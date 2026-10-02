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Гуманоид Figure выполнил бытовые задачи в 30 незнакомых домах
Figure протестировала нейросеть Helix 2.5 в 30 незнакомых домах: гуманоид собирал игрушки, складывал полотенца и заправлял кровати без настройки под новое окружение. Разбираемся, как обучение на человеческих действиях помогает переносить навыки и почему успешная демонстрация еще не означает готовность робота к повседневной работе.
Для человека другая кровать или незнакомое полотенце обычно не становятся препятствием: мы переносим привычные навыки в новую обстановку. Figure проверила, насколько ее гуманоид способен делать то же самое.
Компания представила Helix 2.5 и испытала систему в 30 незнакомых домах. В каждом роботу предлагали бытовую работу: собрать игрушки, сложить полотенца и привести в порядок постель. Данные из этих помещений не использовали для обучения, а настройки модели под конкретный интерьер не меняли.
Такие задания сложнее, чем могут показаться. Роботу нужно не только захватить предмет, но и добраться до него, выбрать удобную позицию и согласовать движения тела и рук. С тканью добавляется еще одна трудность: ее форма меняется при каждом прикосновении.
Основой Helix 2.5 стало предварительное обучение на Index — наборе данных о человеческих действиях. После этого модель обучили трем выбранным задачам на материалах из других мест. Таким образом, эксперимент проверял способность применять знакомые действия в новых условиях.
Figure заявляет, что робот продемонстрировал выполнение задач во всех 30 домах. При этом в контролируемом сравнении моделей доля полностью успешных попыток выросла с 9% без предобучения на Index до 56% с ним. Эти цифры описывают разные стороны результата: работа в каждом доме не означает безошибочного выполнения каждого запуска.
В демонстрации показано и восстановление после ошибок. Гуманоид может отступить, изменить положение тела или зайти с другой стороны кровати, чтобы поправить покрывало и продолжить работу.
Для меня самое интересное здесь — возможность обходиться без отдельного обучения под каждую квартиру. Надежность еще предстоит повышать, но именно перенос навыков может сделать домашних роботов практически полезными за пределами подготовленной лаборатории.
Демонстрационное видео я перевел на русский и разместил на своем канале. В нем можно увидеть, как Figure 03 выполняет эти задачи в незнакомой обстановке.
Комментарии
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