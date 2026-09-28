5

Люди не одобрили отказ от сотрудничества даже с человеком с плохой репутацией

❋ 4.5

Человек — социальное существо, и личные взаимодействия часто не подчиняются законам формальной логики, общего блага или экономической целесообразности. Репутация человека, сложившееся о нем мнение общества, должна сильно влиять на желание действовать с ним сообща, но оказалось, что плохая репутация — не приговор.

Психология
# Личный опыт
# репутация
# сотрудничество
# социальное поведение
Кадр из мультфильма «По ту сторону изгороди» / © Cartoon Network Studios
Кадр из мультфильма «По ту сторону изгороди» / © Cartoon Network Studios

Репутация образуется и работает по сложному механизму, в том числе по непрямой взаимности (непрямой реципрокности). Люди, которые взаимодействуют без явного знания о том, что встретятся еще раз, склонны искать способ принести друг другу пользу с целью улучшить свою репутацию. В новом исследовании специалисты по эволюционной психологии человека рассмотрели, как меняются оценки людей, когда к информации о репутации человека примешивается их собственный опыт общения с ним. Работа опубликована в журнале Evolution and Human Behavior.

Исследование провели на выборке более 2500 добровольцев из Японии. Им предложили оценить два сценария взаимодействия других людей: общение соседей и поход коллег в ресторан. В предложенных сценариях один человек, реципиент, просил второго, донора, об услуге. Донор либо выполнял эту просьбу другого, либо отказывал. Исследователи изменяли репутацию реципиента и то, сотрудничал ли этот человек с оценщиком ранее или отказывал ему в сотрудничестве. Участники эксперимента оценивали донора, а ученые проанализировали эти оценки.

Оказалось, что наблюдатели оценивали отказ донора выполнить просьбу очень по-разному, в зависимости от наличия у них опыта общения с реципиентом. Если реципиент раньше помог оценщику, то его плохая репутация усиливала негативную оценку донора наблюдателем. Если у реципиента была хорошая репутация и он отказывал наблюдателю в помощи, отказ донора помочь оценивали более позитивно. Несоответствие между репутацией и личным опытом наблюдателя сильно влияло на оценку действий.

В целом выполнение просьбы, то есть желание сотрудничать, оценивалось позитивно, и если у реципиента была плохая репутация, и если он отказывал оценщику в просьбе. Ученые предполагают, что это говорит о том, что люди оценивают сотрудничество и отказ от него по-разному. Оценивая отказ донора, люди придают больший вес собственному опыту общения с реципиентом, чем его репутации.

Даже в ситуации, где имелись основания оценить отказ хорошо — если у человека, озвучившего просьбу, была плохая репутация и он отказывал оценщику — его оценивали нейтрально. Ученые считают, что это свидетельствует о том, что даже при наличии причин для отказа люди не воспринимают такое поведение как однозначно хорошее.

«Каждый день мы оцениваем окружающих на основе многих источников информации, включая слухи и наш собственный опыт. Наше исследование показало небольшой аспект того, как происходит выбор при наличии противоречивых данных. В будущем мы планируем исследовать, как люди используют информацию о репутации там, где возможность получения личного опыта общения ограничена — в системах онлайн-оценки других людей и в принятии решений с помощью ИИ», — подвел итог руководитель исследования, профессор Хитоши Ямамото (Hitoshi Yamamoto).

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Evgenia Vavilova
Evgenia Vavilova
220 статей
Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии, шестиугольники и утконосов.
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Психология
# Личный опыт
# репутация
# сотрудничество
# социальное поведение
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