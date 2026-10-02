Длительные космические полеты повысили риск переломов бедра у астронавтов

Долгое пребывание в невесомости оборачивается тяжелыми последствиями для здоровья скелета даже спустя годы после возвращения на Землю. Американские исследователи доказали, что у астронавтов после экспедиций длительностью более 90 дней существенно возрастает риск перелома бедра, причем такие тяжелые травмы происходят в значительно более молодом возрасте, чем у обычных жителей Земли.

В условиях пониженной гравитации человеческий организм практически не испытывает привычной физической нагрузки, из-за чего скелет и мускулатура начинают быстро терять массу и прочность. Специалисты NASA из Космического центра имени Джонсона (США) ранее отслеживали эту динамику только по приборам, фиксируя естественное снижение плотности костной ткани.

Новое исследование впервые дало прямые клинические доказательства: адаптация организма к невесомости приводит к тяжелым физическим травмам спустя долгое время после приземления. Результаты масштабного анализа опубликовали в научном журнале Mayo Clinic Proceedings.

Авторы статьи проанализировали подробные медицинские отчеты американских астронавтов за многие десятилетия. Чтобы преодолеть проблему небольшой выборки, ученые применили сложные методы статистического моделирования. Сравнение показало, что общий уровень обычных бытовых переломов у астронавтов не превышает средние показатели. Однако именно переломы тазобедренного сустава происходят у участников длительных миссий гораздо чаще, чем у их коллег с короткими полетами или у людей, вовсе не бывавших в космосе.

Основную причину проблемы исследователи видят в том, что сам процесс истончения костей протекает абсолютно бессимптомно. Вернувшись на Землю и восстановив мышечный тонус, участники миссий возвращаются к привычным активным нагрузкам и спорту. Они чувствуют себя здоровыми, даже не догадываются, что их скелет все еще сохраняет скрытую хрупкость. В итоге опасные переломы бедра происходят в возрасте, когда обычные люди с подобными проблемами практически не сталкиваются.

Ученые настаивают, что стандартных методов проверки костной ткани уже не хватает для полноценного контроля за состоянием экипажей. Специалисты NASA начинают внедрять объемную компьютерную томографию до и после полетов, чтобы детальнее изучать внутреннее строение и прочность костей. Разработка новых защитных упражнений и лекарственных препаратов становится критически важной задачей накануне длительных экспедиций на Луну и Марс, где астронавтам предстоит провести в условиях пониженной гравитации долгие месяцы и годы.

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