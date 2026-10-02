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Отказ от сладкого при приеме антибиотиков защитил кишечник

❋ 3.2

Употребление сладостей во время приема антибиотиков усиливает разрушение полезной микрофлоры кишечника. Американские ученые обнаружили, что у пациентов, совмещающих сладкую пищу с антибактериальной терапией, разнообразие кишечных бактерий сокращается на четверть на каждые 100 граммов сахара, съедаемых за день.

Медицина
# антибиотики
# иммунитет
# кишечник
# микробиом
# микрофлора
# питание
# сахар
Ученые изучили связь между употреблением сахара, антибиотиками и составом кишечного микробиома
Ученые изучили связь между употреблением сахара, антибиотиками и составом кишечного микробиома / © servet photograph

Масштабное пятилетнее исследование провели сотрудники Национального медицинского центра City of Hope (США) совместно с коллегами из Онкологического центра имени Слоуна — Кеттеринга (США) и Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете. Специалисты отслеживали точный рацион и состояние микробиома у пациентов с раком крови, проходивших агрессивную химиотерапию и трансплантацию стволовых клеток. Результаты опубликовали в научном журнале Nature.

Ученые зафиксировали подробную информацию более чем о 40 000 съеденных блюд и проанализировали свыше тысячи образцов микробиома. Выяснилось, что многие антибиотики широкого спектра действия уничтожают некоторые группы защитных бактерий. Однако добавление сахара в рацион действует как мощный катализатор разрушения: каждые 100 граммов сладостей в день (примерно соответствует одному большому молочному коктейлю) приводят к дополнительному падению бактериального разнообразия на 24%.

В условиях дефицита полезных микроорганизмов и избытка сахара кишечник начинают активно заселять вредные болезнетворные микробы, в первую очередь энтерококки. У ослабленных больных размножение этих бактерий провоцирует тяжелые инфекции крови и опасные иммунные осложнения после трансплантации. Параллельные опыты на лабораторных мышах полностью подтвердили эту реакцию: высокий уровень сахара вызывал взрывной рост патогенов исключительно на фоне приема антибиотиков, тогда как без лекарств сладкая диета к таким последствиям не приводила.

Полученные данные заставляют медиков пересмотреть подход к больничному питанию, ведь ослабленным пациентам в некоторых странах часто предлагают высококалорийные сладкие смеси для поддержания сил. Ученые подчеркнули, что разумное ограничение сахара во время приема антибактериальных препаратов может послужить простым, безопасным и бесплатным способом защитить микробиом и ускорить выздоровление организма.

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Марк Чернов
Марк Чернов
157 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Медицина
# антибиотики
# иммунитет
# кишечник
# микробиом
# микрофлора
# питание
# сахар
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