрация вертолета в видеоролике официального канала ЦРУ / © ЦРУ.





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