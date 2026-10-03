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Николай Головин
Николай Головин
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Миллиарды сестерциев: каким богатством располагали римские императоры

Богатство римских императоров не ограничивалось запасами монет: в их распоряжении находились средства императорской казны, конфискованные владения и огромные объемы военной добычи. Представленные оценки отражают крупнейшие относительно хорошо документированные объемы богатства, которыми каждый из императоров мог распоряжаться в период своего правления.

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Мраморная статуя римского императора Тиберия / © Via Shutterstock / Alexander Ruszczynski
Мраморная статуя римского императора Тиберия / © Via Shutterstock / Alexander Ruszczynski

Тиберий

Тиберий Клавдий Нерон был вторым римским императором и правил с 14 по 37 год н. э. Ему удалось значительно увеличить состояние, доставшееся от Августа. Если его предшественник проявлял изобретательность и активно занимался государственным строительством, то Тиберий отличался бережливостью и консерватизмом. Казна при нем стремительно росла, однако сам император оставался крайне непопулярным.

Его склонность к уединению породила множество слухов. По словам древнеримского историка Светония, Тиберий предпочитал удаляться от государственных дел и предаваться порочным удовольствиям на своей личной вилле на острове Капри. Ходили слухи, что из-за болезненной подозрительности и страха перед соперниками он отравлял набирающих популярность людей, в том числе знаменитого полководца Германика, а также других возможных претендентов на престол — включая собственных родственников.

Хотя территориальное положение и финансы империи оставались стабильными, при дворе царила атмосфера интриг. Преторианская гвардия внушала населению страх, регулярно казня предполагаемых противников императора.

При этом Тиберий был настолько бережлив, что на официальных обедах мог подавать блюда, приготовленные несколькими днями ранее, а во время особо торжественных пиров вместо целого кабана выставлять на стол лишь половину туши.

От своего приемного отца Августа Тиберий получил наследство примерно в 100 миллионов сестерциев (древнеримская серебряная монета, первоначально весившая примерено 1,13 грамма). Эта сумма основана на сообщении самого Августа, сделанном им в 76-летнем возрасте и касавшемся распределения средств между наследниками — отдельно от обычных доходов, поступавших в императорскую казну.

Однако наиболее наглядно масштабы накопленного при Тиберии богатства показывает сумма, обнаруженная в казне после его смерти и перешедшая к следующему императору, Калигуле. Светоний утверждает, что в ней находилось 2,7 миллиарда сестерциев — около 97 миллиардов долларов или 8,19 триллиона рублей в пересчете на современные деньги, что составляет примерно пятую часть доходов российского бюджета в год. 

Бюст Антонина Пия  / © Via Shutterstock / Oz
Бюст Антонина Пия  / © Via Shutterstock / Oz

Антонин Пий

Антонин Пий, пятнадцатый римский император, правил с 138 по 161 год н. э. Еще до восшествия на престол он обладал значительным семейным состоянием, унаследовав обширные земельные владения в Этрурии и Кампании.

Его предшественник Адриан избрал его своим приемным наследником благодаря спокойному характеру и уравновешенности. Антонин Пий считается четвертым из так называемых «пяти хороших императоров».

Его правление стало своеобразной вершиной стабильности Римской империи — частью 84-летнего периода относительно спокойного и созидательного развития, продолжавшегося с 96 по 180 год н. э.

Примечательно, что к концу его правления совокупное богатство оценивалось в те же 2,7 миллиарда сестерциев — ровно столько же, сколько, согласно сообщениям, находилось в казне Тиберия и сколько, по расчетам, составляла стоимость сокровищ, захваченных Траяном в Дакии.

Однако тем временем инфляция начала снижать покупательную способность денег. Например, рядовой солдат при Тиберии получал около 900 сестерциев в год, тогда как при Антонине Пии военнослужащий того же уровня получал уже 1200 сестерциев. Таким образом, покупательная способность денег снизилась примерно на 25 %. Сумма в 2,7 миллиарда сестерциев в 161 году н. э. соответствовала бы сегодня примерно 73 миллиарда долларов или 6,16 триллиона рублей.

