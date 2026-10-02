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Под полами древних скандинавских домов нашли человеческие кости со следами насилия

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Представления о насилии в Скандинавии железного века и эпохи викингов в основном строятся на материалах с кладбищ, хотя часть людей после смерти оказывалась за пределами обычных погребальных практик. Археологи изучили останки из поселений и обнаружили у 12 человек признаки травм, часть из которых была получена перед смертью, причем как минимум в восьми случаях повреждения нанесли преднамеренно.

Археология
# железный век
# насилие
# останки
# предки
# Скандинавия
Фрагмент черепа мужчины с двумя травмами, нанесенными тяжелым тупым предметом незадолго до смерти
Фрагмент черепа мужчины с двумя травмами, нанесенными тяжелым тупым предметом незадолго до смерти / © Journal of Archaeological Method and Theory.

О скандинавских обществах железного века и эпохи викингов известно по могилам воинов, оружию и погребальным дарам. Но во всех культурах кладбища сохраняют историю только тех, кого там похоронили. Другие умершие могли оказаться в совершенно иных местах. Отдельные человеческие кости археологи находят под полами домов, в ямах, колодцах и углублениях для деревянных столбов.

В скандинавских погребениях следы травм встречаются редко, что плохо согласуется с образом общества, в котором важную роль играли войны и набеги. Однако люди, погибшие от жестокого обращения или лишенные обычного погребения, могли просто не попасть в «кладбищенскую» выборку.

Ученые из Великобритании собрали сведения о человеческих останках из поселений южной и центральной частей Скандинавии за период примерно от 500 года до нашей эры до конца эпохи викингов. Общий материал представлял останки приблизительно 192 человек.

Значительная часть находок состояла из одной кости или небольшого фрагмента, хотя встречались и более полные скелеты. Из 197 комплексов 123 исследователи изучили непосредственно, а сведения об остальных получили из отчетов и документации раскопок. Они определяли возраст и пол, искали повреждения, болезни суставов и признаки физиологического стресса. Результаты исследования опубликовал Journal of Archaeological Method and Theory.

Следы травм обнаружили у 12 человек, на костях которых насчитали 19 повреждений. Среди них были последствия ударов тупыми и острыми предметами, переломы и возможные повреждения, полученные при попытке защититься от нападения. Часть травм успела зажить, другие возникли прямо перед смертью.

Один из примеров связан с поселением Постгорден VI в Дании. Фрагмент лобной кости первоначально приписали молодой женщине, но новый анализ показал, что он принадлежал мальчику двух-четырех лет. У ребенка выявили признаки физиологического стресса, а исследование повреждения позволило обсуждать возможную травму.

Ученые подчеркнули, что останки из жилых пространств нельзя автоматически считать следами почтительного отношения к предкам. Некоторые люди пережили тяжелое насилие, а после смерти их тела разделили или поместили вне обычных мест погребения. В отдельных случаях кости включали в сооружения вместе с остатками животных и другими предметами.

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Андрей Серегин
Андрей Серегин
190 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
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Археология
# железный век
# насилие
# останки
# предки
# Скандинавия
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