Статуя римского императора Траяна возле Лондонского Тауэра / © Via Shutterstock / elinaxx1v
Статуя римского императора Траяна возле Лондонского Тауэра / © Via Shutterstock / elinaxx1v

Траян

Траян, возможно, был самым богатым римским императором. Римский сенат официально присвоил ему почетный титул Optimus Princeps — «Наилучший принцепс».

Именно при Траяне Римская империя достигла наибольших размеров в своей истории. Ее территория охватывала практически весь Средиземноморский мир и составляла примерно пять миллионов квадратных километров.

Состояние Траяна оценивается примерно в 2,6–2,7 миллиарда сестерциев, значительная часть которых была получена благодаря его военным победам.

В 106 году н. э. завоевание Дакии позволило Риму установить контроль над богатым государством к северу от Дуная. Кассий Дион оставил запоминающийся рассказ о сокровищах дакийского царя Децебала.

По словам Диона, Децебал отвел русло реки Саргетия, спрятал золото и серебро в ее русле, затем восстановил течение реки, а другие ценности спрятал в пещерах. Позднее некий Бицилис раскрыл римлянам места, где находились сокровища.

Правление Траяна сопровождалось также масштабным строительством и дальнейшим расширением империи. К концу его правления, в 117 году н. э., Рим контролировал крупнейшую территорию за всю свою историю, хотя некоторые восточные завоевания вскоре были оставлены при Адриане.

Септимий Север / © Wikimedia Commons
Септимий Север / © Wikimedia Commons

Септимий Север

Септимий Север пришел к власти в период, когда императорское богатство и военная мощь оказались особенно тесно связаны друг с другом. Поэтому его состояние напрямую зависело от успехов и затрат военных кампаний.

После убийства Коммода в 192 году н. э. и гибели Пертинакса годом позже несколько претендентов начали борьбу за престол. В конечном итоге Север победил своего главного западного соперника Клодия Альбина близ Лугдуна в 197 году.

Наиболее надежная оценка его финансовых возможностей относится к десятой годовщине восшествия на престол. Кассий Дион сообщает, что Север раздавал золото гражданам, получавшим бесплатное зерно, а также преторианской гвардии. Общая стоимость этих раздач составила 200 миллионов сестерциев — сумму, которую Дион назвал беспрецедентно щедрым государственным расходом.

Один из самых необычных финансовых эпизодов гражданской войны был связан со школьным учителем по имени Нумериан. По словам Кассия Диона, Нумериан выдавал себя за сенатора, якобы уполномоченного Севером, собрал отряд, убил нескольких всадников из конницы Альбина и совершил другие военные подвиги.

В конце концов он захватил 70 миллионов сестерциев и отправил деньги Северу. Однако, вопреки иногда встречающемуся утверждению, сам Нумериан не победил Альбина. Решающее сражение выиграл непосредственно Север.

Победа сопровождалась конфискациями. Дион сообщает, что впоследствии Север осудил 29 человек, обвиненных в поддержке Альбина. Конфискация имущества политических противников стала ещё одним способом укрепления нового режима.

Затем Север направился на восток. В ходе кампании 197–198 годов н. э. его войска захватили столицу Парфии Ктесифон, получив новую военную добычу и взяв большое число пленников. Однако значительная часть накопленного Севером богатства вскоре вновь была направлена на содержание армии и нужды населения Рима.

В римскую эпоху богатство означало не просто обладание огромными материальными ресурсами. Оно было связано с возможностью определять судьбы миллионов людей в разных странах, переживать резкие перемены состояния и пользоваться преимуществами, соблазнами и опасностями необычайно бурной эпохи.

Каждый император распоряжался богатством по-своему, однако между ранними римскими династиями прослеживается определенная преемственность: накопление средств одним правителем создавало финансовую основу для действий его преемников.

Одни императоры расходовали средства преимущественно на государственные нужды, армию, строительство и социальные выплаты, тогда как другие тратили огромные состояния на личную роскошь и политическую демонстрацию. История этих состояний показывает, насколько по-разному колоссальное богатство могло использоваться римскими правителями — от масштабных государственных проектов до самых разрушительных проявлений личной власти.

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